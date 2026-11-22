Ministerio del Interior autoriza el egreso de 341 cadetes de la PNP por crisis de inseguridad ciudadana. (Foto: ANDINA/PNP)

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La crisis actual de inseguridad ciudadana en el Perú ha motivado al que el Ministerio del Interior autorice el egreso y graduación excepcional de 341 cadetes de la Escuela de Oficiales de la PNP para incorporarlos a unidades operativas vinculadas con la lucha contra la criminalidad.

Según el Decreto Supremo N° 010-2026-IN publicado en el diario oficial El Peruano, la medida excepcional alcanza a la promoción “Precursores” 2023-2027, que tenía previsto egresar el próximo año, pero que culminará su semestre académico el 28 de noviembre de 2026, por razones de interés nacional asociadas a la seguridad ciudadana y al orden interno.

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La disposición permite que los estudiantes reciban el despacho de alférez de la PNP antes de obtener el grado académico de bachiller. El documento legal invoca la excepción prevista para estos casos en el reglamento de formación profesional policial.

La incorporación de los nuevos oficiales busca reforzar la prevención, la intervención y la investigación criminal. La norma indica que busca la “protección de la vida, integridad, libertad y patrimonio de la población”.

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Despacho anticipado de alférez sin el grado de bachiller

La formación de la Policía Nacional del Perú establece que los egresados de la Escuela de Oficiales deben obtener el grado de bachiller y el título profesional correspondiente, además del despacho de alférez. Sin embargo, el reglamento habilita una excepción mediante decreto supremo cuando existen causas de interés nacional debidamente sustentadas.

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Para obtener el grado de bachiller, los cadetes deben aprobar un plan de estudios de al menos 200 créditos, presentar un trabajo de investigación y acreditar el conocimiento de un idioma extranjero o de una lengua originaria. La evaluación académica de la promoción “Precursores” consideró los créditos ya aprobados, los pendientes y las asignaturas de los semestres IX y X.

La Dirección de Educación y Doctrina de la institución emitió una opinión técnica favorable sobre los mecanismos para garantizar la continuidad y culminación de la formación profesional de los futuros oficiales. La excepción, por lo tanto, se limita al otorgamiento anticipado del despacho y no elimina las exigencias académicas previstas para completar la carrera.

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Brecha de alféreces y financiamiento con partidas de 2027

La Dirección de Recursos Humanos de la PNP identificó una necesidad institucional de oficiales de armas y una brecha proyectada de personal en el grado de alférez. Esa evaluación fue incorporada como uno de los fundamentos para autorizar el egreso de la promoción “Precursores”.

El ministro del Interior, César Astudillo, anunció un plan de reforma integral para modernizar la Policía Nacional del Perú y modificar su régimen disciplinario.

El costo de las remuneraciones, prestaciones sociales y la ración orgánica única diaria de los 341 cadetes será cubierto con partidas previstas para el año fiscal 2027. Los recursos provendrán de los presupuestos de la Dirección de Economía y Finanzas de la PNP y de la Dirección de Educación y Doctrina.

El decreto establece que su implementación se financiará con el presupuesto institucional del Ministerio del Interior, sin requerir recursos adicionales del Tesoro Público.

Pase al retiro masivo en 2025

En diciembre del 2025, el gobierno ejecutó el pase al retiro de 1.456 integrantes de la Policía Nacional del Perú, de los cuales 570 enfrentaban acusaciones ligadas a corrupción

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De acuerdo con cifras oficiales difundidas, 1.456 sanciones han derivado directamente en pases al retiro, mientras que casi 600 corresponden a infracciones vinculadas a actos de corrupción.

La gravedad del fenómeno implicaba la presencia de prácticas ilegales recurrentes, muchas veces de carácter sistémico vinculadas a miembros de diversas unidades policiales. En estos esquemas delictivos se han identificado tanto a subalternos como a oficiales de alta graduación, lo que evidencia un problema arraigado en la estructura policial.