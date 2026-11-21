Nicole Favre confiesa cómo se enamoró de su mejor amiga y va a misa con ella:

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La cantante Nicole Favre reveló que se enamoró de su mejor amiga y contó que esa experiencia transformó su vida personal y su forma de escribir canciones. La artista peruana habló sobre su relación actual, su proceso para reconocerse como bisexual y la manera en que mantiene su fe católica junto a su pareja.

En una entrevista con Johnny Padilla para RPP, la cantante explicó que su nuevo disco, 1998, reúne las experiencias que atravesó en los últimos años. La compositora señaló que el álbum refleja el final de una relación de siete años, su primera etapa de soltería y el inicio de un vínculo sentimental con una mujer.

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Favre reconoció que esos cambios tuvieron un impacto directo en su propuesta musical.

“Este año, bueno, me han pasado muchas cosas, pero me han pasado... yo he vivido más en tres años que en toda mi vida. Estuve con un chico siete años, terminé esa relación, estuve soltera por primera vez, porque empecé de muy chiquita. De ahí, me enamoré de una mujer por primera vez”, expresó.

La cantante explicó que esa transición emocional se convirtió en parte central de su nuevo trabajo. Para ella, las vivencias recientes no solo modificaron su vida privada, sino que también marcaron una etapa distinta en su carrera como artista independiente y en su regreso al Perú.

“Entonces, toda esa transición emocional está en mi disco y es ahora la mujer que soy hoy y como artista independiente. Entonces, todo lo que he tenido que pasar para llegar hasta donde estoy ahorita, que es volver a mis raíces, volver a mi país, está escrito en el disco”, sostuvo.

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Nicole Favre afirmó que su madre ahora mantiene una relación cercana con su novia.

El proceso personal que inspiró 1998

Nicole Favre señaló que la nueva relación le permitió escribir desde una mirada diferente. La artista aseguró que los sentimientos asociados al amor, la ruptura y la soltería se trasladaron a las letras y a los ritmos de las 17 canciones que integran 1998.

“Obvio, cien por ciento, es otra óptica, otros ritmos, es una inspiración completamente distinta. También mi ruptura me inspiró muchísimo. Tengo una canción que se llama ‘Despecho’ en el disco”, indicó al recordar el final de su relación anterior.

La intérprete contó que, antes de conocer a su actual novia, no se había planteado que pudiera enamorarse de una mujer. Según explicó, ese descubrimiento ocurrió hace dos años, cuando empezó a sentir algo distinto por una persona que formaba parte de su círculo más cercano.

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“Para mí ha sido un proceso porque yo no sabía que era bisexual hasta hace dos años, que me empecé a enamorar de mi mejor amiga. Yo no tenía idea que me podían gustar las mujeres”, confesó.

Favre afirmó que esa experiencia fue determinante para la construcción del álbum. La cantante consideró que el proyecto es uno de los más personales de su carrera, porque no solo expone una nueva etapa musical, sino también una transformación íntima que decidió contar públicamente.

“Todo ese proceso está en el disco. O sea, por eso es un disco tan importante para mí y tan personal”, manifestó. La artista remarcó que eligió abordar su orientación sexual con naturalidad y sin esconder una parte de su historia.

La reacción de su entorno también fue parte de ese camino. La cantante recordó que su madre tuvo que procesar la noticia y que el inicio no fue sencillo. Sin embargo, aseguró que actualmente existe una relación más tranquila entre ellas y que su novia ha sido recibida con afecto.

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“Mi mamá está más tranquila, la quiere mucho. Al comienzo sí fue medio shockeante para ella”, contó Favre, quien también reflexionó sobre las reacciones que aún puede generar una relación entre dos mujeres.

Nicole Favre se presentará este 3 de diciembre en Centro de Convenciones Leguía.

Nicole: “Voy a misa con mi novia”

La artista relató que creció con una visión más rígida sobre las relaciones y el matrimonio. Favre señaló que, hace algunos años, tenía una forma distinta de pensar sobre cómo debía vivir su vida sentimental.

“Si yo venía a esta entrevista contigo hace cinco años, hoy tú no me reconocerías. O sea, yo era otra persona. Yo era así, súper santita, ¿no? Que me tengo que casar primero antes de mudarme. O sea, yo era así, súper cuadriculada, y ahora soy bisexual, estoy con una mujer”, expresó.

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La confesión derivó en una conversación sobre su vínculo con la religión. Nicole Favre aseguró que conserva su fe y que continúa asistiendo a misa, aunque señaló que ha tenido conflictos internos a raíz de su orientación sexual.

“Yo sigo yendo a misa porque soy católica. Me han botado del confesionario y sigo yendo a misa igual”, dijo la cantante. Luego precisó que ya no se confiesa, pues ha aprendido a discernir sus propias decisiones y creencias.

“Porque ya estoy como que aprendiendo como a discernir un poco”, afirmó. Favre aclaró que respeta las normas de la Iglesia, pero que no ha renunciado a su espiritualidad ni a la vida que ha elegido construir con su pareja.

“Pero igual yo tengo mi fe y mis creencias y voy a misa con mi novia y todo bien”, sostuvo.

La declaración generó interés entre sus seguidores por la forma en que la artista habló de su relación y de su identidad sin separar su vida afectiva de sus convicciones religiosas.

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La cantante también se refirió a su amistad con Nicole Zignago. Favre destacó que ambas coinciden en la música pop, la nacionalidad, el nombre y la orientación sexual. Además, reveló que escribieron una canción juntas, aunque todavía falta grabarla.

“Coincidimos en tantas cosas. No solo coincidimos en nombre, coincidimos en orientación sexual, coincidimos en nacionalidad, en carrera, en que ella hace pop también”, comentó. Sobre la colaboración, adelantó que espera que pueda publicarse el próximo año.

La artista peruana contó que se enamoró de su mejor amiga hace dos años.