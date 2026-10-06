Gala Santa 2026: día, hora y canal TV de la presentación de San Martín con Gimnasia y Esgrima La Plata

San Martín presentará su plantel en la Gala Santa 2026

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Se viene el turno de la San Martín, tendrá su esperada presentación frente Gimnasia y Esgrima La Plata a pocos días del arranque de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Martín Ambrosini dará a conocer a su plantel que tendrá dos retos importantes: recuperar el título del torneo nacional y conquistar el Sudamericano de Clubes.

Emily Zinger, Yanlis Féliz, Meegan Hart son algunos de los refuerzos que destacan en el equipo de Santa Anita. Con un cuadro renovado, las subcampeonas buscarán superar la campaña pasada.

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Gala Santa 2026: día y hora de la presentación de San Martín

La Gala Santa de San Martín se realizará este sábado 10 de octubre, a las 17.00 horas, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. El cambio de sede permitirá que las subcampeonas dispongan de un recinto con mayor aforo y busquen incrementar los ingresos por taquilla. La presentación de la temporada pasada se llevó a cabo en el Coliseo FIA de la Universidad San Martín, en La Molina.

Las ‘santas’ enfrentarán a Gimnasia y Esgrima La Plata, vigente subcampeón de la liga argentina. El amistoso formará parte de la preparación del equipo peruano para el Sudamericano de Clubes. La San Martín obtuvo su clasificación al torneo continental luego de terminar como subcampeón de la Liga Peruana de Vóley.

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San Martín anunció su Gala Santa 2026, donde presentará a su plantilla para la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley.

Canal TV para ver la Gala Santa 2026

La Gala Santa 2026 se transmitirá en todo el Perú por la señal abierta de Latina TV, en los canales 2 y 702 HD. El canal también emitirá la presentación de la Universidad San Martín a través de su página web y su aplicación.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles del evento de las de Santa Anita, con todo lo que debes saber.

El plantel renovado de San Martín para el 2026/2027

La Universidad San Martín renovó su plantel tras cerrar la temporada como subcampeón de la Liga Peruana de Vóley, luego de perder la final ante Alianza Lima.

El primer cambio se produjo en el comando técnico. Guilherme Schmitz dejó el cargo después de una campaña marcada por diferencias con algunas jugadoras. Su reemplazante será Martín Ambrosini, quien se desempeña como asistente técnico de la selección argentina.

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La opuesta estadounidense contó cómo se concretó su regreso al vóley peruano tras un año en España y explicó el papel que tuvo Paola Rivera en su decisión. (Video: Movistar Deportes)

El club mantuvo una parte de su base para la próxima campaña. Las renovaciones incluyeron a Brenda Lobatón, Pamela Cuya, Ginna López, Angélica Aquino y la armadora mexicana Paola Rivera.

En los refuerzos, San Martín concretó el regreso de Emily Zinger. La atacante había sido la máxima anotadora de Regatas Lima durante la temporada 2024/2025.

El equipo también incorporó a Meegan Hart y Yanlis Féliz, dos jugadoras con paso reciente por las ‘blanquiazules’. La lista de altas se completa con la opuesta estadounidense Kari Zumach y la central peruana Alexandra Machado.

San Martín le dio la bienvenida a Yanlis Féliz. Crédito: USMP

Calendario de las presentaciones de clubes de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Noche Regatas: martes 6 de octubre / 16:30 horas / Club Regatas / Latina TV, web y aplicativo

Noche Circolense: miércoles 7 de octubre / 17:30 horas / Club Circolo Sportivo Italiano / Latina TV, web y aplicativo

Noche de las Pumas: viernes 9 de octubre / 20:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Universitario TV

Gala Santa: sábado 10 de octubre / 17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo

Atenea Open, segunda parada: domingo 11 de octubre / 17:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo

Latina TV transmitirá las presentaciones de los clubes de la Liga Peruana de vóley 2026/2027