Perú Deportes

Yanlis Féliz habla sobre su reencuentro con el hincha de Alianza Lima tras irse a San Martín: “Mientras no me falten el respeto, estaré tranquila”

La voleibolista dominicana también expuso sus expectativas con la USMP para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027, en la que buscará disputar el título y poner fin a la racha de las ‘blanquiazules’

Yanlis Féliz habla sobre cómo será su reencuentro con el hincha de Alianza Lima tras irse a San Martín para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.
Yanlis Féliz habla sobre cómo será su reencuentro con el hincha de Alianza Lima tras irse a San Martín para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.
Guardar

Yanlis Féliz continuará en la Liga Peruana de Vóley durante la temporada 2026/2027, aunque con una camiseta distinta. La voleibolista dominicana dejó Alianza Lima, vigente campeón, para incorporarse a la Universidad San Martín, rival de las ‘íntimas’ en la última final.

La jugadora, que hizo el punto decisivo para el título de Alianza, se refirió al próximo reencuentro con los hinchas ‘blanquiazules’. En diálogo con Depor, aseguró que su prioridad será su nuevo equipo. “Quiero enfocarme en mi equipo. Todo lo que suceda fuera de mi equipo no me afecta mientras yo esté enfocada en mi equipo”, declaró.

PUBLICIDAD

Féliz también habló sobre la reacción que puede generar su salida de Alianza Lima y pidió que se entienda su decisión desde una perspectiva profesional. “Siempre les voy a mantener respeto a los hinchas de Alianza y les tengo agradecimiento por siempre haberme apoyado. Son fans, viven la pasión que nosotras también vivimos, pero la viven de una forma más personal. Esto no es personal, es todo profesional”, sostuvo.

La dominicana remarcó que mantendrá una relación respetuosa con los simpatizantes, siempre que reciba el mismo trato. “Mientras ellos no me falten el respeto, yo voy a estar tranquila. Es así, son fans, pero deben entender que esto es un trabajo, es un empleo. Yo soy una empleada y, obviamente, siempre voy a elegir lo que yo crea, o lo que las personas a mi alrededor crean, que es mejor para mí”.

PUBLICIDAD

La voleibolista dominicana, quien fue clave en el último título de Alianza Lima, continuará su carrera en el Perú defendiendo ahora la camiseta de las ‘santas’. (Video: USMP)

Sus expectativas con la San Martín

Al margen de su salida de Alianza Lima, Yanlis Féliz habló sobre sus objetivos con la Universidad San Martín. Tras conseguir el título nacional en la temporada pasada, la dominicana buscará repetir esa conquista con su nuevo club y cortar la racha de las ‘blanquiazules’.

“Puedo decirte que me siento emocionada de estar de vuelta, con las mismas expectativas que el año pasado: campeonar, obviamente, y trabajar fuerte con mi nuevo equipo. Tengo como meta, obviamente, campeonar una vez más. Siempre voy a tratar de manejarme con profesionalismo, poniendo como principio mi profesionalismo”, declaró.

Féliz consideró que la próxima edición de la Liga Peruana de Vóley tendrá una mayor exigencia, debido a los refuerzos y al nivel de los equipos. “Siento que este año la liga va a ser un poco más competitiva, ya que todos los equipos se han nivelado dentro de lo que cabe. Creo que este año será más competitiva que el año pasado”, afirmó.

La atacante también apuntó al Sudamericano de Clubes. Será su segunda participación en ese certamen y confía en que San Martín pueda lograr una actuación destacada, con la mira puesta en una eventual clasificación al Mundial de Clubes.

“Las oportunidades son calvas y hay que agarrarlas. Este va a ser mi segundo año en un Sudamericano y sé que, como equipo, daremos un buen trabajo y un buen resultado”, sentenció.

Yanlis Féliz tiene como objetivo salir campeona de la Liga Peruana de Vóley con la Universidad San Martín.
Yanlis Féliz tiene como objetivo salir campeona de la Liga Peruana de Vóley con la Universidad San Martín.

La Gala Santa 2026

Yanlis Féliz y el plantel de la Universidad San Martín ultiman la preparación para la Gala Santa, la presentación oficial del equipo para la temporada 2026/2027. La jornada incluirá el primer amistoso internacional de la pretemporada ante Gimnasia y Esgrima La Plata, actual subcampeón de la Liga Argentina.

El evento se realizará el sábado 10 de octubre, desde las 17:00 horas de Perú, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Aún hay entradas disponibles para los hinchas que deseen acompañar a las ‘santas’.

Temas Relacionados

Yanlis FélizAlianza LimaAlianza Lima vóleySan MartínLiga Peruana de Vóleyvóley peruanoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dónde ver Perú vs Venezuela HOY: canal tv online del duelo por Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

La ‘bicolor’ deja atrás el trabajado estreno en la ciudad de Maracaibo para centrar esfuerzos en el choque contra el organizador, que contará con el apoyo irrestricto de su público. Descubre cómo sintonizar el segundo compromiso del sexteto nacional

Dónde ver Perú vs Venezuela HOY: canal tv online del duelo por Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Resultados del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial

Sigue el campeontaro internacional con la segunda jornada: Perú chocará con Venezuela tras su debut con triunfo frente Chile. Conoce cómo van las selecciones en busca del Mundial

Resultados del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial

Mauro Cantoro entusiasmado por el regreso de Fabián Bustos a Universitario, pero advirtió: “La exigencia límite es Melgar”

El exfutbolista resaltó la vuelta del entrenador argentino, aunque dejó en claro que su máxima prueba será el choque de este sábado ante el ‘rojinegro’ en el estadio Monumental de Ate

Mauro Cantoro entusiasmado por el regreso de Fabián Bustos a Universitario, pero advirtió: “La exigencia límite es Melgar”

Resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Regresa el campeonato nacional tras el receso por fecha FIFA: Universitario se medirá con Melgar, Deportivo Garcilaso lo hará con Sport Huancayo, Alianza Lima chocará con Cusco FC, y mucho más

Resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así va Perú tras vencer a Chile por fecha 1

El equipo de Martín Escudero inicia la competencia en Maracaibo con la firme intención de hacerse con uno de los tres boletos a la Copa del Mundo de la categoría

Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así va Perú tras vencer a Chile por fecha 1
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ruth Luque critica viaje de la presidenta a El Salvador: “Keiko Fujimori cada vez se parece más a Dina Boluarte”

Ruth Luque critica viaje de la presidenta a El Salvador: “Keiko Fujimori cada vez se parece más a Dina Boluarte”

ERM 2026: Cuándo asumirán funciones los nuevos alcaldes y gobernadores electos

Diputado Ernesto Zunini, molesto, se enfrenta a fujimorista Cecilia Chacón en el pleno: “¡Yo no soy del Movadef!"

Ministro Rafael Belaúnde arremete contra el Congreso: “Necesitamos que responda y deje de ser parte del problema”

Keiko Fujimori: “Vamos a expulsar en tiempo récord a extranjeros que llegaron para romper la ley y atacar a peruanos”

ENTRETENIMIENTO

BTS en fotos: así fue el espectacular primer concierto en San Marcos donde ARMY coreó todas sus canciones

BTS en fotos: así fue el espectacular primer concierto en San Marcos donde ARMY coreó todas sus canciones

Mónica Delta se viste de morado y recibe el respaldo de ARMY por proteger la privacidad de BTS: le dieron obsequios y un pin

BTS en Lima: parapentes, 150 drones en la Costa Verde y activaciones de ARMY marcarán este 8 de octubre antes de los conciertos del 9 y 10

Resultados La Tinka HOY 7 de octubre: números ganadores, Sí o Sí, Boliyapa y Pozo Millonario

Sheyla Rojas defiende su relación con Joaquín Ramírez y Magaly Medina le recuerda a Sir Winston: “Ese hombre no se iba a casar”

DEPORTES

Dónde ver Perú vs Venezuela HOY: canal tv online del duelo por Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Dónde ver Perú vs Venezuela HOY: canal tv online del duelo por Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Resultados del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial

Mauro Cantoro entusiasmado por el regreso de Fabián Bustos a Universitario, pero advirtió: “La exigencia límite es Melgar”

Resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así va Perú tras vencer a Chile por fecha 1