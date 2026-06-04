Alianza Lima confirmó la salida de Yanlis Féliz, autora del punto del tricampeonato: “Nos despedimos con gratitud”

La historia de Yanlis Féliz en Alianza Lima llegó a su fin. Luego de una temporada en la que se convirtió en una de las principales figuras del equipo y quedó grabada en la memoria de los hinchas por anotar el punto que selló el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley, el club ‘blanquiazul’ confirmó oficialmente la salida de la atacante dominicana.
A través de sus redes sociales, la institución de La Victoria dedicó un emotivo mensaje de despedida a la voleibolista extranjera, destacando su aporte dentro y fuera de la cancha durante una campaña que terminó con la conquista del tercer título nacional consecutivo para las ‘íntimas’.
PUBLICIDAD
“Yanlis, gracias por cada punto, cada esfuerzo y cada momento en el que ayudaste al equipo a seguir adelante. Con tu carácter, entrega y compromiso fuiste parte importante de una campaña inolvidable que nos permitió alcanzar un nuevo título nacional. Hoy nos despedimos con gratitud y con el cariño que te ganaste de toda la familia blanquiazul. ¡Gracias por todo, Yanlis!”, publicó Alianza Lima.
La salida de la dominicana pone fin a una temporada en la que se consolidó como una de las jugadoras más influyentes del plantel y se ganó rápidamente el cariño de la hinchada blanquiazul. Aunque no logró afianzarse de manera permanente en el sexteto titular, respondió cada vez que fue requerida, aportando puntos, energía y soluciones en momentos clave del campeonato.
PUBLICIDAD
La protagonista del punto que valió un tricampeonato
Si hubo una imagen que definió la campaña de Alianza Lima fue el remate de Yanlis Féliz en el quinto set de la final ante Universidad San Martín. En un partido cargado de tensión y emociones, la atacante dominicana conectó el punto que aseguró la victoria por 3-2 y permitió a las ‘íntimas’ levantar su tercer título consecutivo de la Liga Peruana de Vóley.
Aquella noche no solo pasó a la historia por marcar el último punto del campeonato. También fue la máxima anotadora del encuentro con 21 unidades y una de las líderes del equipo dirigido entonces por Facundo Morando. Su actuación fue tan determinante que terminó siendo reconocida como una de las grandes figuras de la definición que consolidó la hegemonía del club victoriano en el voleibol peruano.
PUBLICIDAD
Días después de la consagración, Féliz reveló que afrontó el partido más importante de la temporada en condiciones complicadas. La dominicana contó que era el primer día de su ciclo menstrual y que además sufrió una baja de azúcar durante la jornada.
Pese a ello, permaneció en cancha y fue decisiva para la obtención del título. La propia jugadora reconoció posteriormente que ese campeonato tenía un significado especial, ya que se trató del primero de su carrera profesional. Aquellas declaraciones ayudaron a dimensionar aún más el esfuerzo detrás de una actuación que terminó convirtiéndose en una de las más recordadas de la temporada 2025/26.
PUBLICIDAD
¿Cuál será el próximo destino de Yanlis Feliz?
Por ahora, el futuro de la atacante continúa sin una confirmación oficial. Sin embargo, desde hace varias semanas su nombre aparece vinculado al mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley.
Uno de los clubes que ha mostrado mayor interés es Universidad San Martín, que se encuentra negociando su incorporación para la próxima temporada. De concretarse la operación, Féliz pasaría a reforzar justamente al equipo que enfrentó en la histórica final que le permitió celebrar el tricampeonato con Alianza Lima.
Mientras se define su próximo destino, la dominicana deja La Victoria con un legado difícil de olvidar: fue la autora del punto más importante de la temporada, conquistó el primer título de su carrera y se ganó un lugar especial en la memoria de los hinchas blanquiazules.
PUBLICIDAD
Más Noticias
A qué hora juega Perú vs Haití: partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2026
El equipo de Mano Menezes tendrá nuevo reto a un equipo que jugará el Mundial 2026. La ‘bicolor’ sale por su primer triunfo en la era del brasileño, luego de una derrota y un empate. Conoce los horarios
Nick Fernández con Infobae: su crecimiento en San José Earthquakes, el anhelo de jugar con Perú y por qué se identifica con Yoshimar Yotún
De la mano del histórico Bruce Arena, el futbolista peruano ha entrado en una curva ascendente de rendimiento en la Major League Soccer. Espera sostener esa dinámica para llegar a la ‘bicolor’
Nolberto Solano rompió sequía como DT de Pakistán: logró su primer triunfo ante Maldivas en amistoso internacional 2026
Los ‘halcones’ agarran vuelo con ‘Ñol’ y consiguieron su primer triunfo desde el 2023. Ahora la mira está puesta en el duelo contra Afganistán este domingo
Johan Fano ironiza con las lesiones de Alex Valera que impiden su presencia en la selección peruana: “Llamémosle casualidad o circunstancias”
El ‘Gavilán’ comprende la existencia de infortunios alrededor del ‘Cholo’, pero le sugiere que, por lo menos, acompañe a la ‘bicolor’ o realice su rehabilitación bajo la mirada de Mano Menezes
Gonzalo Bueno apunta a volver a la victoria en el Challenger de Cattolica en el cierre de su gira sobre arcilla en Italia
El tenista trujillano de 22 años ha caído en el debut de sus dos últimos torneos luego de su paso por la ‘qualy’ de Roland Garros. En la competencia al borde del mar adriático buscará registrar un nuevo y urgido triunfo
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD