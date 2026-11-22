Mira el espectacular gol que puso a Sporting Cristal adelante en el marcador. La celebración con compañeros y la euforia de los aficionados no se hicieron esperar. ¡No te pierdas las mejores jugadas del fútbol peruano!

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Luis Iberico fue protagonista en el duelo decisivo entre Sporting Cristal y Cienciano, disputado este domingo 22 de noviembre por la última jornada del Torneo Clausura 2026. El atacante ‘celeste’ se encargó de abrir el marcador en el estadio Alberto Gallardo con una exquisita definición al ángulo, tras culminar una gran jugada colectiva.

La acción se produjo a los 12 minutos del primer tiempo. Por la banda izquierda, el conjunto rimense movió el balón con criterio y consiguió desordenar a la defensa cusqueña. En ese momento, Martín Távara filtró un pase entre líneas que encontró a Iberico dentro del área, listo para definir.

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El delantero de Sporting Cristal no dudó ni un segundo y conectó un remate de gran calidad con el botín derecho, colocando la pelota en el ángulo de la portería defendida por Gonzalo Falcón, quien a pesar de haber hecho su máximo esfuerzo por alcanzar el esférico, no pudo evitar la primera conquista de los ‘cerveceros’.

El gol le permitió al equipo dirigido por Roberto Mosquera tomar la iniciativa en el estadio Alberto Gallardo y continuar buscando el arco rival. Su insistencia tuvo recompensa apenas cinco minutos después, cuando Hernán Barcos convirtió desde el punto de penal y amplió la ventaja para los locales.

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Celebración de Luis Iberico tras anotarle a Cienciano. Crédito: ITEA

Sin embargo, Cienciano reaccionó antes del descanso y logró descontar a los 36 minutos. Neri Bandiera apareció para conectar un cabezazo y vencer la resistencia del conjunto del Rímac, dejando el marcador 2-1 al término de la primera mitad.

De esta manera, Sporting Cristal se fue al descanso con una ventaja mínima en un compromiso clave para sus aspiraciones en la última jornada del Torneo Clausura 2026.