Circolo presenta a su plantel HOY: horario, canal TV y rival del amistoso por la Noche Circolense 2026

Las presentaciones de los clubes de la Liga Peruana de Vóley continúan hoy, miércoles 7 de octubre, con la Noche Circolense 2026, organizada por Circolo Sportivo Italiano. El equipo de Pueblo Libre dará a conocer a su plantel de cara a la nueva temporada. Conoce todos los detalles del evento.
Programación de la Noche Circolense 2026
La Noche Circolense comenzará a las 17:00 horas de Perú en el coliseo del Circolo Sportivo Italiano, ubicado en el distrito de Pueblo Libre. El duelo amistoso pactado iniciará a las 18:00 horas después del desfile de cada voleibolista.
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El equipo dirigido por Marcos Blanco contará con el respaldo de sus hinchas, luego de que las entradas se agotaran un día antes del evento. El recinto recibirá al público para la presentación oficial del plantel.
Rival de Circolo en su noche de presentación
Luego de la presentación de su plantel, Circolo Sportivo Italiano disputará un amistoso ante Olva Latino, otro de los equipos que participarán en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. El encuentro será una prueba para Blanco y compañía antes de su debut en la nueva temporada.
Nuevo plantel de Circolo Sportivo Italiano
Circolo Sportivo Italiano renovó su plantel tras finalizar en el séptimo puesto de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. La directiva decidió mantener la confianza en el entrenador Marcos Blanco, quien empezó a diseñar el equipo antes del cierre de la temporada anterior, con el objetivo de anticiparse a un mercado local con pocas alternativas.
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Blanco logró retener a Antuanette Arteaga, Eugenia Nosach y Julieta Holzmaisters, tres jugadoras que tuvieron participación en la última edición del torneo. A ellas se sumaron Coraima Gómez, procedente de Universitario de Deportes, y Shiamara Almeida, quien arribó desde la Universidad San Martín.
El técnico argentino también decidió no contratar una colocadora extranjera. Por ese motivo, incorporó a Carolina Takahashi, quien regresó al país tras su experiencia en Suecia, luego de su paso por Regatas Lima. La jugadora de la categoría 2002 competirá por el puesto con Almeida.
Para reforzar el bloqueo, Circolo fichó a Anghela Barboza, central con presencia en la selección peruana y que tuvo continuidad en Deportivo Géminis bajo la dirección de Natalia Málaga.
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En cuanto a las extranjeras, Blanco apostó por dos jugadoras que destacaron en Rebaza Acosta durante la temporada 2025/2026: la receptora exterior brasileña Natália Monteiro y la central brasileña Mariane Casas. El club aún dispone de un cupo para incorporar a una extranjera más.
- Carolina Takahashi — Colocadora
- Shiamara Almeida — Colocadora
- Nicole Da Silva — Opuesta
- Eugenia Nosach — Opuesta
- Antuanette Arteaga — Receptor exterior
- Coraima Gómez — Receptor exterior
- Mabel Olemar — Receptor exterior
- Natália Monteiro — Receptor exterior
- Julieta Holzmaisters — Bloqueadora central
- Anghela Barboza — Bloqueadora central
- Naomi Palomino — Bloqueadora central
- Mariane Casas — Bloqueadora central
- Besna Villegas — Líbero
- Miyuki Guibo — Líbero
Inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027
La Liga Peruana de Vóley 2026/2027 tiene previsto iniciar el 17 de octubre, a la espera de que se defina el fixture del campeonato. La competencia presentará modificaciones en sus reglas y en su formato.
Una de las novedades será la implementación del Video Challenge desde la primera fase. A la vez, la selección peruana sub-19 competirá como el equipo número 12 durante esa instancia. El reglamento conservará el máximo de tres jugadoras extranjeras en cancha por club.
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