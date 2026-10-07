El periodista Paul Pérez contó una información sobre la postura del DT brasileño en la 'bicolor' luego de los cuatro amistosos. (Video: Modo Fútbol / Linkeados)

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La selección peruana cerró su gira en Norteamérica con una derrota ante Colombia en Miami, un resultado que generó críticas por la labor del entrenador Mano Menezes y por los aspectos que la ‘bicolor’ deberá corregir de cara al futuro, teniendo en cuenta que el próximo año comenzarán las Eliminatorias 2030.

Justamente, el periodista Paul Pérez informó que el técnico mantendrá la etapa de observación durante los amistosos restantes de 2026. La decisión contempla nuevas pruebas de futbolistas hasta noviembre, mientras el cuerpo técnico busca alternativas antes de definir la base para los siguientes desafíos oficiales.

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“A mí me han dicho que las pruebas continúan hasta noviembre, va a seguir buscando nombres”, indicó en el programa de YouTube, Modo Fútbol.

El plan supone que la ‘blanquirroja’ no tendrá una estructura fija en los amistosos que restan en 2026. El entrenador pretende utilizar ese margen para revisar rendimientos individuales, ampliar su evaluación de opciones y determinar qué futbolistas pueden sostenerse en la idea que busca implementar. “A partir del próximo año ya tiene planificado empezar a consolidar un 11 pensando en las competencias oficiales”, comentó.

Se filtró la inesperada decisión de Mano Menezes en la selección peruana tras la gira en Norteamérica. - créditos: FPF

A falta de conocer los rivales de los siguientes amistosos de la selección peruana, se conoció que la idea del comando técnico de Mano Menezes en conjunto con la FPF, es que estos partidos se jueguen en Arequipa y Cusco. Además, habrá un amistoso en diciembre, que el año pasado se dispuso para la Agremiación de Futbolistas, pero que esta vez se organizado por la Federación.

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Los jugadores que debutaron con Mano Menezes en la selección peruana

El ciclo de Mano Menezes ya abrió espacio para varios estrenos en la selección peruana. Entre los jugadores que tuvieron su primera aparición bajo la conducción del brasileño figuran Diego Romero, Alfonso Barco, Matías Zegarra, Marco Huamán, Oslimg Mora, Jairo Vélez y Piero Magallanes.

También aparece el caso de Adrián Quiroz, quien debutó frente a Senegal en marzo. El volante de Universitario de Deportes no fue convocado para la gira norteamericana, pero forma parte de los nombres que recibieron una oportunidad en el período de evaluación impulsado por el entrenador.

Matías Zegarra (19), que jugó ante Colombia, fue el jugador más joven de la selección peruana que debutó con Mano Menezes. - créditos: FPF

Declaraciones de Mano Menezes tras la derrota con Colombia

Después de la caída ante Colombia, Mano Menezes realizó un balance de la gira y comparó el rendimiento de la selección peruana con sus presentaciones ante Estados Unidos, México y Canadá. El técnico consideró que el primer tiempo frente al conjunto ‘cafetero’ dejó elementos favorables pese al resultado.

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“Este partido ha sido un poco de lo que se ha acontecido contra Estados Unidos y México, contra Canadá no estuvimos bien. El primer tiempo fue bien jugado, no permitimos casi nada a Colombia y eso aporta para cosas positivas. En un balance general, elevamos algunas cosas positivas, definiciones importantes a futuro”, dijo en conferencia de prensa.

El entrenador brasileño también reconoció la necesidad de empezar a ganar para construir confianza, dando a entrever que buscarán rivales de menor calibre. “La victoria es importante y no se forma trabajo con derrotas. Debemos comenzar de cero estratégicamente y escoger adversarios que nos permitan disputar juegos y vencer juegos para construir una confianza. Eso es lo que vamos a pensar a partir de ahora”, acotó.

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Eso no fue todo, ya que Menezes aseguró que mantiene plena determinación para continuar al frente del proyecto planeado por la FPF. “Tengo bastante fuerza. Cuando fui contactado para asumir el trabajo, sabía exactamente lo que iba enfrentar. De mí puedes esperar toda la fuerza del mundo para hacer lo que tenga que hacer. El entrenador debe escoger un camino, podemos hacer variaciones pero tenemos que tener una idea clara de lo que nosotros queremos hacer. Algunas cosas nos las hacemos públicas, pero internamente todos saben lo que queremos hacer”, agregó.