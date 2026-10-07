Circolo presenta a su plantel HOY: horario, canal TV y rival del amistoso por la Noche Circolense 2026

Circolo Sportivo Italiano presentará a su plantel y sostendrá amistoso con Olva Latino en la Noche Circolense 2026.

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Las presentaciones de los clubes de la Liga Peruana de Vóley continúan hoy, miércoles 7 de octubre, con la Noche Circolense 2026, organizada por Circolo Sportivo Italiano. El equipo de Pueblo Libre dará a conocer a su plantel de cara a la nueva temporada. Conoce todos los detalles del evento.

Programación de la Noche Circolense 2026

La Noche Circolense comenzará a las 17:00 horas de Perú en el coliseo del Circolo Sportivo Italiano, ubicado en el distrito de Pueblo Libre. El duelo amistoso pactado iniciará a las 18:00 horas después del desfile de cada voleibolista.

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El equipo dirigido por Marcos Blanco contará con el respaldo de sus hinchas, luego de que las entradas se agotaran un día antes del evento. El recinto recibirá al público para la presentación oficial del plantel.

Rival de Circolo en su noche de presentación

Luego de la presentación de su plantel, Circolo Sportivo Italiano disputará un amistoso ante Olva Latino, otro de los equipos que participarán en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. El encuentro será una prueba para Blanco y compañía antes de su debut en la nueva temporada.

Circolo Sportivo Italiano se medirá con Olva Latino en su noche de presentación.

Nuevo plantel de Circolo Sportivo Italiano

Circolo Sportivo Italiano renovó su plantel tras finalizar en el séptimo puesto de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. La directiva decidió mantener la confianza en el entrenador Marcos Blanco, quien empezó a diseñar el equipo antes del cierre de la temporada anterior, con el objetivo de anticiparse a un mercado local con pocas alternativas.

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Blanco logró retener a Antuanette Arteaga, Eugenia Nosach y Julieta Holzmaisters, tres jugadoras que tuvieron participación en la última edición del torneo. A ellas se sumaron Coraima Gómez, procedente de Universitario de Deportes, y Shiamara Almeida, quien arribó desde la Universidad San Martín.

El técnico argentino también decidió no contratar una colocadora extranjera. Por ese motivo, incorporó a Carolina Takahashi, quien regresó al país tras su experiencia en Suecia, luego de su paso por Regatas Lima. La jugadora de la categoría 2002 competirá por el puesto con Almeida.

Para reforzar el bloqueo, Circolo fichó a Anghela Barboza, central con presencia en la selección peruana y que tuvo continuidad en Deportivo Géminis bajo la dirección de Natalia Málaga.

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En cuanto a las extranjeras, Blanco apostó por dos jugadoras que destacaron en Rebaza Acosta durante la temporada 2025/2026: la receptora exterior brasileña Natália Monteiro y la central brasileña Mariane Casas. El club aún dispone de un cupo para incorporar a una extranjera más.

Carolina Takahashi — Colocadora

Shiamara Almeida — Colocadora

Nicole Da Silva — Opuesta

Eugenia Nosach — Opuesta

Antuanette Arteaga — Receptor exterior

Coraima Gómez — Receptor exterior

Mabel Olemar — Receptor exterior

Natália Monteiro — Receptor exterior

Julieta Holzmaisters — Bloqueadora central

Anghela Barboza — Bloqueadora central

Naomi Palomino — Bloqueadora central

Mariane Casas — Bloqueadora central

Besna Villegas — Líbero

Miyuki Guibo — Líbero

Coraima Gómez es el refuerzo estrella de Circolo Sportivo Italiano para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

La Liga Peruana de Vóley 2026/2027 tiene previsto iniciar el 17 de octubre, a la espera de que se defina el fixture del campeonato. La competencia presentará modificaciones en sus reglas y en su formato.

Una de las novedades será la implementación del Video Challenge desde la primera fase. A la vez, la selección peruana sub-19 competirá como el equipo número 12 durante esa instancia. El reglamento conservará el máximo de tres jugadoras extranjeras en cancha por club.

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