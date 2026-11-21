Luciana Roy revela que el rechazo familiar afectó su relación con Jonathan Rojas. YouTube: Magaly Medina: El podcast.

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Luciana Roy afirmó que el desgaste de su relación con Jonathan Rojas estuvo marcado por los conflictos con el entorno familiar del cantante y por la falta de prioridad que, según dijo, recibió el hogar que ambos formaron con sus hijos.

La conductora y locutora habló de la ruptura durante una entrevista con Magaly Medina en su podcast, en la que reconstruyó las conversaciones que mantuvo con su expareja antes de tomar la decisión de dejar la vivienda que compartían. Roy sostuvo que la influencia de los padres del artista fue un tema recurrente durante el vínculo.

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La comunicadora señaló que no cuestionaba la cercanía de Rojas con sus progenitores. Sin embargo, aseguró que esperaba que el cantante asumiera como prioridad a la familia que había construido con ella y sus hijos.

Luciana Roy ofrece declaraciones frente a un micrófono en una entrevista donde aborda su vínculo con el cantante Jonathan Rojas. (YouTube: Magaly Medina El Podcast)

Luciana Roy dijo que Jonathan Rojas priorizaba a sus padres

Luciana manifestó que, a su juicio, Rojas mantenía una dependencia emocional hacia sus padres que incidía en decisiones de pareja. La conductora relató que ambos llegaron a conversar sobre esa situación, que ella definió como “mamitis” y “papitis”.

“Más importante para él era su familia, papá y mamá, y no su familia nuclear”, expresó Roy durante la entrevista.

La comunicadora añadió que para su entonces pareja era válido otorgar un lugar central a sus padres, aunque consideraba necesario establecer otro equilibrio tras haber formado un hogar propio.

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“Me duele que la familia nuclear no haya sido su prioridad”, señaló. Según relató, ese sentimiento se mantuvo incluso después de la separación, ya que percibe que las tensiones familiares tuvieron consecuencias directas en su proyecto de vida.

La presentadora sostuvo que la situación la llevó a sentirse desplazada. “Siento que me arrebataron mi familia”, afirmó al referirse al impacto emocional que le dejó el final de la relación con el exintegrante de Hermanos Yaipén.

Luciana Roy se quiebra al exponer que el rechazo de la familia de Jonathan Rojas afectó su relación (YouTube: Magaly Medina El Podcast)

La conductora atribuyó el rechazo a un problema que iba más allá de ella

En otro pasaje de la conversación, la locutora radial se refirió a la relación que tuvo con los familiares de Jonathan Rojas. Según su versión, no se trató de un rechazo motivado exclusivamente por diferencias personales con ella.

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La conductora planteó que cualquier persona que hubiera ocupado el lugar de pareja del cantante habría atravesado dificultades similares. “No era conmigo el tema, era con cualquier persona que estuviese en ese lugar. Esa es la conclusión a la que llegué”, sostuvo.

Con esa reflexión, Roy sugirió que el conflicto surgía de la dificultad para aceptar que Rojas construyera una dinámica familiar independiente junto a su pareja e hijos. La también conductora de podcast no detalló episodios puntuales con los parientes del artista, pero remarcó que esas diferencias se convirtieron en una fuente permanente de tensión.

Roy recordó la advertencia que le hizo antes de dejar el hogar

La ex pareja de Jonathan Rojas también contó que, antes de separarse, sostuvo una conversación en la que le advirtió que el amor podía terminar si el escenario no cambiaba. Según dijo, el intercambio ocurrió luego de una situación que la afectó profundamente.

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“Yo le avisé”, recordó Roy. La comunicadora relató que le expresó a Rojas que sus palabras le habían causado un daño que podía llevarla a irse de la casa con sus hijos, aun cuando todavía mantenía sentimientos por él.

“Lo que me acabas de decir me ha roto el corazón”, fue la frase que, de acuerdo con su testimonio, le dijo al cantante. Roy explicó que decidió quedarse entonces porque confiaba en que la relación podía mejorar y que él comprendería su malestar.

No obstante, aseguró que esa expectativa no se cumplió. “Pasó un año y ese día llegó. Siempre tienes la esperanza de que cambie, pero él creía que eso no iba a pasar”, manifestó.

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La conductora dejó entrever que la decisión de terminar el vínculo se produjo después de ese periodo, cuando concluyó que las diferencias familiares y la falta de cambios hacían inviable continuar con la relación.