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Nuevo formato en la Liga Peruana de vóley 2026/2027: participación de Perú Sub 19, descenso directo y video challenge

Gino Vegas, presidente de la FPV, dio detalles de las nuevas reglas en el torneo nacional y confirmó fecha del inicio. Entérate de todos los detalles de la temporada que se viene

Nuevo formato en la Liga Peruana de vóley 2026/2027
Nuevo formato en la Liga Peruana de vóley 2026/2027
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Todo va quedando listo para que arranque la Liga Peruana de Vóley 2026/2027, y habrán novedades en la competencia. Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de vóley, confirmó que habrá nuevo formato para la temporada que viene generando reacciones en los ‘voleilovers’.

Así se jugará la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

El torneo nacional tendrá cambios en su nueva edición, y una de las principales novedades será la participación de la selección peruana Sub 19 en la competencia. Gino Vegas detalló cómo será la presencia del combinado juvenil y enfatizó que fue una decisión consensuada con los clubes.

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“Si bien es cierto que son once equipos de los clubes que participan, vamos a tener un invitado, que es el equipo Perú, el cual va a estar conformado básicamente por las jugadoras que vienen de las categorías sub 17 y sub 19, que con miras a preparar a este equipo para el torneo clasificatorio del próximo año, que vamos a hacer sede del Sudamericano para poder agarrar el cupo al Mundial dentro de dos años”, apuntó el presidente de la FPV en entrevista con Latina Deportes.

Gino Vegas, presidente de la FPV, dio detalles del nuevo formato del torneo nacional. (Latina Deportes)

Además, Vegas precisó cuál será el papel del combinado nacional dentro del sistema de puntuación en la tabla de posiciones.

“El equipo número doce puntuando, exactamente, porque la idea es que tenga un roce jugando con los mejores equipos, con sus mejores planteles. Solamente juega la primera ronda y de ahí se retira del torneo y continúa la siguiente etapa con los diez mejores clasificados”, añadió.

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Descenso directo en la primera etapa

Gino Vegas confirmó lo que se venía especulando sobre cómo se definirá el descenso de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. El presidente de la FPV fue enfático en mencionar que la competencia final será con 10 equipos y explicó cómo se definirá el décimo lugar con la revalidación.

“Juegan todos contra todos la primera ronda; el último baja automáticamente y, sacando de la ecuación a Perú, el onceavo de los clubes baja. Y el noveno y el décimo, después de una segunda ronda, van a jugar una revalidación con los dos primeros de la liga intermedia. El campeón de eso es que va a ocupar la décima plaza”, explicó el mandamás.

El inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 puede retrasarse.
El inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 puede retrasarse.

¿Se usará el video challenge en toda la Liga Peruana de vóley 2026/2027?

La Federación Peruana de Vóley confirmó que el Video Challenge estará disponible desde la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. La decisión ampliará el uso de una herramienta que se incorporó de forma progresiva durante las últimas temporadas.

La tecnología permitirá revisar jugadas discutidas desde el inicio del campeonato. La FPV busca reducir las polémicas arbitrales y ofrecer mayores garantías para los equipos a lo largo de toda la competencia.

“La novedad de que ahora vamos a tener el video challenge desde el inicio. Tenemos los equipos, estamos capacitando a la gente y la idea es que el video challenge se utilice desde el inicio, porque creo que ayuda mucho, tanto a los árbitros como a los técnicos de los equipos, en cuanto a lo que se busca, la neutralidad, y la objetividad del partido”, comentó el directivo.

Gino Vegas, presidente de la FPV, adelantó si el videoarbitraje se usará desde el inicio del torneo nacional. (Latina Deportes)

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