El sacerdote Segundo Gaviria Sandoval permanece junto a su vehículo tras denunciar agresiones verbales vinculadas a su composición sobre la Amazonía. (Foto: Vicariato Apostólico de Pucallpa)

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El padre Segundo Gaviria Sandoval, creador de la canción que se volvió viral tras recibir al papa León XIV en Pucallpa, denunció que recibe insultos mediante llamadas anónimas. El sacerdote relacionó los agravios con la letra del tema, que expone el abandono de los pueblos indígenas y las amenazas que enfrenta la Amazonía.

El religioso aseguró que los mensajes buscan denigrarlo, aunque descartó sentir miedo ante posibles represalias. “Todo lo que digo en la canción es la pura verdad”, sostuvo al referirse a los ataques.

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La composición, titulada “Bienvenido a la tierra colorado, Papa León XIV”, acompañó la visita del pontífice a Ucayali. Su letra combina la alegría por la llegada del santo padre con una denuncia sobre el abandono histórico de las comunidades originarias y la pérdida de sus territorios.

Pope Leo waves upon his arrival to celebrate Mass at the Villa Deportiva Regional Ucayali in Peru's Amazon region during his 12-day trip to South America, returning to the country where he previously served as a missionary and bishop, in Pucallpa, Peru, November 15, 2026. REUTERS/Yara Nardi

Padre Segundo relaciona los insultos con el mensaje de su canción

El sacerdote pucallpino señaló que las llamadas anónimas comenzaron a raíz de la difusión de su composición. Según su interpretación, los agravios provendrían de personas inconformes con las denuncias que plantea sobre la realidad de la Amazonía y las condiciones que enfrentan sus habitantes.

“Supongo que son gente que no está de acuerdo con la doctrina social de la Iglesia, gente de alto poder de dinero, que ostentan autoridad en los pueblos y no querían que una persona como León XIV oyera lo que pasa en Pucallpa”, declaró a La República.

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El sacerdote Segundo Gaviria Sandoval figura junto al papa León XIV frente a la multitud reunida durante la visita pastoral en Pucallpa, Perú. (Composición: Infobae Perú / Vicariato Apostólico de Pucallpa (VAP))

Gaviria detalló que los mensajes contienen expresiones ofensivas dirigidas a denigrar su persona. Sin embargo, aclaró que no los considera una amenaza concreta y aseguró que se encuentra tranquilo pese a los agravios que recibe.

“La persona que habla está tranquila y, si acaso sucediera algo, no tengo miedo porque todo lo que digo en la canción es la pura verdad. Son insultos subidos de tono, pero mi fe está puesta en Dios y él sabrá lo que pasará conmigo”, manifestó.

El sacerdote Segundo Gaviria Sandoval, autor de una composición musical para la visita papal, lee un documento en un terreno rural de Pucallpa. (Foto: Vicariato Apostólico de Pucallpa (VAP))

La canción del padre Segundo Gaviria se volvió viral por su ritmo amazónico y su mensaje

La canción del padre Segundo Gaviria se volvió viral en redes sociales tras la visita del papa León XIV a Pucallpa. Su ritmo alegre, inspirado en los sonidos de la Amazonía, y una letra que combina la bienvenida al pontífice con las demandas de los pueblos originarios conquistaron a numerosos usuarios dentro y fuera del Perú.

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Detrás de la composición hubo más de cuatro meses de trabajo. El religioso escribió la letra y buscó una melodía que acompañara el recibimiento al santo padre, pero que también transmitiera las dificultades que observó durante sus recorridos pastorales por las comunidades amazónicas.

El padre Segundo Gaviria Sandoval, sacerdote del Vicariato Apostólico de Pucallpa, visita la comunidad de Nueva Esperanza de Panillillo en la Amazonía peruana. Durante el encuentro, el religioso es entrevistado, comparte alimentos con los pobladores locales y da lectura a los versos de su composición musical titulada “Saludo al papa León XIV en Pucallpa”, mientras miembros de la comunidad expresan sus testimonios sobre la labor pastoral en la zona. Fuente: Vicariato Apostólico de Pucallpa

Su inspiración surgió de los apuntes que acostumbra guardar en un diario. Allí registra situaciones que presencia durante sus labores religiosas, además de noticias que escucha en la radio, la televisión y los periódicos. Al revisar esas anotaciones, encontró los temas que terminaron dando forma a la canción.

Letra expone las dificultades de los pueblos originarios y campesinos

La composición incorpora referencias a los pueblos originarios, los campesinos y las dificultades que enfrentan para conservar sus territorios y su identidad cultural. También menciona elementos propios de la vida amazónica, como las chacras, el monte, el agua, las trochas y las mingas.

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“Poniendo énfasis en lo que sufren los originarios ahora. Y en mi recorrido pastoral, pues he vivido esto”, explicó el sacerdote al recordar cómo construyó la composición.

El sacerdote Segundo Gaviria Sandoval cuenta cómo escribió y grabó el tema dedicado al papa León XIV. La canción, inspirada en su trabajo con comunidades amazónicas, también recoge las demandas de los pueblos originarios. Fuente: Oriental TV

Gaviria también resumió el sentido de su trabajo con una frase que refleja el reclamo de las comunidades: “Este canto es un grito de la tierra amazónica, es un grito de los hermanos indígenas, es un grito de los campesinos, de los más pobres”.

La grabación comenzó con la propia voz del religioso, quien reconoció que no sabía tocar instrumentos musicales y que su primera interpretación fue a capela. Posteriormente, el equipo de producción incorporó dos guitarras y realizó los arreglos necesarios para completar el tema.

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