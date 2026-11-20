Poder Judicial evaluará el pedido de nueve meses de prisión preventiva contra César Sánchez tras la denuncia interpuesta por la cantante Naldy Saldaña por presunto acoso sexual y tocamientos indebidos. Amor y Fuego.

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El Poder Judicial programó para el 18 de diciembre de 2026 la audiencia en la que evaluará el pedido de nueve meses de prisión preventiva contra César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz, investigado tras la denuncia presentada por la cantante Naldy Saldaña.

La diligencia está prevista para las 4.00 p. m. y se realizará de manera virtual. Durante la audiencia, el juez escuchará los argumentos del Ministerio Público, de la defensa del investigado y de las partes involucradas antes de resolver si corresponde imponer la medida solicitada.

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La Fiscalía presentó el requerimiento luego de las diligencias realizadas por la denuncia de Naldy, quien señaló a Sánchez Chavesta por presuntos tocamientos indebidos y actos de connotación sexual sin su consentimiento durante actividades vinculadas con su trabajo en la agrupación de cumbia.

El pedido fiscal busca que el investigado permanezca privado de su libertad mientras continúan las investigaciones. Sin embargo, la medida no ha sido dictada: será el Poder Judicial el que determine si acepta o rechaza la solicitud de prisión preventiva.

Poder Judicial programa audiencia para evaluar el requerimiento de prisión preventiva contra César Chávez

La audiencia definirá el pedido de nueve meses

La audiencia fue fijada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. César Sánchez Chavesta deberá participar junto a su defensa, mientras que la Fiscalía sustentará los motivos por los que considera necesaria la prisión preventiva.

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El requerimiento plantea un plazo de nueve meses. De ser declarado fundado, el exdirector musical de ‘La Bella Luz’ deberá cumplir la medida mientras avanza la investigación. Si el juez rechaza el pedido, podría disponer otra medida restrictiva, según la evaluación que realice de los elementos expuestos durante la diligencia.

La investigación tomó relevancia pública luego de que Naldy Saldaña hiciera pública su denuncia en junio de 2026. La cantante sostuvo que los hechos denunciados ocurrieron cuando ambos formaban parte de la orquesta y que el investigado ocupaba un cargo de dirección musical.

Las autoridades de San Juan de Lurigancho realizaron diligencias para recoger testimonios y analizar los elementos vinculados con la denuncia. Antes del requerimiento de prisión preventiva, Sánchez Chavesta ya tenía una medida de impedimento de salida del país dentro del proceso.

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La audiencia del 18 de diciembre marcará una fecha clave para ambas partes. La decisión judicial permitirá conocer si la Fiscalía logra sustentar la necesidad de aplicar la prisión preventiva o si el investigado continuará el proceso bajo otra disposición.

Naldy Saldaña tiene fe en la justicia

Naldy Saldaña habló sobre el pedido fiscal en declaraciones a ‘Amor y fuego’. La cantante indicó que la noticia representa un avance, aunque aclaró que todavía no siente tranquilidad porque considera que el proceso aún no ha llegado a una resolución.

“Bueno, sí, en realidad es un tema bastante delicado que ahora lo estamos manejando con mis abogados. Es un tema que me sigue afectando, porque estoy tratando de neutralizarlo con mi música, que es lo que estoy presentando ahora, tratando de tener junto a mi familia”, manifestó.

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La artista explicó que sus abogados son quienes manejan la información vinculada con el expediente. Por ello, evitó profundizar en las actuaciones judiciales y reiteró que su principal objetivo es que las autoridades determinen las responsabilidades correspondientes.

“Solamente lo único que siempre menciono y que busco es justicia, que es lo que estoy haciendo y luchando con todo para poder lograr nuestro objetivo. La justicia por todo lo que tuve que pasar”, señaló.

Saldaña sostuvo que, pese al requerimiento de prisión preventiva, todavía no considera que se haya alcanzado la justicia que espera.

“Tranquilidad aún no. No tengo tranquilidad porque sé que aún no se ha hecho justicia como quisiera y como se debería. Pero estoy confiando mucho en las autoridades y también confiando mucho en Dios, que él es el que se va a encargar de que todo salga bien”, expresó.

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El programa Amor y Fuego emite una entrevista con la cantante Naldy Saldaña en la vía pública luego de que el Ministerio Público solicitara nueve meses de prisión preventiva contra César Sánchez. La medida judicial responde a una denuncia por presunto acoso sexual y tocamientos indebidos interpuesta por la artista.

La defensa de Sánchez Chavesta niega el delito

Carlos Trejo, abogado de César Sánchez Chavesta, confirmó que su patrocinado fue notificado sobre la solicitud presentada por la Fiscalía. El letrado indicó que el requerimiento fue ingresado el 4 de septiembre y precisó que el plazo solicitado es de nueve meses.

“Hemos sido notificados sobre ese requerimiento que ha sido presentado con fecha cuatro de septiembre”, declaró el abogado. Luego, al ser consultado por el tiempo de la medida, respondió: “Nueve meses es el pedido de prisión preventiva”.

Trejo sostuvo que Sánchez Chavesta reconoce una conducta de la que se siente culpable, pero negó que haya cometido un delito. Según su versión, el investigado le habría referido que mantenía una relación clandestina con la cantante, una afirmación rechazada por la defensa de Naldy Saldaña.

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El abogado de la artista señaló que no existe una relación de ese tipo y consideró que esa versión forma parte de la estrategia del investigado para evitar una responsabilidad penal. “Es que no existe. O sea, lo mismo en las visualizaciones, en las declaraciones, no existe una relación”, afirmó.

La defensa de César Sánchez Chavesta presentó en la Depincri de San Juan de Lurigancho un video sin cortes de más de dos horas sobre el ensayo de La Bella Luz.