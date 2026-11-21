Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

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Hoy, sábado 21 de noviembre, inicia la fecha 6 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027: San Martín defenderá el liderato frente Olva Latino, Alianza Lima chocará con Atlético Atenea, Universitario de Deportes buscará levantarse ante Circolo Sportivo Italiano, y mucho más.

Las ‘blanquiazules’ tendrán una semana agitada debido a que se adelantó su cotejo con Deportivo Wanka de la jornada 10 por su participación en el Mundial de Clubes de vóley, que iniciará el próximo martes 8 de diciembre en Sao Paulo.

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Resultados de la fecha 6 por la Liga Peruana de vóley 2026/27

Deportivo Wanka vs. Rebaza Acosta (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Deportivo Soan vs. Regatas Lima (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Circolo Sportivo Italiano vs. Universitario de Deportes (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Domingo 22 de noviembre

Deportivo Géminis vs. Perú Sub-19 (14:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Universidad San Martín vs. Olva Latino (16:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Alianza Lima vs. Atlético Atenea (18:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Programación de la fecha 6 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: LPV

FPV rechazó apelación de Regatas Lima

La Federación Peruana de Vóley (FPV) rechazó la apelación presentada por Regatas Lima y mantuvo el fallo que otorgó a Alianza Lima una victoria por 3-0 en el clásico de la Liga Peruana de vóley 2026/2027.

El recurso de las chorrillanas buscaba revertir la resolución dictada por una infracción reglamentaria. El dictamen inicial había favorecido a las ‘blanquiazules’ con los tres puntos en la tabla de posiciones.

Tras varios días de espera, el máximo ente del voleibol nacional confirmó que no aceptó el descargo de las ‘celestes’.

Con esta decisión, las tricampeonas conservan la puntuación obtenida por el fallo administrativo, mientras las ‘celestes’ no lograron modificar la sentencia vinculada con el clásico. La tabla de posiciones se modificó, y las tricampeonas, por el momento, subieron a la segundo casilla, mientras que las chorrillanas bajaron a la quinta posición, estos movimientos se dieron previo al arranque de la jornada 6.

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Resolución de la FPV sobre el caso de Alianza Lima vs Regatas Lima

Canal TV para ver los partidos de la fecha 6 por la Liga Peruana de vóley 2026/27

Latina TV transmitirá todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 para el público peruano a través de su señal abierta y sin necesidad de contratar una suscripción.

Los encuentros podrán verse por el canal 2 y por la señal 702 en alta definición. La cobertura también estará disponible en el sitio web y la aplicación de Latina TV, con acceso desde dispositivos conectados a internet.

Infobae Perú acompañará el torneo con las previas de los partidos y relatos punto a punto. El medio difundirá las jugadas principales de cada fecha, los resultados y la tabla de posiciones actualizada.

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El canal confirmó la cobertura del torneo nacional para esta temporada. (Latina TV)

Precios de entradas

Los ‘voleilovers’ aún tienen tiempo de separar sus boletos para alentar a sus equipos desde el Polideportivo Lucha Fuentes. Solo deberán ingresar al portal de Joinnus para asegurar sus asientos.

- General: S/. 25.00

- Norte preferente: S/. 30.00

- Sur preferente: S/. 30.00

- Oriente preferente: S/. 45.00

- Occidente preferente: S/. 45.00

- Parking: S/. 25.00

Salió a la venta los boletos para la sexta jornada con encuentros decisivos. (Joinnus)