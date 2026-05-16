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Coraima Gómez fichó por Circolo Sportivo Italiano tras sorpresiva salida de Universitario: “Tu talento, entrega y compromiso”

Tras los rumores de su futuro, la atacante nacional decidió defender la camiseta del club de Pueblo Libre en la próxima temporada. Su misión será recuperar el protagonismo de la institución que terminó en el séptimo lugar

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Circolo Sportivo Italiano oficializó a Coraima Gómez tras salida de Universitario
Circolo Sportivo Italiano oficializó a Coraima Gómez tras salida de Universitario

La salida de Coraima Gómez de Universitario de Deportes sorprendió a mucho hinchas quienes la consideran una referente debido a que fue pieza fundamental en el ascenso a la máxima división del voleibol nacional. Sin embargo, se conoció que la decisión de la atacante obedeció a razones personales.

En paralelo a los rumores sobre su destino, la incertidumbre terminó cuando se oficializó su fichaje por Circolo Sportivo Italiano. El club de Pueblo Libre organizó una presentación especial para darle la bienvenida, resaltando públicamente las virtudes que Gómez ha demostrado dentro del campo y apostando por su capacidad para aportar al equipo en la nueva temporada.

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“¡Forza Circolo, Coraima! Le damos la bienvenida a Coraima Gómez, quien se suma a nuestro equipo Superior Femenino de Vóley para afrontar una nueva temporada llena de retos y emociones. Estamos seguros de que su talento, entrega y compromiso serán importantes para seguir defendiendo nuestros colores dentro de la cancha. ¡Muchos éxitos en esta nueva etapa!“, publicó el cuadro italiano en su Instagram.

La atacante nacional decidió dejar la 'U' para buscar continuidad en la próxima Liga Peruana de Vóley. (Ataque Cruzado)

El contundente motivo por el que Coraima Gómez decidió dejar Universitario

El reciente traspaso de Coraima Gómez al Circolo Sportivo Italiano respondió, en parte, a la búsqueda de mayor continuidad en cancha, un aspecto que no logró consolidar en Universitario de Deportes. La expectativa de minutos y protagonismo fue determinante en su decisión de cambiar de club.

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Sandra Rodríguez, al referirse a la atacante, expresó: “Yo creo que ella tiene oportunidad para ser titular en cualquier equipo. Aparte, no solamente por la técnica, sino por la entrega. Lidera un poco también. Entonces me gusta, me gustaría ver a Coraima retomar protagonismo en la liga y creo que se lo merece, porque nadie puede negar, rivales o gente del mismo equipo, que cuando ha entrado, ha dado la talla”. Sus palabras reflejan el reconocimiento al compromiso y la capacidad de Gómez para influir tanto dentro como fuera del campo.

Mientras tanto, el armado del plantel de Pueblo Libre sumará otro elemento relevante. Sergio Moreno aportó un dato clave al mencionar una sociedad prometedora: “¿Y sabes quién la armaría? Shiamara Almeida, son pinkys. Circolo está armando un buen equipo”. Con la llegada de Gómez y la presencia de Almeida, el club de Pueblo Libre apunta a fortalecer su estructura competitiva para la próxima temporada.

Coraima Gómez se marcha de Universitario. Crédito: Instagram Coraima Gómez.
Coraima Gómez se marcha de Universitario. Crédito: Instagram Coraima Gómez.

Segundo refuerzo de Circolo para la próxima Liga Peruana de Vóley

La estrategia de Circolo Sportivo Italiano para el próximo campeonato se refuerza no solo con la llegada de Coraima Gómez, sino también con la incorporación de Anghela Barboza. La central nacional, proveniente de Deportivo Géminis, fue presentada oficialmente por el club de Pueblo Libre como una de sus nuevas apuestas para la temporada.

A través de sus canales oficiales, la institución anunció: “Le damos la bienvenida a Anghela Barboza, nueva integrante de nuestro equipo superior femenino de vóley, quien llega para asumir este gran reto defendiendo la camiseta ‘azzurra’”. El mensaje subraya el compromiso del club por fortalecer su plantel con jugadoras de experiencia en la liga.

Con estos movimientos, Circolo busca consolidar un grupo competitivo y aspirar a mejores resultados en la Liga Nacional Superior de Voleibol. La llegada de Barboza, junto a la de Gómez, marca una renovación en el equipo, generando expectativas entre los seguidores sobre el rendimiento del equipo en la próxima campaña.

Anghela Barboza se conviritió en refuerzo de Circolo Sportivo Italiano
Anghela Barboza se conviritió en refuerzo de Circolo Sportivo Italiano

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