Momentos de tensión se vivieron en el Congreso cuando un temblor de gran magnitud interrumpió una sesión. El periodista Jimmy Chinchay relató la experiencia en directo mientras los presentes evacuaban el Palacio Legislativo. Se informaba sobre la posibilidad de réplicas. | Canal N

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El sismo de magnitud 6,7 sorprendió a Jimmy Chinchay y Carla Harada mientras realizaban transmisiones en vivo desde Lima. El reportero de Canal N informó desde el Congreso de la República, mientras que la conductora de Radio Exitosa pidió calma a los oyentes y compartió recomendaciones de seguridad durante el movimiento.

El temblor se registró la noche del viernes 20 de noviembre y tuvo como epicentro una zona cercana a la ciudad de Junín. Por su profundidad, el movimiento fue percibido en diversas regiones del país y provocó evacuaciones en viviendas, centros comerciales, oficinas y espacios públicos.

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Jimmy Chinchay se encontraba en el interior del hemiciclo del Congreso junto a su camarógrafo, Carlos Cruz, cuando comenzó el sacudimiento. La transmisión mostraba el recinto mientras el periodista advertía que trabajadores y otras personas iniciaban la evacuación.

“Se está sintiendo un temblor. Los trabajadores acá a la derecha están retirándose, algunos diputados. Se está sintiendo más fuerte, Mario, vamos a salir”, expresó el reportero mientras el movimiento continuaba.

La reacción en vivo ante el sismo de 6.7 de Junín de los periodistas Jimmy Chinchay y Carla Harada

Jimmy Chinchay evacuó el hemiciclo del Congreso

A medida que el sismo aumentaba, Chinchay decidió retirarse del hemiciclo junto a su equipo. Desde el estudio, Mario Ghibellini también percibió que el movimiento ganaba intensidad y pidió mantener la tranquilidad durante la cobertura.

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“Está sintiéndose más fuerte, efectivamente”, se escuchó decir al conductor. Chinchay respondió de inmediato: “Vamos a salir. Está muy fuerte. Salgamos, salgamos. Está muy fuerte. Tranquilidad”.

El reportero continuó narrando lo que ocurría mientras se dirigía hacia una zona de salida. “Hay muchos trabajadores acá, Mario. Hay periodistas”, comentó, en referencia a las personas que abandonaban el lugar ante el prolongado movimiento.

Las cámaras registraron la salida de quienes se encontraban dentro del Palacio Legislativo. Chinchay pidió a una de las asistentes que continuara evacuando y explicó que algunos trabajadores activaron las medidas de seguridad correspondientes.

“Es la salida de los trabajadores, diputados y senadores en este momento. Salga, salga, salga, señora. Están tomando las medidas aquí de seguridad algunos trabajadores”, relató el periodista en vivo.

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El reportero remarcó que el hemiciclo se encontraba vacío porque la sesión había sido suspendida. Aun así, indicó que el movimiento se sintió con fuerza dentro de la sede del Congreso, una construcción sobre la que existen advertencias de Indeci en algunos sectores.

“Ha sido un sismo muy fuerte el que se ha sentido en estos momentos. El hemiciclo estaba vacío”, manifestó Chinchay. Luego, ya fuera del recinto, explicó que el equipo decidió salir porque el movimiento no disminuía.

“Empezamos a esperar que pase, pero no pasaba, Mario. De ahí fue más fuerte el movimiento y allí lo que hicimos es salir como una medida de seguridad”, detalló sobre la reacción que tuvieron junto a su camarógrafo.

Jimmy Chinchay informó en vivo desde el Congreso mientras se producía el sismo de magnitud 6,7.

Carla Harada mantuvo la calma en Radio Exitosa

Mientras Jimmy Chinchay narraba la evacuación desde el Congreso, Carla Harada estaba al aire en Radio Exitosa y tiene sus instalaciones en Chorrillos. La conductora identificó el movimiento en plena emisión de su programa y dirigió un mensaje a los oyentes para que mantuvieran la serenidad.

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“Son las siete y diez de la noche, estamos en estos momentos en pleno temblor, el movimiento sísmico que va en aumento. Calma, les pedimos calma a todos, por supuesto. Aquí se siente bastante, bastante fuerte”, señaló la comunicadora.

Momentos de tensión se vivieron en el set de radio Exitosa con Carla Harada cuando un sismo sacudió la ciudad. | Exitosa

Harada aprovechó los segundos de la transmisión para dar recomendaciones a quienes se encontraban en sus viviendas, centros laborales o edificios. La periodista pidió no correr, evitar los gritos y buscar espacios seguros mientras se confirmaba la información oficial sobre el evento.

“Calma, por favor, no corran, vayan buscando los lugares más seguros, por favor, vayan cogiendo la mochila de emergencia, vean a los chicos, no griten, no bajen corriendo las escaleras”, dijo durante el movimiento.

La conductora también pidió a los oyentes no utilizar ascensores si se encontraban dentro de una edificación. En cambio, recomendó identificar las salidas de emergencia y actuar con precaución antes de evacuar.

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“Si está en un edificio, por favor, no baje corriendo las escaleras ni tome el ascensor, todo con tranquilidad”, indicó Harada. La periodista mantuvo la comunicación con su audiencia mientras el movimiento todavía era percibido.

En otro momento, informó que el temblor parecía estar disminuyendo, aunque señaló que esperaría los reportes oficiales para brindar mayores detalles. “Ya está pasando el temblor, así que con tranquilidad, por favor, en breve les vamos a ir dando los detalles de dónde es este sismo”, manifestó.

Las reacciones de Chinchay y Harada mostraron dos formas de enfrentar una situación de emergencia en vivo: la evacuación ante un movimiento prolongado y el llamado a la calma para evitar accidentes. Ambos comunicadores priorizaron la seguridad en medio de un sismo que sorprendió a miles de peruanos.

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Carla Harada pidió a los oyentes de Radio Exitosa mantener la calma durante el movimiento.