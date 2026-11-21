Mónica Sánchez, Tatiana Astengo, Emanuel Soriano, Emilram Cossío y otros actores rechazan la detención de los artistas Pedro Mo y Brenda Jah por la Dircote

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Actores y actrices peruanos expresaron su rechazo a la detención preliminar de los artistas Pedro Mo y Brenda Jah, intervenidos por la Dirección Contra el Terrorismo de la Policía Nacional del Perú en el marco de una investigación fiscal por presunta afiliación a una organización terrorista. Entre las figuras que se pronunciaron se encuentran Mónica Sánchez, Tatiana Astengo, Emanuel Soriano y Emilram Cossío, además de otros integrantes del sector cultural.

Las intervenciones se realizaron el jueves 19 de noviembre en Cusco y Lima. Pedro Gonzalo Mosqueira Velásquez, conocido artísticamente como Pedro Mo, fue detenido en Urcos, Cusco. Brenda Denisse Mejía Sinarahua, Brenda Jah, fue intervenida en el Centro de Lima y trasladada a la sede de la Dircote, ubicada en la avenida España.

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El Poder Judicial autorizó 15 días de detención preliminar, solicitados dentro de la investigación a cargo de la Fiscalía Penal Supraprovincial Corporativa Especializada contra el Terrorismo. La medida no representa una sentencia ni define responsabilidades penales, que deberán ser determinadas durante el proceso correspondiente.

Pedro Mo difundió un video durante la diligencia en el que un agente le comunicó que la intervención estaba vinculada con una presunta afiliación a la organización Túpac Amaru. El músico rechazó la imputación y sostuvo que el colectivo con el que participa tiene carácter cultural. “Nunca he tomado un arma”, manifestó en el registro.

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Dircote detiene a artistas Pedro Mo y Brenda Jah.

Artistas piden garantías y respeto al debido proceso

A través de un pronunciamiento difundido en redes sociales, un grupo de actores expresó su preocupación por las circunstancias de las detenciones y pidió que se garanticen los derechos de los artistas intervenidos.

“Las actrices y los actores abajo firmantes expresamos nuestro firme rechazo a la detención irregular del artista popular Pedro Mosqueira Velásquez, Pedro Mo, hoy, en el Cusco. Ha sido también detenida la rapera Brenda Jah, en Lima. Se argumenta, de manera débil y oscura, que serían miembros de una organización terrorista”, señala el documento.

El comunicado sostiene que las libertades siguen siendo afectadas por el poder y destaca la trayectoria de Pedro Mo como artista popular. Los firmantes señalan que el cantante ha dedicado más de dos décadas a presentarse en plazas, teatros y escenarios improvisados.

“Pedro Mo canta al pueblo y viene de él”, indica el texto, que también retoma un fragmento literario para describir el trabajo del músico y su vínculo con las expresiones culturales populares.

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Los actores exigieron que se aclaren las circunstancias de la intervención y que se cumpla con el debido proceso. Asimismo, solicitaron que se garantice la vida, la salud y la seguridad de Pedro Mo durante el periodo de detención preliminar.

“Exigimos, por tanto, que se aclaren las arbitrarias circunstancias en que ha sido detenido. Exigimos que se cumpla irrestrictamente con el debido proceso. Exigimos que se garantice su vida, su salud, su seguridad. Exigimos su libertad. Exigimos detener el terruqueo”, agregaron.

El pronunciamiento fue respaldado por distintos artistas y trabajadores de la cultura. Entre los nombres difundidos figuran Carlos Victoria, Beto Benites, Eliana Fry García-Pacheco, Alonso Cano, Bruno Espejo, Emanuel Soriano, Biviana Goto, Juan Carlos Díaz, Emilram Cossío, Víctor Orestes Santander, Dante del Águila, Bertha Pagaza, Hugo Salazar, Linda García, Eduardo Aguirre, Herbert Corimanya, Aníbal Lozano, Daniel Zarauz, Rocío Montesinos, Fredy Monteza y Basilio Soralu.

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Actores y actrices difundieron un comunicado para exigir respeto al debido proceso.

Actores y actrices difundieron un comunicado para exigir respeto al debido proceso.

Actores y actrices difundieron un comunicado para exigir respeto al debido proceso.

Fernando Luque cuestionó las circunstancias de las detenciones

Fernando Luque también se sumó a los cuestionamientos mediante un mensaje en redes sociales. El actor calificó de grave la acusación por terrorismo y pidió a las autoridades ofrecer una explicación detallada sobre la operación policial y fiscal.

“Alerta máxima frente a la detención de Pedro Mo y Brenda Jah, que son dos artistas que en este momento están detenidos por terrorismo. Una acusación gravísima y cuando uno revisa mínimamente cómo se han desenvuelto los acontecimientos, no se puede llegar a otra conclusión que se han detenido a estas personas en circunstancias extremadamente sospechosas”, expresó.

Luque sostuvo que la información conocida hasta el momento genera dudas sobre las razones de las intervenciones. Por ello, consideró indispensable que las instituciones responsables expliquen los elementos que sustentan la investigación contra los artistas.

“Las autoridades competentes tienen que dar una respuesta clara, inmediata, exhaustiva, detallada de qué es lo que está pasando, porque da toda la impresión de que hay derechos de personas inocentes que están siendo vulnerados en este momento, lo cual es inadmisible”, señaló.

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El actor pidió que la ciudadanía permanezca atenta a las decisiones que adopten las autoridades. “Levantemos la voz y no cedamos hasta que den una explicación exhaustiva de lo que ha ocurrido”, añadió.

Fernando Luque cuestionó la información conocida sobre las detenciones de los artistas.

La investigación incluye intervenciones en Lima, Cusco y San Martín

La operación también alcanzó a otras personas en San Martín. La investigación comprende a varios ciudadanos y busca determinar si existen elementos que vinculen a los intervenidos con una presunta organización terrorista.

La Fiscalía deberá sustentar las imputaciones individualizadas contra cada investigado, mientras las defensas podrán ejercer sus derechos dentro de las diligencias programadas. Hasta ahora, Pedro Mo y Brenda Jah permanecen bajo custodia durante el periodo autorizado de detención preliminar.

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La reacción de los actores se suma a los pedidos de información sobre un caso que ha generado preocupación dentro de la comunidad cultural. El pronunciamiento pone el foco en el debido proceso, las garantías para los detenidos y la necesidad de que las autoridades esclarezcan públicamente los motivos de las intervenciones.