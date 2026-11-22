La Adoptatón 2026 pondrá en adopción a más de 150 perros y gatos rescatados el domingo 29 de noviembre en el Parque de la Exposición de Lima. (Municipalidad de Lima)

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Más de 150 perros y gatos rescatados buscarán una familia durante la Adoptatón 2026, una jornada de adopción responsable que se realizará el domingo 29 de noviembre de 10:00 a. m. a 6:00 p. m. en el Parque de la Exposición, en Lima. El ingreso será gratuito.

La actividad reunirá a animales rescatados que fueron evaluados previamente y se encuentran en buen estado de salud. Los asistentes podrán conocerlos durante la jornada y optar por adoptar a quienes esperan un hogar responsable.

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La iniciativa está organizada por la Fundación Rayito, entidad que impulsa este evento desde 2019. Según informó la agencia Andina, la edición de este año contará otra vez con el respaldo de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

La jornada reunirá a rescatistas, albergues y refugios de distintos distritos

La Adoptatón 2026 concentrará el trabajo de instituciones municipales, empresas privadas, rescatistas, albergues y refugios de varios distritos de la capital peruana. La convocatoria busca promover la adopción responsable y el bienestar animal.

Entre las entidades que participarán figuran la Gerencia de Desarrollo Económico, la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (EMILIMA) y el Servicio de Parques de Lima (Serpar). Estas áreas se sumarán a la organización a través del Centro de Adopciones y de las veterinarias solidarias Vetsol.

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La jornada estará destinada a personas y familias que busquen incorporar una mascota a su hogar. Los perros y gatos que participarán fueron rescatados y esperan ser adoptados por personas que puedan brindarles cuidados y condiciones adecuadas.

Cada adopción incluirá la entrega de un paquete especial para la mascota adoptada. La actividad pondrá a disposición de los visitantes a más de 150 animales, entre perros y gatos, para que puedan conocerlos antes de tomar una decisión.

Perros, gatos y conejos accederán a atención veterinaria gratuita

Además de las adopciones, el evento incluirá una campaña veterinaria gratuita para perros, gatos y conejos. El servicio contemplará desparasitación, tratamiento antipulgas, vacunación y consultas veterinarias.

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La atención también ofrecerá peluquería para mascotas, limpieza de oídos y corte de uñas. Estos servicios estarán disponibles durante las ocho horas previstas para la actividad, desde las 10:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

La programación incluirá propuestas para quienes asistan con sus animales. Habrá espectáculos en vivo, concursos, entrega de regalos, activaciones, una feria para mascotas y un patio de comidas.

El Parque de la Exposición será el escenario de estas actividades el domingo 29 de noviembre. La entrada será libre para los visitantes que deseen participar de la campaña veterinaria, recorrer la feria o conocer a los animales disponibles para adopción.

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La Municipalidad Metropolitana de Lima respalda la adopción responsable

La Municipalidad Metropolitana de Lima participa de la iniciativa junto con organizaciones de la sociedad civil, rescatistas y empresas privadas. El trabajo conjunto busca dar visibilidad a los animales que permanecen bajo el cuidado de albergues, refugios y personas dedicadas al rescate.

La Adoptatón forma parte de las acciones vinculadas al bienestar animal que se desarrollarán en la ciudad. La organización informó que los asistentes podrán acercarse al Parque de la Exposición para conocer a los perros y gatos rescatados que participarán de la jornada.

El evento se realizará con ingreso gratuito y reunirá servicios veterinarios, espacios para mascotas, actividades familiares y la posibilidad de adoptar a alguno de los más de 150 perros y gatos rescatados.

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