Cint G reveló que enfrentó un trastorno de la conducta alimentaria debido a la exigencia sobre su cuerpo impuesta por su expareja y mánager.

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Cint G reveló que atravesó un episodio de salud crítico vinculado a un trastorno alimenticio durante una relación sentimental marcada por el control y la presión constante sobre su cuerpo. La cantante, hija del fallecido Tongo, contó que su expareja, quien también ejercía como su mánager, la impulsó a mantener un peso extremadamente bajo bajo el argumento de que así se vería mejor como artista.

La intérprete, conocida en el medio musical como la “Reina de la Chicha Pop”, relató que esa dinámica terminó por afectar gravemente su salud física y su estabilidad emocional, en una etapa que hoy procesa a través de terapia psicológica.

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El testimonio sobre la relación tóxica y su impacto físico

Cint G detalló que, durante el tiempo que mantuvo el vínculo con su expareja y mánager, llegó a un punto crítico de descompensación por la exigencia de mantenerse en un peso mínimo. “Me influían a estar en mi peso mínimo porque artísticamente me iba a ver bien. Llegué a pesar 48 kilos y me descompensaba”, relató la cantante a Trome.

La artista explicó que, en ese momento, llegó a asumir como normal una exigencia que resultaba perjudicial para su organismo. Según su relato, la presión constante por mantener una figura específica terminó incidiendo directamente en su percepción de sí misma, al punto de normalizar un comportamiento de riesgo para su salud.

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A través de un video en redes sociales, la cantante Cint G anuncia la realización del segundo concierto de Chicha Club, un evento gratuito con motivo del lanzamiento de su primer álbum de estudio. La artista detalla que la presentación se llevará a cabo en el local Le París el jueves 17 de diciembre, fecha en la que rendirá homenaje a su padre, el intérprete Tongo. Asimismo, invita a los asistentes a registrarse mediante Joinnus y convoca a marcas interesadas en auspiciar la fecha. Video: Instagram Cint G

La cantante profundizó en las consecuencias psicológicas que le dejó esa etapa. “Me afectó mi seguridad, autoestima, viví engañada con que estaba bien hacer eso”, sostuvo. Cint G reconoció que, pese al proceso de recuperación que ha llevado durante el último año, los comentarios sobre su apariencia física continúan generándole incomodidad, independientemente de si estos apuntan hacia un peso considerado bajo o hacia su aumento posterior.

“Ahora me siento bien, he subido diez kilos, pero me incomoda que antes me criticaban porque estaba muy delgada y ahora porque subí”, añadió la artista, en referencia a la exposición constante que enfrentan las figuras públicas respecto a su cuerpo.

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Un proceso de recuperación que atraviesa también la música

La cantante indicó que, tras un año de terapia psicológica, considera haber alcanzado una etapa de mayor estabilidad emocional. Sin perjuicio de ello, mantiene presente el impacto que generó esa relación en su forma de relacionarse con su propio cuerpo y con la crítica pública.

La intérprete adelantó que planea trasladar esta experiencia personal a su producción musical, como parte de un proceso de elaboración artística sobre lo vivido. “De todas estas experiencias produciré un disco”, afirmó Cint G, al referirse a sus próximos proyectos discográficos.

El legado de Tongo: Cint G planea un homenaje musical en familia para 2026 con ayuda de la IA.

Este nuevo material se suma a un trabajo que la cantante ya viene desarrollando desde hace meses. De acuerdo con declaraciones recientes de la artista a Trome, el álbum narrará “toda mi historia, mis vivencias” acumuladas durante el último año, e incluirá además algunas composiciones vinculadas al legado de su padre. La producción, de corte tropical con fusiones de pop y cumbia, tiene fecha de lanzamiento programada para el 17 de diciembre.

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El legado de Tongo en la carrera de su hija

Cint G, cuyo nombre real es Cinthia Estrella Gutiérrez Lupinta, es la menor de los siete hijos del cantante de cumbia peruana Tongo, fallecido en marzo de 2023 a los 65 años. La artista decidió continuar con el legado musical de su padre, aunque inicialmente desarrolló su carrera dentro del género pop antes de incursionar en fusiones con la música tropical.

Una de las piezas más representativas de ese cruce entre ambos estilos fue su versión de ‘La Pituca’, uno de los temas más emblemáticos interpretados originalmente por Tongo. La cantante explicó en una entrevista anterior con Infobae Perú que esta adaptación surgió como un homenaje en vida hacia su padre, antes de su fallecimiento, y terminó convirtiéndose en una de las producciones que impulsó su proyecto musical bajo el nombre artístico de Cint G.

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La artista contó en esa misma conversación que el público le pedía constantemente una versión propia de ese tema, lo que la llevó a desarrollar una fusión entre cumbia y pop urbano, estilo que bautizó como “chicha-pop”. Ese género terminó consolidándose como su sello artístico, reconocido tanto por sus seguidores como por la propia cantante, quien ha precisado en distintas ocasiones que la denominación de “Reina de la Chicha Pop” surgió espontáneamente del público y no de una estrategia personal de posicionamiento.

Pese a contar con el respaldo del nombre de su padre dentro de la industria musical peruana, Cint G ha señalado en entrevistas previas que buscó construir su carrera de manera independiente, incluyendo estudios universitarios en Turismo y Hotelería antes de dedicarse de lleno a la música. Actualmente, la cantante se encuentra en la etapa final de preparación de su primer álbum, que reunirá tanto composiciones propias como piezas vinculadas a la memoria de su padre.

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