La convocatoria 2027 de Beca 18 otorgará 6.000 becas integrales que cubren costos de matrícula, pensiones y titulación. (Andina)

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Los resultados del Examen Nacional de Preselección de Beca 18-2027, con la relación de postulantes preseleccionados y no preseleccionados, se conocerán recién el miércoles 23 de diciembre, de acuerdo con el cronograma oficial del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec). La evaluación se realizará este domingo 22 de noviembre de forma presencial y simultánea en todo el Perú.

La prueba forma parte de la convocatoria 2027 del concurso impulsado por el Ministerio de Educación. Está dirigida a estudiantes de último año de secundaria y egresados de colegios públicos o privados que destacan académicamente y se encuentran en una condición de vulnerabilidad.

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Según la información difundida por Pronabec, los jóvenes que superen esta etapa continuarán en competencia por una de las 6.000 becas de la convocatoria 2027. El programa cubre gastos académicos como matrícula, pensiones y obtención del título.

Los resultados incluirán el puntaje del examen y las condiciones priorizables

Pronabec informó que el 23 de diciembre publicará los resultados de la evaluación junto con los puntajes adicionales que correspondan a las condiciones priorizables de cada postulante. Esa información definirá el orden de mérito para establecer quiénes avanzarán en el concurso.

Los participantes que no logren el puntaje mínimo exigido para su modalidad no podrán continuar a la siguiente fase. En la modalidad Ordinaria, se requiere una nota de al menos 84 puntos. Para las modalidades especiales, el mínimo establecido es de 66 puntos.

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El examen tendrá 60 preguntas, divididas en 30 de competencia matemática y 30 de competencia lectora. Cada respuesta correcta tendrá un valor de dos puntos y no habrá descuentos por respuestas erróneas. El máximo posible será de 120 puntos.

La entidad señaló que, por primera vez en su historia, el Examen Nacional de Preselección contará con una nota mínima para seguir en el proceso. La medida forma parte de los criterios aplicados para fortalecer la meritocracia en la selección de los beneficiarios.

La evaluación será de 9:00 a. m. a 11:00 a. m. en 109 locales

El Examen Nacional de Preselección de Beca 18 se desarrollará entre las 9:00 a. m. y las 11:00 a. m. en 109 locales habilitados en todas las regiones del país. El ingreso de los postulantes estará permitido desde las 7:00 a. m. hasta las 8:20 a. m.

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Después de esa hora, no se permitirá el acceso a las sedes de evaluación. Los participantes deberán presentar su documento nacional de identidad (DNI) físico y solo podrán llevar un lápiz 2B y un borrador.

Pronabec indicó que los postulantes pueden revisar la dirección de su local mediante el Módulo Sibec, disponible en la página oficial de Beca 18. Para acceder a esa información, deben ingresar con su número de DNI y contraseña, seleccionar el ícono de la campana y revisar la notificación enviada a su casilla electrónica.

Los textos difundidos por la entidad consignan dos cifras sobre la cantidad de participantes declarados aptos. Uno de los comunicados señala que rendirán la prueba 59.394 postulantes, mientras que otro informa que participarán 59.392 jóvenes.

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Pronabec aplicará controles para proteger el material de evaluación

La organización informó que la jornada contará con medidas de seguridad antes, durante y después de la prueba. Entre los protocolos previstos figuran los controles de ingreso con detectores de metales y, en determinados casos, las verificaciones biométricas mediante lectores de huellas dactilares.

Durante la elaboración del examen, Pronabec aplicó vigilancia con cámaras y utilizó equipos informáticos sin conexión a internet ni a redes internas o externas. Tras su producción, los materiales fueron sellados en paquetes lacrados y almacenados en cajas de seguridad.

El traslado y la distribución de los cuadernillos hacia los locales de evaluación estarán bajo custodia y tendrán procedimientos de apertura controlada. La Policía Nacional del Perú (PNP) participará en la custodia del material y en el mantenimiento del orden durante el ingreso, la permanencia y la salida de los participantes.

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La jornada también contará con veedores, autoridades locales y personal capacitado para orientar a los postulantes, atender incidencias y brindar asistencia a las personas con discapacidad que la requieran.

Al finalizar la prueba, los participantes podrán llevarse sus cuadernillos de preguntas cuando corresponda. Las fichas ópticas con las respuestas pasarán a una empresa especializada, que se encargará de digitalizar y consolidar la información antes de entregarla al Pronabec bajo medidas de seguridad y confidencialidad.

La lista con los preseleccionados y no preseleccionados será publicada el 23 de diciembre en la página oficial de Beca 18 del Pronabec. La entidad precisó que solo sus comunicaciones tendrán validez oficial.

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