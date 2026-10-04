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La fulminante crítica de Eddie Fleischman tras derrota de Perú ante Canadá: “Imagen deplorable, pudo ser un 0-4 sin problema”

El periodista deportivo analizó el encuentro de la ‘bicolor’ ante los ‘canucks’ y luego concluyó con duros cuestionamientos sobre la FPF

La fulminante crítica de Eddie Fleischman tras derrota de Perú ante Canadá en amistoso FIFA 2026.
La fulminante crítica de Eddie Fleischman tras derrota de Perú ante Canadá en amistoso FIFA 2026.
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La selección peruana sufrió dolorosa derrota ante Canadá en un amistoso disputado en Montreal, donde la ‘bicolor’ fue superada en todo momento y reabrió los cuestionamientos sobre su futuro en medio de la fecha FIFA. El 0-2 final reflejó una distancia que, para el periodista Eddie Fleischman, incluso pudo ser mayor.

El comunicador realizó un seguimiento crítico durante el encuentro en su cuenta de Twitter y puso el foco en la superioridad física, técnica y táctica del conjunto norteamericano. “En 35’ Canadá le gana 2-0 a Perú. En posesión 58-42 para los norteamericanos, en las divididas ganan la mayoría, en los duelos 1 contra 1 suelen ganar sobre todo por bandas”, señaló en primera instancia.

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El comunicador ironizó incluso con una referencia a las condiciones de juego. “Todo muy flojo hasta aquí. Habrá que llevar a Canadá también a la altura”, expresó acerca de la decisión de la FPF de llevar algunos cotejos de las Eliminatorias 2030 a ciudades de altura.

El periodista también cuestionó la condición atlética de los futbolistas peruanos. “Las diferencias en estado físico es sideral. Canadá sin exigirse a fondo domina con comodidad. No pasa apuros”, sostuvo en su evaluación del primer tiempo.

Jairo Vélez fue uno de los jugadores de la selección peruana que mejor rendimiento mostró ante Canadá. - créditos: FPF
Jairo Vélez fue uno de los jugadores de la selección peruana que mejor rendimiento mostró ante Canadá. - créditos: FPF

Según el análisis de Fleischman, Perú no pudo asociarse ni salir con claridad desde el fondo. “Perú con la pelota ha sido una nulidad. Sale al pelotazo, sin orden, sin prolijidad, sin movilidad, ni desmarque. Pobre presentación. Se cierra el PT 2-0”, añadió.

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Los datos que alimentaron las críticas de Eddie Fleischman durante el Perú vs Canadá

La lectura de Eddie Fleischman no se limitó a las sensaciones que dejó el partido, sino que recurrió a las cifras para remarcar la distancia entre ambos equipos y que el nivel de la selección peruana se parece al del último proceso eliminatorio.

“Canadá 2 Perú 0 y los datos estadísticos del partido: si era 4-0 no habría sido raro. Perú en total, dos remates, ninguno al arco. Como en tiempos de Reynoso y Fossati. Ahora Canadá le maneja la pelota y domina a Perú con posesión 58% a 42%”, escribió durante el desarrollo del amistoso.

Los cambios realizados desde el banco tampoco modificaron su perspectiva. Cuando ingresaron Jesús Pretell y Marco Huamán por Yoshimar Yotún y Oliver Sonne, el periodista lanzó otra crítica: “Dos cambios más, ¿para disimular el bochorno? Mientras Canadá sigue fallando goles”.

“Se vienen: Inga y Concha. Y el paseo de Canadá continúa. Es un baile a voluntad realmente penoso. Si el marcador fuera 0-4 o 0-5 reflejaría la diferencia entre ambos”, agregó.

El conjunto peruano cayó 2-0 de visita en choque preparatorio en tierras norteamericanas - Crédito: Bicolor .

A los 77 minutos, Fleischman volvió a exponer los números del amistoso. “Ahora la posesión en el total de 77’ es 61-39 para Canadá. En remates: Canadá 14 Perú 3. Remate que vaya al arco Perú, no tuvo ninguno”, cuestionó.

La fulminante crítica de Eddie Fleischman tras derrota de Perú ante Canadá

Una vez terminado el partido, Eddie Fleischman sostuvo que el 2-0 fue un resultado favorable para Perú frente a lo que había ocurrido en el terreno de juego. La selección canadiense controló el duelo, mientras la ‘blanquirroja’ no registró remates dirigidos al arco rival. “Invocan en la transmisión que ante Canadá no sea goleada pero, ¿eso cambia algo? La imagen que deja Perú es deplorable, vapuleados por un rival que a media máquina fue claro dominador”, afirmó.

El comunicador insistió en que la diferencia pudo traducirse en una caída más amplia. “El resultado es generoso con Perú, pudo ser un 0-4 sin problema”, añadió al cerrar su balance sobre la presentación del equipo dirigido por Mano Menezes.

Asimismo, Fleischman extendió sus cuestionamientos a la dirigencia de la Federación Peruana de Fútbol, concretamente a su presidente Agustín Lozano. “Por supuesto, como este vergonzoso partido era en Montreal, Lozano sí viajó. Y no viajó solo, a esta fecha FIFA han viajado varios dirigentes y hasta personal del área administrativa como si la plata sobrara”, escribió.

Finalmente, el periodista planteó que la crisis de resultados se suma a sus reparos contra la conducción de la Federación. “Va a mostrar su videito abrazándose con los jugadores y en alguna pichanga con ‘el Mano’”, expresó, antes de resumir su postura: “Todo mal”.

Los tuits de Eddie Fleischman tras la derrota de Perú ante Canadá criticando al presidente de la FPF, Agustín Lozano.
Los tuits de Eddie Fleischman tras la derrota de Perú ante Canadá criticando al presidente de la FPF, Agustín Lozano.

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