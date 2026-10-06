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Resultados de las presentaciones de clubes de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 HOY: así van los partidos de Universitario, San Martín, Regatas y más

A pocos días de iniciar el torneo nacional; las ‘pumas’, ‘santas’, y chorrillanas tendrán su evento frente a toda su hinchada. Entérate de cómo van los duelos

Resultados de las presentaciones de clubes de la Liga Peruana de Vóley 2026/27
Resultados de las presentaciones de clubes de la Liga Peruana de Vóley 2026/27
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Hoy, martes 6 de octubre, arrancará una nueva semana de presentaciones oficiales de los clubes de la Liga Peruana de vóley 2026/2027. Regatas Lima se reencontrará con su hinchada en su esperado evento donde enfrentará a Alianza Lima.

Universitario de Deportes también dará a conocer a su plantel ante toda su fanaticada ante Seguros Vôlei Londrina de Brasil. Mientras que San Martín vivirá su ‘Gala Santa’ y se enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata. Además, Circolo Sportivo Italiano hará lo suyo contra Olva Latino y Atlético Atenea tendrá su segundo evento con las chorrillanas.

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Resultados de las presentaciones de clubes de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

  • Noche Regatas: martes 6 de octubre / 16:30 horas / Club Regatas / Latina TV, web y aplicativo
  • Noche Circolense: miércoles 7 de octubre / 17:30 horas / Club Circolo Sportivo Italiano / Latina TV, web y aplicativo
  • Noche de las Pumas: viernes 9 de octubre / 20:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Universitario TV
  • Gala Santa: sábado 10 de octubre / 17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo
  • Atenea Open, segunda parada: domingo 11 de octubre / 17:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo
Latina TV transmitirá las presentaciones de los clubes de la Liga Peruana de vóley 2026/2027
Latina TV transmitirá las presentaciones de los clubes de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Noche Regatas

Regatas Lima presentará su plantel para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 y se incorporará a la lista de clubes que ya anunciaron actividades de presentación antes del inicio del campeonato.

El club chorrillano dará a conocer sus incorporaciones en un evento con el que comenzará su preparación para la nueva temporada. Entre las jugadoras anunciadas aparecen Marina Scherer, Julieta Sández y Fatou Diop. Las tres formarán parte del grupo que afrontará el próximo torneo.

Anuncio oficial de la Noche Regatas 2026
Anuncio oficial de la Noche Regatas 2026

Noche de las Pumas

La Noche de las Pumas 2026 marcará el reencuentro de Universitario de Deportes con su hinchada antes de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. El contrincante será el club brasileño de Sancor Seguros Vôlei Londrina.

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La presentación oficial de la ‘U’ genera expectativa por los fichajes que reforzarán al equipo en la nueva campaña. Entre las novedades figuran Aixa Vigil, Claudia Palza y Maricarmen Guerrero.

Universitario confirmó la Noche de las Pumas 2026.
Universitario confirmó la Noche de las Pumas 2026. Crédito: X Universitario.

La Gala Santa

La Universidad San Martín enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata en la Gala Santa, una actividad que servirá como preparación para su próxima participación internacional e inicio de la Liga Peruana de vóley 2026/2027.

El conjunto argentino llegará como vigente subcampeón de la liga de su país. Las ‘santas’ buscarán exigirse ante un rival extranjero antes del Sudamericano de Clubes. La San Martín consiguió la clasificación al certamen continental tras terminar como subcampeón del torneo nacional.

Vanessa Delancy - San Martín Vóley - Liga Peruana de Vóley – Perú – deportes – 21 septiembre
Vanessa Delancy tendrá su primera presentación con San Martín en la Gala Santa, donde el equipo enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata. El duelo se disputará el 10 de octubre en Villa El Salvador, como parte de la preparación para la temporada. (USMP Vóley Club)

La Noche Circolense

El Circolo Sportivo Italiano realizará su Noche Circolense el miércoles 7 de octubre en su coliseo de Pueblo Libre y tendrá un cotejo amistoso frente ante Olva Latino. Será un nuevo comienzo para la escuadra de Marcos Blanco y buscará mejorar la campaña pasada, donde quedó en el séptimo lugar.

Coraima Gómez y Shiamara Almeida son los principales fichajes del cuadro italiano. La atacante dejó Universitario de Deportes para defender la camiseta de Circolo y en busca de más continuidad.

La Noche Circolense previo al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027
La Noche Circolense previo al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

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