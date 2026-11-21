El delantero Paolo Guerrero ofrece declaraciones a la prensa al término del encuentro de Alianza Lima. El futbolista detalla su retorno a las canchas tras superar dos meses de lesiones, el apoyo recibido por parte de sus compañeros y la concentración del plantel blanquiazul de cara a las instancias finales del torneo.

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El sábado 21 de noviembre, Alianza Lima goleó 5-0 a FC Cajamarca por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El delantero Paolo Guerrero marcó en su regreso tras varias semanas de ausencia y luego se refirió al esfuerzo que realizó para volver a las canchas. También apuntó contra quienes, según sostuvo, buscan perjudicar al club ‘blanquiazul’.

Guerrero marcó el 2-0 transitorio ante los cajamarquinos y, durante su celebración, dejó en evidencia la emoción acumulada tras no haber podido acompañar a Alianza durante gran parte del Clausura. Su último partido había sido el 29 de agosto. Luego del encuentro, habló con las cámaras de L1 Max.

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“Volver fue duro: fueron dos meses de lesiones. Es lindo volver aquí, jugar y ganar, que es lo que quiere el hincha. El proceso que tuve fue duro, pero estoy muy contento por el paso que damos. Ahora toca trabajar con humildad. Se vienen cosas lindas, importantes y especiales, que tenemos que aprovechar al máximo y disfrutar, pero, como te digo, con mucha humildad y trabajo para cumplir el objetivo”, afirmó.

Guerrero también se refirió al respaldo que recibió de sus compañeros durante su recuperación. “Después de salir de una lesión, empecé a entrenar con el grupo y de ahí nuevamente me lesioné. Fue durísimo. El grupo me apoyó muchísimo. Siempre recibía consejos de mis compañeros, porque uno es ser humano y a veces tiene días tristes y días de felicidad, pero el grupo estuvo ahí”, sostuvo.

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El ‘Depredador’ señaló que aprovechó el tiempo fuera de las canchas para recuperarse en el plano espiritual. En ese pasaje de la entrevista, mencionó a quienes, según afirmó, desean perjudicarlo a él y a Alianza Lima.

“Fue duro no poder apoyar al grupo, no poder estar con el grupo ni viajar con el grupo. Eso me mantuvo alejado. Pero siempre estuve apoyándolos en todos los sentidos, desde mi otro rol, desde fuera de la cancha. Este tiempo también lo aproveché para curarme espiritualmente, porque hay muchas cosas malas, deseos malos y gente que quiere lo malo para el grupo, para Alianza. Nosotros tenemos que mantenernos tranquilos, trabajar duro y pensar en cumplir nuestro objetivo”, expresó.

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Paolo Guerrero reveló todo lo que pasó para volver a jugar y señaló a las personas que quieren hacerle daño a Alianza Lima. Créditos: Paloma del Solar.

Las personas que le quieren hacer daño a Alianza Lima

Tras mencionar que hay personas que desean perjudicar a Alianza Lima, Paolo Guerrero fue consultado sobre sus declaraciones. El delantero evitó dar nombres, aunque sostuvo que existen personas ajenas al club que no quieren que al equipo ni a sus integrantes les vaya bien.

“No, no, no. Imagínate, a esta altura de mi carrera… Pero seguramente hay mucha gente que quiere lo malo para el equipo: que se lesione uno, que se lesione otro, que no ganemos, que no hagamos goles, que nos vaya mal. Pide, desea y hace cosas malas. El tema espiritual es muy importante, y te lo digo porque ya ha pasado aquí en Alianza. Estoy mentalizado en lo que se viene, en lo lindo que se viene. Es algo especial y esperemos cumplir con el objetivo”, apuntó.

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Alianza Lima amplía su ventaja a 2-0 frente a Fútbol Club Cajamarca con una anotación de Paolo Guerrero a los 63 minutos de juego. La transmisión televisiva muestra el desarrollo de la jugada ofensiva, la anotación del atacante, la celebración con sus compañeros de equipo y la reacción de los aficionados en las tribunas, seguida por la repetición de la acción en el área rival.

Su siguiente desafío: la final de la Liga 1 2026

Por último, Paolo Guerrero se refirió a lo que espera a Alianza Lima tras el cierre del Torneo Clausura 2026. El delantero destacó la determinación del plantel de cara a la definición.

“La final es la final. El grupo está muy mentalizado. Va a dar la vida y va a dejar el alma en la cancha”, afirmó.

El experimentado atacante también describió el ambiente interno del cuadro ‘blanquiazul’ y el mensaje que los referentes transmiten a los futbolistas más jóvenes.

“Estamos muy fuertes y convencidos. Día a día, todos los compañeros, sobre todo los más grandes, les decimos a los más jóvenes: ‘Hay que trabajar, que se viene lo más lindo’. Así que a sudar, a transpirar y a dejar el alma, porque se vienen cosas importantes”, cerró.

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Alianza Lima vs FC Cajamarca 5-0: goles y resumen de la goleada ‘blanquiazul’ en la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Fechas de las finales de la Liga 1 2026

Alianza Lima ya conoce el calendario que podría enfrentar en la definición de la Liga 1 2026. Todo dependerá del desenlace de la última fecha del Torneo Clausura y de quién se quede con ese certamen.

Si Universitario gana esta segunda fase del campeonato, accederá a una final directa, por lo que la serie por el título se jugaría el domingo 29 de noviembre y el domingo 6 de diciembre. El segundo encuentro está previsto en el estadio Alejandro Villanueva.

En cambio, si Sporting Cristal o Sport Huancayo conquistan el Clausura, deberán enfrentar a Universitario en una semifinal de ida y vuelta. En ese escenario, la definición del campeonato se postergará: las semifinales se disputarían el 29 de noviembre y el 4 de diciembre, mientras que la final se jugaría el 8 y el 13 de diciembre.

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