Un puerto en Perú permanece cerrado por las fuertes olas que golpean el muelle, mientras varias embarcaciones pequeñas se encuentran amarradas y sin actividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El litoral peruano afronta restricciones en 54 puertos por los oleajes anómalos, un fenómeno que llevó a la Marina de Guerra del Perú a advertir sobre olas de hasta dos o tres veces su altura habitual. La medida alcanza 20 instalaciones del litoral norte y 34 del centro, con cierres totales y parciales en terminales, caletas y puertos.

El reporte actualizado por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) este sábado 21 de noviembre, a las 10.00, mantiene las restricciones ante el riesgo para la navegación, la pesca y las actividades recreativas.

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La alerta coincide con un aumento del nivel medio del mar y con pleamares más altas, condiciones que pueden extender el alcance del agua sobre muelles, malecones y zonas costeras expuestas.

El mar llegó a zonas peatonales del Callao y se suspendieron paseos turísticos

En el Callao, las olas rebasaron parte del muelle de la plaza Grau y llegaron a los espacios de tránsito peatonal. La Municipalidad del Callao instaló vallas y cintas de seguridad, restringió el acceso a sectores próximos al mar y suspendió los paseos turísticos en pequeñas embarcaciones.

Un equipo de RPP constató que el piso de la plaza permanecía mojado, aunque durante la mañana el mar parecía menos agitado.

El director de Hidrografía y Navegación, contralmirante Jorge Vizcarra Figueroa, señaló que una ola de 50 centímetros podría llegar a 1,50 metros.

“Las olas podrían alcanzar entre dos y tres veces su altura habitual”, explicó. Indicó que el oleaje llega desde el norte, una dirección distinta de la habitual en el litoral peruano, cuyas defensas portuarias fueron concebidas frente a olas provenientes del sur. La intensidad depende de la profundidad del mar y de la forma de cada playa.

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La Dirección de Hidrografía y Navegación advirtió que las playas abiertas o semiabiertas orientadas hacia el noroeste pueden recibir una mayor incidencia.

También alertó que el nivel del mar registra elevaciones de hasta 65 centímetros por encima de sus valores normales, una condición asociada a la intensificación del Fenómeno El Niño y El Niño Costero. La fase creciente de la Luna, entre el 19 y el 21 de noviembre, favorecerá pleamares más elevadas y bajamares bajas.

La Municipalidad de Miraflores ordenó el cierre temporal de sus nueve playas en la Costa Verde por la presencia de oleajes anómalos para proteger a la población. (Foto: Agencia Andina)

La Marina mantiene la alerta en el norte y centro del litoral peruano

Las zonas bajo mayor observación se ubican entre Tumbes y Salaverry, en el litoral norte, y desde el sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona, en el centro. La Marina previó que el fenómeno disminuya el sábado 21 de noviembre y el 22. En el sur, desde San Juan de Marcona hasta Tacna, el oleaje pasó de ligero a moderado desde la mañana del viernes y comenzó a disminuir el sábado.

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En Chimbote, la Capitanía de Puerto ordenó el cierre total del muelle artesanal por los maretazos registrados en la bahía. La decisión suspendió la actividad pesquera y afectó la salida al mar de 300 chalanas, además del abastecimiento de hielo, según la información disponible. El reporte citado señala que más de 1.000 pescadores artesanales quedaron alcanzados por la restricción. Las capitanías mantienen sus disposiciones mientras persista el aviso oceanográfico vigente.

La Marina pidió a bañistas, pescadores artesanales y deportistas que no ingresen al mar y respeten las banderas rojas en las playas. La Dirección de Hidrografía y Navegación recomendó a gobiernos regionales, municipios, capitanías y empresas de la comunidad acuática adoptar acciones preventivas para evitar daños personales y materiales. El acceso parcial a la plaza Grau seguirá restringido mientras las autoridades evalúen el comportamiento del mar.

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