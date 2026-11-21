Carlos Alcaraz vs Alexander Zverev: día, hora y dónde ver partido por el título de las ATP World Tour Finals 2026. Crédito: Tennis TV.

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La final de Turín enfrentará a los dos mejores ubicados del ranking mundial en el último partido de la temporada en el marco de las ATP Finals 2026. Carlos Alcaraz remontó ante Ben Shelton, mientras que Alexander Zverev superó a Daniil Medvedev en sets corridos.

Carlos Alcaraz vs Alexander Zverev: programación

El partido por el título de las ATP World Tour Finals se jugará este domingo 22 de noviembre en la Inalpi Arena de Turín. La organización programó la final no antes de las 18:00 horas de Italia, escenario que acoge el certamen que reúne a los ocho tenistas con mejor rendimiento del año.

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Para Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro comenzará a las 12:00 horas. En Venezuela y Bolivia iniciará a las 13:00 horas; en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, a las 14:00 horas. En Miami será a las 12:00 horas, mientras que España seguirá el duelo a las 18:00 horas.

El campeón obtendrá 1.500 puntos ATP debido a que ambos finalistas llegaron invictos a la definición. El sistema del torneo concede unidades por cada triunfo de la fase de grupos, además de los puntos correspondientes a la semifinal y al partido decisivo.

Carlos Alcaraz se medirá ante Alexander Zverev por segunda vez en la temporada 2026. Crédito: Instagram ATP Tour.

Zverev buscará su tercer trofeo en las Finales ATP, torneo que ya conquistó en 2018 y 2021. Alcaraz, en cambio, disputará una nueva oportunidad para levantar por primera vez el título que completa el calendario masculino y que en la edición anterior se le escapó en la final.

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¿Dónde ver final entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev?

La transmisión para América Latina estará a cargo de ESPN y de la plataforma Disney+, de acuerdo con la disponibilidad de cada país. Los aficionados deberán revisar la programación de sus operadores, ya que la señal del partido puede variar entre ESPN, ESPN 2 y el servicio digital.

En España, el encuentro podrá seguirse por Movistar Plus+, que cuenta con los derechos del circuito. En Italia, país anfitrión, la cobertura estará disponible mediante Sky Sport, NOW y Mediaset, que posee partidos seleccionados de la competencia.

Para el público de Estados Unidos, la final se emitirá a través de Tennis Channel. También estará disponible en Tennis TV en los territorios habilitados por la ATP, aunque el acceso depende de los derechos de transmisión establecidos en cada mercado.

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Carlos Alcaraz se medirá ante Alexander Zverev por segunda vez en la temporada 2026. Crédito: Instagram ATP Tour.

¿Cómo llegan Alcaraz y Zverev a la final?

Alcaraz encabezó su grupo con tres victorias en sets corridos. El español debutó con un 6-2 y 6-2 ante Frances Tiafoe, luego venció a Medvedev por 6-2 y 6-4, y cerró la ronda inicial con un 6-4 y 6-1 contra el italiano Flavio Cobolli.

En semifinales, Shelton le exigió una reacción tras quedarse con el primer set. El murciano igualó el partido en la segunda manga y resolvió el pase con autoridad en el desempate decisivo. Ganó 3-6, 6-3 y 7-6 (1) para instalarse en el duelo por el campeonato.

Zverev tampoco cedió parciales en su zona. El alemán abrió su campaña con un doble 6-4 frente a Rafael Jódar, superó a Shelton por 6-2 y 7-6 (4), y completó su recorrido con un 6-4 y 7-6 (6) ante Arthur Fils.

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El número uno del mundo trasladó ese nivel a la semifinal contra Medvedev. El primer set se definió en el tie break, que ganó sin conceder puntos, y luego logró el único quiebre de la segunda manga para imponerse por 7-6 (0) y 6-4. Zverev no perdió sets en todo el torneo.

Imagen de archivo del tenista español Carlos Alcaraz (dcha) saludando al alemán Alexander Zverev tras elminarle en las semifinales del Abierto de Australia, en la Rod Laver Arena de Melbourne Park, Melbourne, Australia. 30 enero 2026. Mike Frey-Imagn Images

Así está el historial entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev

El historial favorece a Alcaraz, que lidera por siete victorias contra seis. La final será el decimocuarto enfrentamiento oficial entre ambos y el tercero en las ATP Finals, donde Zverev se impuso en los dos antecedentes previos, disputados durante la fase de grupos de 2023 y 2024.

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El único partido entre ambos en 2026 tuvo lugar en las semifinales del Abierto de Australia. Alcaraz se quedó con una serie de más de cinco horas por 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4) y 7-5. El español ganó en Melbourne antes de conquistar el título en ese Grand Slam.