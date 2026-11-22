Sporting Cristal y Cienciano se miden por la última jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Crédito: RRSS clubes.

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Hoy, domingo 22 de noviembre, Sporting Cristal y Cienciano afrontarán la última fecha del Torneo Clausura con objetivos distintos. Los ‘celestes’ llegan después de conquistar la Copa de la Liga y mantienen una opción de pelear por el título, mientras que el cuadro cusqueño necesita sumar para asegurar su presencia en la Copa Sudamericana 2027. El Alberto Gallardo será escenario de una jornada decisiva para ambos.

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cienciano por Torneo Clausura 2026

Sporting Cristal recibirá a Cienciano desde las 15:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador, en el estadio Alberto Gallardo de San Martín de Porres. El compromiso corresponde a la fecha 17 del Clausura y se disputará en simultáneo con el encuentro entre Sport Huancayo y Universitario, debido a que los resultados de ambos partidos definirán al ganador del certamen.

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En Bolivia, Venezuela y Guyana, el inicio está previsto para las 16:00 horas. En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Surinam y Uruguay comenzará a las 17:00 horas. En Miami se jugará desde las 15:00 horas, mientras que en España el pitazo inicial será a las 21:00 horas.

Dónde ver Sporting Cristal vs Cienciano por Torneo Clausura 2026

La transmisión del partido entre Sporting Cristal y Cienciano por la fecha 17 del Torneo Clausura, estará a cargo de L1 MAX en vivo. La señal se encuentra disponible en los operadores de televisión que la incluyen en su programación.

Localidades totalmente abarrotadas para el duelo entre Sporting Cristal y Cienciano. Crédito: Instagram Sporting Cristal.

La opción digital será L1 Play, plataforma que transmitirá el duelo en vivo para suscriptores. El servicio permitirá acceder al partido desde teléfonos celulares, tabletas y computadoras con conexión a internet. La alternativa resulta útil para quienes no estén frente a un televisor al momento del encuentro.

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Asimismo, Infobae Perú realizará la cobertura desde la previa hasta el pitazo final, con el minuto a minuto, las principales incidencias y los goles del encuentro. La atención estará dividida entre lo que ocurra en el Gallardo y el partido que se jugará en Huancayo, donde se resolverá el destino del Clausura.

¿Cómo llega Sporting Cristal?

El equipo de Roberto Mosquera viene de proclamarse campeón de la Copa de la Liga 2026 tras imponerse por 2-0 a Alianza Atlético en el estadio Mansiche de Trujillo. Rafael Lutiger abrió el marcador a los 94 minutos y Santiago González amplió la diferencia a los 113, en una final que se resolvió durante el tiempo suplementario.

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Ese título representó un impulso para los rimenses antes de afrontar la última fecha del Clausura. Sin embargo, el panorama cambió días antes en Tarma, donde Sporting Cristal igualó 1-1 con ADT y dejó escapar la posibilidad de depender de sí mismo para obtener el campeonato. El empate tuvo consecuencias directas en la pelea por título.

Goles y resumen del triunfo 'celeste' ante los 'churres' en el estadio Mansiche de Trujillo. (Video: Bicolor )

Los ‘celestes’ ocupan el segundo lugar con 32 puntos, dos menos que Sport Huancayo. Una victoria sobre Cienciano los llevará a 35 unidades, aunque necesitarán que el cuadro huancaíno no venza a Universitario. El conjunto dirigido por Mosquera cuenta con una mejor diferencia de goles que sus rivales directos.

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¿Cómo llega Cienciano?

Cienciano llegará a Lima después de dos derrotas consecutivas. En su presentación más reciente, cayó 2-1 ante Sport Huancayo en Cusco, resultado que complicó su ubicación en la tabla anual y elevó la importancia de sumar en su visita al Alberto Gallardo para asegurar un boleto continental.

Antes, el elenco imperial perdió 1-0 frente a Alianza Lima en Matute. Aquel encuentro quedó marcado por la expulsión y los gestos de Horacio Melgarejo hacia las tribunas, situación que derivó en una sanción de 14 fechas impuesta por la Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional Peruana.

Melgarejo tampoco continuará al frente del equipo. El técnico argentino anunció su salida de Cienciano antes del partido ante Sporting Cristal, por lo que el cuadro cusqueño afrontará el cierre de temporada con un cambio en banca y la necesidad de resolver su clasificación a la Copa Sudamericana.

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Goles y resumen del triunfo del 'rojo matador' ante el 'papá' por la fecha 16 del Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

Los ojos puestos en Huancayo

Una victoria de Sporting Cristal frente a Cienciano no le alcanzará por sí sola. Los rimenses deberán esperar que Sport Huancayo no gane ante Universitario para alcanzar el primer lugar del Clausura y avanzar a una semifinal, instancia en la que podrían enfrentar precisamente al elenco ’crema’.

Si Sport Huancayo empata, Sporting Cristal igualará su puntaje y lo superará por diferencia de goles. Si Universitario se impone, los ‘celestes’ también tendrán la opción de terminar en la cima, siempre que cumplan con derrotar a Cienciano. El desenlace dependerá de dos partidos simultáneos.