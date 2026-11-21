Varias mazorcas de maíz morado, algunas partidas, se encuentran apiladas sobre una tabla de madera rústica en un entorno luminoso que indica un campo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El maíz morado destaca por su intenso color, pero sus propiedades naturales también despiertan el interés de la investigación científica. Este alimento contiene antocianinas, compuestos vegetales con actividad antioxidante y antiinflamatoria que podrían contribuir a regular algunos procesos relacionados con la obesidad y sus complicaciones metabólicas.

Una revisión científica elaborada por investigadores del Tecnológico de Monterrey, en México, y publicada en noviembre de 2023 en la revista Frontiers in Nutrition analizó cómo diferentes tipos de antocianinas influyen en los marcadores de inflamación asociados al exceso de peso. Los investigadores identificaron resultados prometedores en determinados compuestos, especialmente la cianidina, la delfinidina y la pelargonidina, presentes en distintas fuentes vegetales.

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Aunque el trabajo no evaluó directamente el consumo de maíz morado peruano en personas con obesidad, sí incluyó a este alimento entre las fuentes naturales de antocianinas. Sus resultados permiten conocer por qué estos pigmentos vegetales concentran la atención de la comunidad científica y qué posibilidades ofrecen para futuras investigaciones sobre nutrición y salud metabólica.

Una mujer cosecha maíz morado en un campo agrícola con montañas y un poblado al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El color intenso del maíz morado esconde compuestos naturales con potencial antiinflamatorio

Las antocianinas son compuestos fenólicos pertenecientes al grupo de los flavonoides. Se encuentran de manera natural en alimentos de tonalidades rojas, moradas y azuladas, como los frutos del bosque, la col morada, las papas de pulpa coloreada y el maíz morado.

Además de proporcionar pigmentación a los vegetales, estas sustancias presentan propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Su posible relación con la obesidad resulta especialmente relevante porque esta condición puede estar acompañada de un estado de inflamación persistente que afecta diferentes procesos metabólicos del organismo.

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La revisión, elaborada por investigadores del Instituto de Investigación sobre la Obesidad del Tecnológico de Monterrey, en México, examinó estudios sobre los efectos de estos compuestos en distintos marcadores biológicos. Entre ellos figuraron la proteína C reactiva (PCR), la interleucina 6 (IL-6) y el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), relacionados con los procesos inflamatorios.

Maíz morado. (Andina)

Cianidina y delfinidina mostraron resultados prometedores frente a la inflamación

Para desarrollar el análisis, los investigadores revisaron 49 artículos sobre intervenciones clínicas con alimentos, extractos y suplementos ricos en antocianinas. También examinaron 19 investigaciones realizadas con modelos celulares y animales para identificar los efectos de compuestos individuales.

Entre los principales hallazgos destacaron la cianidina, la delfinidina y la pelargonidina, cuyas propiedades mostraron resultados favorables en diferentes experimentos preclínicos y estudios realizados en células.

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La cianidina, por ejemplo, se relacionó con modificaciones en marcadores como el TNF-α, la IL-1β y la IL-6. En determinados modelos experimentales, este compuesto y sus derivados mostraron capacidad para intervenir en mecanismos vinculados con la respuesta inflamatoria.

La delfinidina también despertó interés por su posible relación con el metabolismo de los lípidos. El análisis encontró una correlación estadísticamente significativa entre las dosis de este compuesto y los niveles de colesterol HDL, conocido como colesterol bueno. Sin embargo, los propios autores advirtieron que la relación identificada fue débil y requiere investigaciones adicionales.

El maíz morado, el elixir de los incas para la eterna juventud. Créditos: Canva,

Los investigadores advierten que todavía faltan estudios para confirmar sus beneficios

Pese a los resultados favorables, los autores encontraron diferencias importantes entre las investigaciones analizadas. La cantidad de antocianinas administrada, el tiempo de consumo, la composición de los alimentos y las características de los participantes influyeron en los resultados.

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De hecho, los cambios más notorios en algunos marcadores aparecieron en personas con condiciones metabólicas previas y niveles iniciales elevados de inflamación. Esto sugiere que los posibles efectos de estos compuestos podrían variar según el estado de salud de cada población.

Otro aspecto relevante es la biodisponibilidad. No todas las antocianinas que ingresan al organismo llegan a la circulación sanguínea en su forma original. Durante la digestión, parte de ellas se transforma por acción de las enzimas y la microbiota intestinal, por lo que sus metabolitos también podrían intervenir en los efectos biológicos.

Los investigadores concluyeron que todavía es necesario estandarizar las dosis, identificar con mayor precisión los compuestos presentes en cada alimento y estudiar cómo se absorben y metabolizan.

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En el caso del maíz morado, estas preguntas abren una línea de investigación sobre el potencial de sus componentes fenólicos. Sin embargo, los resultados de esta revisión no permiten afirmar que consumirlo reduzca la obesidad o trate la inflamación asociada a esta condición. Para establecer esos beneficios se necesitan estudios específicos que evalúen sus compuestos, cantidades y efectos en personas.