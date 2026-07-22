Yanlis Féliz fichará por San Martín: la dominicana se quedará en la Liga Peruana de Vóley y jugará junto a Meegan Hart

Yanlis Féliz se quedará en la Liga Peruana de Vóley y jugará junto a Meegan Hart. (Alianza Lima)

San Martín sigue sorprendiendo en el mercado de pases en la Liga Peruana de Vóley. Hace unas horas hizo oficial la llegada de Meegan Hart y ahora se alista para dar otro anuncio importante. Se conoció que las ‘santas’ llegaron a un acuerdo con otra figura de Alianza Lima.

A pesar de varias idas y vueltas, Yanlis Féliz definió su futuro y finalmente, defenderá la camiseta de las subcampeonas. La dominicana se quedará en el torneo nacional y seguirá jugando junto a su amiga, así como lo hicieron en el club victoriano la temporada pasada.

“Se hizo oficial el fichaje de Meegan Hart, ex Alianza Lima. Finalmente, Emily Zinger va a jugar en San Martín; todavía no se le ha anunciado, pero va a jugar en San Martín. Vuelve a la liga peruana; ya serían Emily, Meegan y la otra chica que ha llegado; no recuerdo el nombre ahorita. Pero Meegan Hart no llega sola. En Alianza se llevó siempre muy bien con Yanlis Féliz. Cuando Yanlis hacía un punto, se abrazaba con Meegan y van a volver a jugar juntas. Yanlis va a jugar en San Martín, así que se va a poner fuerte el equipo”, informó Julio Peña en el programa ‘AquíTVO’.

PUBLICIDAD

La dominicana ´seguirán en la Liga Peruana de Vóley. (AquíTVO)

Así se anunció el fichaje de Meegan Hart a la San Martín

La Universidad San Martín ha reforzado su plantilla para la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley con la incorporación de Meegan Hart, central estadounidense que recientemente se desvinculó de Alianza Lima. El anuncio, realizado este martes 21 de julio, generó expectativa entre los seguidores del club de Santa Anita.

La llegada de Hart representa uno de los fichajes más destacados del mercado local. La jugadora aportará la experiencia adquirida en su paso por el vigente tricampeón del vóley peruano, donde integró el plantel que conquistó el campeonato nacional y participó en torneos internacionales como el Sudamericano y el Mundial de Clubes.

PUBLICIDAD

La institución ‘santa’ optó por una estrategia de comunicación sugestiva en redes sociales para anticipar la noticia. En una primera publicación, difundió un video con el monitor de una frecuencia cardíaca y una imagen fugaz del rostro de la nueva incorporación. El mensaje adjunto, “Su corazón ya eligió. Listo para latir”, avivó las especulaciones entre los hinchas sobre la identidad de la próxima figura del equipo.

El club 'santo' le dio la bienvenida a la central estadounidense, exfigura de Alianza Lima. (Video: Prensa USMP)

Finalmente, el club oficializó la contratación mediante un video con imágenes de la central norteamericana, acompañado de un mensaje de bienvenida: “¡Meegan es Santa! La central americana es nuevo refuerzo de la USMP para la temporada 2026/27 (...) Aquí comienza una nueva historia. ¡Bienvenida a tu nueva casa!”. Con este movimiento, la Universidad San Martín reafirma su apuesta por el protagonismo en la liga nacional y la proyección internacional de su plantel.

PUBLICIDAD

Ataque letal con Kari Zumach y Emily Zinger en San Martín

La Universidad San Martín oficializó la incorporación de Kari Zumach a su plantel, consolidando su estrategia de refuerzos para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley y el Sudamericano. La llegada de la voleibolista estadounidense, de 1,91 metros de altura, era un tema recurrente entre los aficionados y finalmente fue confirmada por el club.

El fichaje de Zumach responde al pedido puntual del entrenador Martín Ambrosini, quien busca fortalecer el ataque del equipo. La opuesta estadounidense compartirá la ofensiva con Emily Zinger, conformando una dupla que apunta a marcar diferencias en las próximas competencias.

La institución de Santa Anita dio la bienvenida a su nueva jugadora a través de redes sociales con un mensaje directo: “Bienvenida a tu nueva casa, Kari. La opuesta americana llega desde la liga francesa para sumarse a Las Santas como nuevo refuerzo para la temporada 2026/27. ¡Vamos con todo!”. Con estas incorporaciones, San Martín refuerza su objetivo de protagonismo tanto a nivel local como internacional.

PUBLICIDAD

La opuesta estadounidense se unió al equipo de Martín Ambrosini. (USMP)