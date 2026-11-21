El sismo con epicentro en Junín deja un edificio colapsado y desprendimientos de rocas sobre vehículos en Huánuco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El sismo de magnitud 6,7 que sacudió Junín y se percibió en gran parte del Perú —incluso en Colombia—la noche del viernes 20 de noviembre dejó al menos ocho personas heridas, 128 inmuebles afectados y cuatro destruidos, según el balance preliminar del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el evento ocurrió a las 19:09 horas y tuvo su epicentro a 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Junín. Su hipocentro se localizó a 129 kilómetros de profundidad, una condición que amplió el radio de percepción del sacudimiento.

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El director del IGP, Hernando Tavera, explicó que “el radio de percepción del sacudimiento ha sido bastante grande”. Fuentes ciudadanas señalaron que el temblor alcanzó localidades desde Piura hasta Arequipa.

Tavera indicó que la profundidad del sismo explica la duración del movimiento en distintos lugares del país. “La magnitud es la magnitud, ese es un valor único. Lo que varía es el sacudimiento del suelo. A mayor profundidad, menor sacudimiento del suelo. A menor profundidad, mayor intensidad del sacudimiento del suelo”, detalló.

El especialista agregó que las eventuales réplicas podrían sentirse menos por la profundidad registrada, aunque no descartó esa posibilidad.

Un mapa sísmico ubica el epicentro de un sismo de magnitud 6,7 a 30 kilómetros al noroeste de la localidad de Junín, en Perú. (IGP)

Indeci enviará 500 canastas de alimentos para las familias afectadas en Junín

Ante la emergencia, el jefe del INDECI, el general de brigada Luis Enrique Vásquez Guerrero, dispuso el envío de un Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres (GIRED) a la región.

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El equipo ofrecerá asistencia técnica a las autoridades locales para organizar la respuesta y la rehabilitación en los lugares afectados.

Su trabajo incluirá la identificación de requerimientos de la población y la coordinación de medidas con los gobiernos regionales y municipales. El INDECI señaló que sus especialistas mantendrán el acompañamiento durante la atención de la emergencia.

Las 500 canastas de alimentos fueron donadas para las familias afectadas por el sismo de 6,7 en Junín. El traslado se realizará por vía terrestre con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos (PMA), según informó el INDECI.

La entidad no precisó en el reporte las localidades que recibirán los productos ni la fecha de distribución. Las canastas forman parte de la asistencia humanitaria prevista para las personas que enfrentan daños en sus viviendas o limitaciones tras el movimiento telúrico. El despliegue busca que la ayuda llegue a las zonas donde las autoridades determinen mayores necesidades.

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El balance preliminar reportado por Vásquez incluye daños en dos iglesias, un hospital, un centro de salud y la infraestructura de la Universidad Peruana Los Andes en Chanchamayo.

En Pichanaqui, dos personas resultaron heridas cuando se interrumpió el suministro eléctrico y salieron de los espacios donde estaban. Otro incidente ocurrió en Perené, donde la caída de piedras ocasionó el despiste y posterior volcadura de un vehículo.

Una mujer fue trasladada a Chanchamayo y otros afectados recibieron atención médica en Pichanaqui. Las cifras pueden variar porque los equipos técnicos continúan la recopilación de información en las localidades alcanzadas por el sismo.

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El INDECI indicó que coordinará con las autoridades de los distintos niveles de gobierno las acciones de asistencia y rehabilitación después de las evaluaciones pendientes.