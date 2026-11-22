El actor Carlos Alcántara brinda declaraciones en una entrevista televisiva sobre las críticas recibidas tras su separación.

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El actor peruano Carlos Alcántara mostró un lado poco habitual de su vida pública durante una entrevista para Día D. El popular ‘Cachín’ no pudo contener el llanto al hablar de las críticas que recibió tras el fin de su relación con Jossie Lindley, con quien compartió más de 30 años, y al recordar la reciente muerte de su madre, Rosa Isabel Vilar, conocida por su entorno como doña Chavela.

En un avance del programa conducido por Pamela Vértiz, el intérprete se refirió a los comentarios que surgieron luego de que se conocieran sus salidas nocturnas y de que su separación se convirtiera en tema de debate en espacios de espectáculos y redes sociales. Alcántara rechazó que esas versiones definan la relación que mantiene con su familia o su comportamiento como padre y expareja.

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“No soy una mala persona, no soy ningún abandonador de hogar, ni un maltratador, ni un nada”, manifestó el protagonista de Asu Mare frente a cámaras. El actor respondió así a los señalamientos que circularon en los últimos meses, en medio de la atención mediática que provocó el término de su matrimonio.

El actor Carlos Alcántara ofrece declaraciones durante una entrevista para el programa televisivo Día D. En la secuencia, el intérprete se encuentra sentado frente a la reportera usando gafas oscuras y camiseta negra, dialogando sobre su situación personal y las reacciones públicas tras su separación. La grabación muestra momentos de conversación en interiores y un abrazo entre ambos participantes, concluyendo con el logotipo oficial del programa.

Alcántara no detalló quiénes emitieron los cuestionamientos ni profundizó sobre episodios concretos. No obstante, dejó claro que le afectó la forma en que se interpretó su situación personal después de la ruptura con Lindley, una relación que se extendió por 31 años.

El diálogo tomó un tono distinto cuando la conductora le consultó por el fallecimiento de su madre. Rosa Isabel Vilar fue una figura cercana para el artista y apareció en distintos momentos de su trayectoria pública. Al recordarla, el actor se quebró y dejó de lado la imagen de fortaleza que suele proyectar.

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“Me hago el fuerte y no soy tan fuerte, soy un ser humano normal”, dijo Carlos Alcántara entre lágrimas. Pamela Vértiz se acercó para abrazarlo, mientras el actor atravesaba uno de los pasajes más sensibles de la entrevista que emitirá Día D.

El actor Carlos Alcántara aborda aspectos de su vida personal y familiar durante una entrevista emitida por el programa televisivo Día D.

La muerte de doña Chavela ocurrió durante una etapa de cambios para Alcántara. Al duelo por la pérdida de su madre se sumó la exposición por la separación de Jossie Lindley y las versiones surgidas alrededor de su vida privada, asuntos que el intérprete había mantenido con reserva durante varios años.

Carlos Alcántara explicó por qué decidió separarse antes de una infidelidad

En una conversación previa con Trome, Carlos Alcántara había dado algunos alcances sobre el desgaste que atravesó su matrimonio. El actor sostuvo que eligió poner fin a la relación antes de que las diferencias cotidianas derivaran en una infidelidad o en discusiones que pudieran llevar el vínculo a un escenario más complejo.

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Según relató al diario peruano, la decisión no fue repentina ni estuvo relacionada con una tercera persona. Alcántara explicó que los desacuerdos comenzaron a alterar la convivencia que sostuvo durante décadas con Jossie Lindley, aunque evitó revelar cuáles fueron los motivos específicos de las diferencias entre ambos.

“Creo que sí he sido fiel durante 31 años, ¿por qué tendría que terminar mi relación siéndole infiel?”, afirmó el actor en declaraciones recogidas por Trome. Con esa frase, buscó responder a las especulaciones sobre la ruptura y negar que el cierre de su matrimonio hubiera estado motivado por una relación paralela.

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Carlos Alcántara habló sobre el final de su relación de 31 años con Jossie Lindley y confirmó que ambos atraviesan el proceso de divorcio.

Alcántara indicó que la frecuencia de las discusiones fue uno de los factores que influyó en su decisión. “Antes que pase eso y antes que las cosas se pongan de tanta discusión a diario, yo dije: ‘No, esto se termina yendo de las manos o una cosa violenta’”, expresó.

El intérprete señaló que prefirió tomar distancia antes de llegar a una situación que pudiera dejar consecuencias mayores para ambos. Sus declaraciones plantean que la separación fue una determinación tomada frente al deterioro del vínculo, después de más de tres décadas de convivencia.

La entrevista en Día D mostrará ahora una faceta más personal de Carlos Alcántara, quien no solo respondió a las críticas por el final de su matrimonio, sino que también habló del impacto que tuvo la muerte de su madre en un momento ya atravesado por cambios dentro de su entorno familiar.

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