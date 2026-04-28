Circolo sorprende al fichar a dos jugadoras brasileñas que destacaron en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Circolo Sportivo Italiano atraviesa un proceso de renovación tras una temporada discreta en la Liga Peruana de Vóley. La directiva decidió realizar ajustes en la plantilla, con especial foco en las jugadoras extranjeras, con el objetivo de volver a pelear por los primeros puestos en el campeonato nacional.

El entrenador Marcos Blanco, quien continuará al frente del equipo, confirmó la llegada de dos refuerzos internacionales procedentes de Rebaza Acosta. Se trata de Mariane Casas y Natalia Monteiro, ambas brasileñas, que destacaron en el club de Callao durante la temporada 2025/2026. La primera se desempeña como central, mientras que la segunda como atacante.

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“Hemos cerrado la incorporación de Natalia Monteiro, punta que jugó en Rebaza, y de Mariane Casas, también exjugadora de Rebaza. Ambas brasileras ya forman parte del plantel. La confirmación se dio en los últimos días y ya es oficial que integrarán el club”, declaró en el programa Somos Vóley de Latina TV.

Durante la última temporada, Casas lideró la tabla de bloqueos en las primeras fases, aunque quedó fuera del top 10 debido a la menor cantidad de partidos disputados por Rebaza. Monteiro, por su parte, finalizó séptima en el ranking de máximas anotadoras, con un total de 358 puntos.

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El club de Pueblo Libre captó a dos talentos internacionales de la Liga Peruana de Vóley. Créditos: Latina TV.

¿Las argentinas Nosach y Holzmaisters se quedan?

Marcos Blanco también se refirió a la situación de las argentinas Eugenia Nosach y Julieta Holzmaisters. La segunda en mención se desempeña como entral y confirmó su continuidad en Circolo Sportivo Italiano para la temporada 2026/2027.

En el caso de Nosach, opuesta, mantiene conversaciones con el club para definir su futuro. “Estamos trabajando para que pueda continuar”, señaló el entrenador. La olímpica se sumó al sexteto titular en la parte final de la última campaña, tras superar una lesión.

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Eugenia Nosach todavía no define su continuidad en Circolo Sportivo Italiano.

Salidas y renovaciones en Circolo

Días atrás, Marcos Blanco confirmó la continuidad de dos de las principales voleibolistas peruanas de Circolo Sportivo Italiano para la próxima temporada: Mabel Olemar Otero y Antuanette Arteaga, ambas atacantes nacionales que lograron consolidarse como titulares durante la campaña.

En cuanto a las bajas, Blanco informó la salida de dos jugadoras. La central peruana Camila Pérez, recientemente convocada a la selección, no seguirá en Pueblo Libre, ya que analiza dos propuestas importantes para continuar su carrera.

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Por su parte, la armadora argentina Candela Díaz tampoco continuará en el club. Según explicó el técnico, la decisión responde a la elección de incorporar una atacante extranjera y apostar por una armadora nacional. Su futuro estará en Portugal.

A estas salidas se suma la de Astrid Ruiz, quien comenzó la temporada como titular, pero luego perdió su lugar ante Olemar y Arteaga. La exjugadora de Universitario de Deportes aún no define su próximo destino.

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Candela Díaz no continuará en Circolo, al igual que Astrid Ruiz.