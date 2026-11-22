Qué pasa si Universitario, Sporting Cristal y Sport Huancayo ganan, pierden o empatan en la última fecha del Torneo Clausura 2026.

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La fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 concluirá este domingo 22 de noviembre con dos partidos en simultáneo: Universitario de Deportes ante Sport Huancayo y Sporting Cristal frente a Cienciano. Ambos encuentros definirán al campeón de la segunda fase del campeonato.

Estos son los escenarios para cada equipo según los resultados que obtengan en la jornada final.

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¿Qué pasa si Sport Huancayo gana, empata o pierde?

Sport Huancayo lidera el Torneo Clausura 2026 con 34 puntos y depende de sí mismo para quedarse con la segunda fase de la Liga 1.

Si vence a Universitario en la última fecha, el ‘rojo matador’ se consagrará campeón del Clausura y volverá a enfrentar a la misma ‘U’ en una semifinal.

Si empata, llegará a 35 unidades y deberá esperar que Sporting Cristal no venza a Cienciano. Si los ‘celestes’ ganan, también alcanzarán los 35 puntos, pero superarán a Sport Huancayo por diferencia de goles y se quedarán con el Clausura.

El mismo panorama se abrirá si Huancayo pierde. Universitario llegará a 35 puntos y Cristal podría igualar esa cifra si derrota a Cienciano. Los ‘cerveceros’ cuentan con una mejor diferencia de goles, por lo que serían los campeones del Clausura.

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Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura tras la victoria de Alianza Lima sobre FC Cajamarca.

¿Qué pasa si Sporting Cristal gana, empata o pierde?

Sporting Cristal tiene la segunda opción para conquistar el Torneo Clausura y estará atento a lo que ocurra entre Sport Huancayo y Universitario en la Ciudad Incontrastable.

Si derrota a Cienciano, deberá esperar el resultado final en Huancayo. Una victoria del ‘rojo matador’ dejará sin efecto el triunfo de los ‘celestes’. En cambio, si Sport Huancayo empata o pierde, el panorama favorecerá al equipo de Roberto Mosquera, que se consagraría campeón del Clausura y disputaría una semifinal ante la ‘U’.

Si Cristal empata o cae frente al cuadro cusqueño, quedará sin opciones de ganar la segunda fase, sin importar el resultado del duelo entre Sport Huancayo y Universitario.

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Goles y resumen del triunfo 'celeste' ante los 'churres' en el estadio Mansiche de Trujillo. (Video: Bicolor )

¿Qué pasa si Universitario gana, empata o pierde?

Finalmente, Universitario marcha cuarto en el Torneo Clausura tras el triunfo de Alianza Lima ante FC Cajamarca. A diferencia de su clásico rival, los ‘merengues’ aún conservan opciones de conquistar esta fase.

Si la ‘U’ vence a Sport Huancayo en la altura, deberá esperar que Sporting Cristal empate o pierda ante Cienciano como local. Con esa combinación, ganará el Clausura y disputará una final directa con Alianza por el título de la Liga 1.

Si el cuadro dirigido por Fabián Bustos empata o pierde, quedará sin posibilidades de quedarse con el Clausura. En ese escenario, Huancayo tendrá la primera opción de consagrarse si consigue una victoria, lo que abriría paso a una semifinal ante el ‘rojo matador’.

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Posibles escenarios de la última fecha del Torneo Clausura 2026.

Las fechas de las finales

Las fechas de la definición de la Liga 1 2026 dependerán del desenlace de la última jornada del Torneo Clausura.

Si Universitario gana la segunda fase del campeonato, habrá una final directa ante Alianza Lima. La serie por el título se disputará el domingo 29 de noviembre y el domingo 6 de diciembre, con el encuentro de vuelta previsto en el estadio Alejandro Villanueva.

Si Sporting Cristal o Sport Huancayo conquistan el Clausura, deberán disputar una semifinal de ida y vuelta frente a la ‘U’. En ese escenario, las semifinales se jugarán el 29 de noviembre y el 4 de diciembre, mientras que la final quedará programada para el 8 y el 13 de diciembre.

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