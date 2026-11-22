Alejandro Hohberg, de 35 años, vivirá su tercer periodo en Cienciano. - Crédito: Difusión

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En el despacho de Cienciano tienen demasiado claro que deben mantener la columna vertebral. En tal sentido se ha acelerado con las renovaciones de los futbolistas con mejor estado de momento. El último efectivo que ha encontrado un punto de entendimiento con la directiva ha sido Alejandro Hohberg.

Tiene mucho sentido que se haya avanzado en un nuevo contrato para ‘Ale’, dado que ha sido uno de los jugadores con mayor influencia en ataque. Su toque sutil se ha apreciado como asistente y su olfato realizador como goleador, respectivamente. Cada virtud, de hecho, quedó plasmada en dos frentes: Liga 1 y CONMEBOL Sudamericana.

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Alejandro Hohberg pasa un gran momento en Cienciano. Crédito: Prensa club

La importancia de Hohberg va más allá de su producción dentro del terreno de juego. Por su experiencia, conferida por sus extensos recorridos en clubes grandes del fútbol peruano, ha ganado muchos galones para convertirse en un auténtico jerarca dentro del ‘papá’, con el que lleva dos temporadas.

Su participación en Cienciano ha ido de menos a más desde que fichó en el 2025 tras salir del Sport Boys con unos registros alentadores reflejados en 9 goles y 7 asistencias en 18 partidos oficiales. Aquellos números, sin embargo, ni por asomo fueron replicados en su primer tránsito en el Ombligo del Mundo.

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En los últimos minutos del partido, Alejandro Hohberg sella la goleada 4-0 sobre Lanús con este gol. La increíble remontada (4-2 en el global) desata la euforia total en el banco de Cienciano, clasificando al equipo peruano a los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana.

En la campaña anterior, Alejandro Hohberg empezó con un rol fundamental para luego perder sitio, aunque al final recuperó su condición de titular. En todo ese recorrido apenas pudo concretar 5 goles y asistencias en 18 encuentros. Números más que sonrojantes considerando su status.

A pesar de ese comienzo dubitativo, el ‘enano’ recibió nuevamente la confianza de la mano del entrenador Horacio Melgarejo y gracias a ese respaldo sacó a relucir una versión goleadora lustrosa que no se apreciaba desde hace un lustro. En concreto, el peruano firmó 16 goles y 8 asistencias en 36 lances.

Alejandro Hohberg integró un ataque demoledor en un buen trecho de la Copa Sudamericana. - Crédito: Difusión

Esas cifras, sin embargo, deben dividirse de la siguiente manera para comprender la dimensión del espléndido rendimiento de Hohberg: 11G y 5A en 22 envites de Liga 1, 2G en 2 juegos de la Copa de la Liga y 3G y 3A en 12 choques de Copa Sudamericana.

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Siendo uno de los mejores futbolistas de Cienciano en la temporada y con un envidiable estado de forma, su nominación a la selección peruana era cuestión de tiempo. De hecho, el entrenador Mano Menezes estuvo listo para citarlo en la penúltima ventana FIFA.

Impactante momento en el partido entre Botafogo y Cienciano por la Copa Sudamericana. Alejandro Hohberg en posición adelantada, choca fuertemente con el portero rival al intentar disputar el balón, quedando tendido en el césped con evidentes gestos de dolor.

No obstante, Hohberg sufrió una aparatosa lesión en la rodilla durante un enfrentamiento de la Copa Sudamericana que lo envió de frente al tópico y tras un desalentador diagnóstico se confirmó que se perdería el resto de la temporada y por consiguiente su llamamiento con Perú se desvaneció.

A ‘Ale’, ahora, solo le queda cumplir al pie de la letra con su rehabilitación física hasta asomarse a un adecuado estado físico que le permita reincorporarse a los entrenamientos de la siguiente temporada, que será liderado por un nuevo comando técnico luego de confirmarse que Horacio Melgarejo ha dado un paso al costado por voluntad propia para probar nuevos horizontes.

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