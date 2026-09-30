Ricardo Gareca defendió a Mano Menezes por su planificación de partidos amistosos con Perú: “Cuanto más exigentes sean los rivales será mucho mejor”

Ricardo Gareca respaldó el inicio de la gestión de Mano Menezes con Perú. - Crédito: EFE / AFP

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Con Mano Menezes en la dirección técnica, la selección peruana ha dado inicio a una nueva era con miras a las Eliminatorias CONMEBOL 2030. La primera medida de trabajo del brasileño ha sido preparar partidos amistosos de gran nivel frente a contrincantes que puedan desvelar la verdadera condición de la disciplina nacional.

Lo hecho por el nuevo líder de Perú ha sido aplaudido por Ricardo Gareca, quien en un mano a mano con TVA Deportes explicó: “Menezes recién comienza y estos partidos le sirven para sacar conclusiones. Está bien [porque] cuanto más exigentes sean los rivales que enfrenten a la selección, mucho mejor; le permitirá saber en qué situación están los jugadores, cómo está la selección”.

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Mano Menezes va definiendo el grupo de jugadores con el que trabajará en las próximas Eliminatorias. Crédito: FPF

A Gareca, por su calidad de exseleccionador, se le preguntó si podía ofrecerle algún consejo o recomendación a Mano, algo que desestimó porque “no estoy en condiciones de poder decirle, porque hace años que me fui de la selección; entonces, él tiene que vivir su propia experiencia junto con todo su cuerpo técnico; le deseo lo mejor, somos hinchas”.

“Yo viví una etapa maravillosa con muchachos de la Liga 1 que nos respondieron en todo momento. Él tendrá que analizar, en estos momentos, quiénes son los jugadores que están aptos para la selección y formar su propio grupo que crea conveniente para todo lo que se venga en disputa en el futuro”, cerró.

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Los comentarios limitados de Ricardo Gareca se ven motivados por una promesa reciente: no interferir bajo ninguna circunstancia, así sea con una valoración atendible, en la administración de Mano Menezes, quien ha sido designado como nuevo técnico de Perú luego de un fiasco originado por una mala toma de decisiones desde la FPF.

De todas formas, el ‘Tigre’ no dejará de seguir con detenimiento el rendimiento de la ‘bicolor’ por sus constantes viajes al país que lo adoptó como uno más por su intenso y exitoso trabajo por más de siete años en la VIDENA.

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Ricardo Gareca, personaje ilustre en la historia de la selección peruana. - Crédito: FPF

Evaluaciones en marcha

Elegido como el nuevo responsable técnica de la selección peruana, Mano Menezes exhortó a las máximas autoridades de la FPF a perfilar una serie de partidos amistosos frente a contrincantes de peso y categoría dentro de sus respectivas confederaciones; la solicitud fue aprobada sin miramientos.

El primer duelo oficial de Menezes a los mandos de Perú fue contra Senegal, controvertido campeón de la Copa Africana de Naciones. De inicio a final, los ‘leones de teranga’ fueron superiores y llevaron esa condición al score ganando por 2-0.

Hubo una subida de rendimiento y ánimo en el siguiente examen contra Honduras gracias a un doblete de Jairo Vélez, aunque el resultado incomodó porque de ir arriba en el electrónico se acabó igualando a dos con una diana contraria dramática.

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Los problemas estadísticos comenzaron a acentuarse en la administración de Mano Menezes hasta que se logró la primera victoria oficial remontándole a Haití en el inicio de la segunda ventana de partidos internacionales.

Jairo Vélez celebrando con Fabio Gruber el gol de la remontada sobre Haití. - Crédito: FPF

Luego llegaron dos caídas consecutivas a manos de España y Estados Unidos, aunque la última sacudió los cimientos de Perú al ser una goleada de grandes proporciones.