Las últimas imágenes del músico Máximo David, quien murió tras recibir dos disparos en medio de una discusión con su pareja, una suboficial de policía, en su casa de Chorrillos. Su familia denuncia irregularidades en la investigación y pide justicia. | Video: Latina Noticias

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El músico y estudiante de Derecho Máximo David Coica Lecarnaqué murió tras recibir dos disparos dentro del departamento que compartía con su pareja, la suboficial de tercera Isabel Jessica Guillén Arones, en el distrito limeño de Chorrillos. La familia de la víctima pide que se esclarezcan las circunstancias del hecho.

Según imágenes del domingo 15 de noviembre, Coica Lecarnaqué, de 40 años, llegó a las 18:02 a un predio de cuatro pisos situado en la avenida San Martín, en el asentamiento humano San Juan la Libertad. El hombre estacionó su vehículo, retiró una bolsa amarilla del asiento trasero e ingresó al inmueble.

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El músico se dirigió al departamento B del tercer piso, donde vivía con Guillén Arones, de 41 años, quien trabaja en la Dirección de Sanidad Policial.

Familia pide esclarecer muerte de músico en departamento de Chorrillos | Foto: Latina Noticias

Vecinos escucharon pedidos de auxilio antes de los disparos

Residentes de la zona afirmaron que, horas después de la llegada de Coica Lecarnaqué, oyeron una discusión dentro del inmueble. Indicaron que el músico pidió ayuda antes de que se escucharan dos detonaciones.

“Antes de los disparos había discusión. Decía: ‘Auxilio, ayúdenme’”, relató una vecina a Latina Noticias.

El tío y abogado de la víctima, Abel Lecarnaqué, señaló que los impactos alcanzaron a su sobrino en el vientre y la cabeza. La familia sostiene que el músico murió en el departamento.

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Músico murió tras recibir dos disparos en departamento que compartía con su pareja policía en Chorrillos| Foto: Latina Noticias

Policía sostuvo que hubo un forcejeo por un arma particular

De acuerdo con Abel Lecarnaqué, Guillén Arones declaró que hubo un forcejeo luego de que Coica Lecarnaqué tomó un arma de uso particular de la agente. Según esa versión, los dos disparos ocurrieron durante el enfrentamiento.

“Ella señala que hubo forcejeo, que él cogió un arma, arma de uso particular de esta efectivo policial, y en el forcejeo han habido dos impactos”, afirmó el abogado.

En un registro posterior, tomado a la 1:37 de la madrugada, se observa a la suboficial ingresar al predio acompañada por otras personas, entre ellas un policía que llegó en un patrullero. Afuera permanecían familiares de Guillén Arones.

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La familia cuestiona el tiempo que demoró en conocer la muerte

Los parientes de Coica Lecarnaqué denunciaron que conocieron el fallecimiento tres días después. El padre de la víctima recibió una llamada el miércoles 18 de noviembre, cerca de las 11:00, para acudir a la Morgue Central de Lima e identificar el cuerpo, según dijo Abel Lecarnaqué.

La familia también cuestionó el estado del teléfono celular del músico. El abogado indicó que el equipo fue lacrado, pero que al revisar la cadena de custodia encontraron el aparato averiado, por lo que no lograron extraer información.

Los familiares señalaron además que las pertenencias de Coica Lecarnaqué fueron retiradas del departamento. Piden que se determinen las responsabilidades por la muerte del músico, quien dejó dos hijos menores de edad.

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