Luren Marquez viste la banda de Perú y sostiene un plato con vegetales frente al logotipo del certamen Miss Universo.

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La final de Miss Universo 2026 se realizará el martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico, con la participación de Luren Márquez, representante de Perú en la edición número 75 del concurso.

La modelo iqueña ya se encuentra en territorio puertorriqueño, donde cumple una agenda junto a las otras 116 candidatas que aspiran a la corona. Las actividades previas incluyen sesiones oficiales, entrevistas, ensayos y presentaciones ante la organización.

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Márquez llegará a la gala decisiva después de las jornadas que permiten al jurado evaluar a las concursantes antes del anuncio de las semifinalistas. El primer objetivo será ingresar al grupo de 30 participantes que continuará en competencia durante la noche final.

Luren Marquez posa recostada en una cama junto a la banda oficial y la corona del certamen Miss Perú.

La presencia de la peruana genera expectativa entre los seguidores del certamen en el país. La candidata buscará avanzar en las distintas etapas previstas por la organización y conseguir un lugar en las rondas de mayor exigencia.

La final tendrá lugar en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, recinto ubicado en San Juan, capital de Puerto Rico. Allí se conocerá a la sucesora de la mexicana Fátima Bosch, actual titular de la corona universal.

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Antes de la ceremonia, las delegaciones afrontarán dos compromisos centrales. El desfile de trajes nacionales se realizó el sábado 21 de noviembre, mientras que la competencia preliminar está programada para este domingo 22.

Esta última instancia será determinante porque permitirá establecer parte de los puntajes que se tomarán en cuenta para conformar el primer grupo de clasificadas. Las participantes buscarán asegurar un lugar entre las semifinalistas antes de la gala.

Luren Márquez ya no es Miss Perú 2026: organización prepara anuncio de su reemplazo. Captura: missperuofficial.

Dónde, cuándo y a qué hora se realizará Miss Universo 2026

El concurso principal se emitirá el martes 24 de noviembre desde las 8.00 p. m., hora peruana. La cobertura previa, que incluirá la llegada de las candidatas y los primeros detalles de la ceremonia, comenzará una hora antes, a las 7.00 p. m.

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El horario será el mismo para Colombia. En México, la señal iniciará a las 6.00 p. m.; en Puerto Rico, sede del evento, también comenzará a las 8.00 p. m. En Argentina y Chile, el público podrá seguir la competencia desde las 9.00 p. m.

La gala definirá a las concursantes que superen el primer corte y continúen en las etapas posteriores. El formato incluirá las rondas de selección hasta conocer a las finalistas que disputarán el título.

Para Luren Márquez, la noche será la instancia principal de su participación en el concurso. La peruana buscará destacar ante el jurado internacional y acercarse a la corona que quedará vacante tras el cierre de la edición.

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Luren Marquez desfila con un traje alegórico dorado inspirado en el Oasis de Ica que incorpora motivos de la vendimia y cántaros tradicionales.

Dónde ver Miss Universo 2026 desde Perú

El público peruano podrá seguir la final por Telemundo Internacional, señal disponible a través de diversos servicios de televisión por cable en América Latina. El canal tendrá a cargo la transmisión oficial de la ceremonia y de las principales rondas de competencia.

También habrá una alternativa digital. La plataforma Universal+ emitirá el certamen vía streaming, una opción para quienes deseen seguir la participación de Luren Márquez desde teléfonos, computadoras, tabletas o televisores conectados.

En Estados Unidos, Telemundo transmitirá la gala en español. El servicio de streaming Peacock también contará con la emisión del evento, mientras que Roku ofrecerá una cobertura en inglés para ese mercado.

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Luren Márquez ya no es Miss Perú 2026: organización prepara anuncio de su reemplazo. Captura: missperuofficial.

En México, la transmisión oficial incluirá la señal abierta de TV Azteca. La ceremonia reunirá a las candidatas que superen el primer corte y continuará con las rondas que definirán a la nueva ganadora.

Al final de la noche, Fátima Bosch entregará la corona a la vencedora de Miss Universo 2026, quien asumirá el título durante el próximo año.