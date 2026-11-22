Cobertura del gol anotado por Javier Sanguinetti a los ocho minutos de juego durante el encuentro entre Sport Huancayo y Universitario de Deportes por la liga de fútbol peruano. Las imágenes muestran la jugada previa, la anotación de larga distancia para el 1-0 parcial del conjunto local y las celebraciones tanto de los futbolistas como del cuerpo técnico en el campo de juego.

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Universitario de Deportes se enfrentaba de visita a Sport Huancayo en el marco de la jornada 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Desde el inicio, fueron los dueños de casa los que manejaron la pelota y generaron un par de situaciones de peligro, mientras que el cuadro ‘crema’ estuvo a la expectativa para robar el balón y apelar al juego directo. De pronto, apareció Javier Sanguinetti con un remate de media distancia para, con complicidad de Miguel Vargas, romper la paridad.

Esta acción se llevó a cabo a los ocho minutos de la primera mitad. Diego Carabaño conducía el balón por su campo hasta que abrió por la banda izquierda con Sanguinetti, que hizo una jugada individual y se fue en diagonal. No obstante, el pase para Daniel Porozo no fue correcto y la defensa de la ‘U’ alejó el esférico.

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Jorge Gutiérrez se apoyó en Jairo Concha, que dio un mal pase y se lo entregó a Carabaño. El volante del ‘rojo matador’ cambió la dirección por la derecha, esta vez con Nahuel Luján, quien ante la imposibilidad de prosperar por ese sector, modificó el juego para Hugo Ángeles.

El lateral izquierdo descargó con Piero Magallanes, que superó a Concha, y luego se apoyó en Javier Sanguinetti, quien dudó en perfilarse y sacar un derechazo de fuera del área. La pelota fue con potencia a la valla de Universitario, pero el arquero Miguel Vargas no logró despejar y, tras su rechazo a medias, la pelota terminó entrando en su portería.

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