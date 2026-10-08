Yanlis Féliz habla sobre su reencuentro con el hincha de Alianza Lima tras irse a San Martín: “Mientras no me falten el respeto, estaré tranquila”

Yanlis Féliz habla sobre cómo será su reencuentro con el hincha de Alianza Lima tras irse a San Martín para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

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Yanlis Féliz continuará en la Liga Peruana de Vóley durante la temporada 2026/2027, aunque con una camiseta distinta. La voleibolista dominicana dejó Alianza Lima, vigente campeón, para incorporarse a la Universidad San Martín, rival de las ‘íntimas’ en la última final.

La jugadora, que hizo el punto decisivo para el título de Alianza, se refirió al próximo reencuentro con los hinchas ‘blanquiazules’. En diálogo con Depor, aseguró que su prioridad será su nuevo equipo. “Quiero enfocarme en mi equipo. Todo lo que suceda fuera de mi equipo no me afecta mientras yo esté enfocada en mi equipo”, declaró.

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Féliz también habló sobre la reacción que puede generar su salida de Alianza Lima y pidió que se entienda su decisión desde una perspectiva profesional. “Siempre les voy a mantener respeto a los hinchas de Alianza y les tengo agradecimiento por siempre haberme apoyado. Son fans, viven la pasión que nosotras también vivimos, pero la viven de una forma más personal. Esto no es personal, es todo profesional”, sostuvo.

La dominicana remarcó que mantendrá una relación respetuosa con los simpatizantes, siempre que reciba el mismo trato. “Mientras ellos no me falten el respeto, yo voy a estar tranquila. Es así, son fans, pero deben entender que esto es un trabajo, es un empleo. Yo soy una empleada y, obviamente, siempre voy a elegir lo que yo crea, o lo que las personas a mi alrededor crean, que es mejor para mí”.

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La voleibolista dominicana, quien fue clave en el último título de Alianza Lima, continuará su carrera en el Perú defendiendo ahora la camiseta de las ‘santas’. (Video: USMP)

Sus expectativas con la San Martín

Al margen de su salida de Alianza Lima, Yanlis Féliz habló sobre sus objetivos con la Universidad San Martín. Tras conseguir el título nacional en la temporada pasada, la dominicana buscará repetir esa conquista con su nuevo club y cortar la racha de las ‘blanquiazules’.

“Puedo decirte que me siento emocionada de estar de vuelta, con las mismas expectativas que el año pasado: campeonar, obviamente, y trabajar fuerte con mi nuevo equipo. Tengo como meta, obviamente, campeonar una vez más. Siempre voy a tratar de manejarme con profesionalismo, poniendo como principio mi profesionalismo”, declaró.

Féliz consideró que la próxima edición de la Liga Peruana de Vóley tendrá una mayor exigencia, debido a los refuerzos y al nivel de los equipos. “Siento que este año la liga va a ser un poco más competitiva, ya que todos los equipos se han nivelado dentro de lo que cabe. Creo que este año será más competitiva que el año pasado”, afirmó.

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La atacante también apuntó al Sudamericano de Clubes. Será su segunda participación en ese certamen y confía en que San Martín pueda lograr una actuación destacada, con la mira puesta en una eventual clasificación al Mundial de Clubes.

“Las oportunidades son calvas y hay que agarrarlas. Este va a ser mi segundo año en un Sudamericano y sé que, como equipo, daremos un buen trabajo y un buen resultado”, sentenció.

Yanlis Féliz tiene como objetivo salir campeona de la Liga Peruana de Vóley con la Universidad San Martín.

La Gala Santa 2026

Yanlis Féliz y el plantel de la Universidad San Martín ultiman la preparación para la Gala Santa, la presentación oficial del equipo para la temporada 2026/2027. La jornada incluirá el primer amistoso internacional de la pretemporada ante Gimnasia y Esgrima La Plata, actual subcampeón de la Liga Argentina.

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El evento se realizará el sábado 10 de octubre, desde las 17:00 horas de Perú, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Aún hay entradas disponibles para los hinchas que deseen acompañar a las ‘santas’.