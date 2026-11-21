Habitantes del Área Metropolitana de San Salvador perciben retumbos subterráneos representados mediante ondas que emergen bajo sus viviendas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El sismo de magnitud 6,7 registrado en Junín y percibido en Lima volvió a poner en evidencia la importancia de conocer qué tan preparadas están las viviendas de la capital ante un terremoto. Aunque el movimiento ocurrió a 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Junín, la preocupación también alcanza a los limeños que viven en zonas donde las características del terreno podrían incrementar los daños.

Frente a este escenario, el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID), de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), elaboró un Mapa de Riesgo Sísmico de Lima que permite estimar el nivel de daño que podrían sufrir las viviendas ante un sismo severo. El estudio identifica las condiciones de vulnerabilidad por distrito y considera tanto el comportamiento del suelo como las características de las edificaciones.

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Los resultados permiten reconocer qué zonas presentan mejores condiciones de terreno y cuáles concentran mayores niveles de riesgo. Sin embargo, los especialistas advierten que vivir en un distrito con suelo firme no garantiza que una vivienda resista un terremoto. La calidad de la construcción también resulta determinante.

Un mapa satelital de la costa peruana ubica el epicentro de un temblor junto a un registro sismográfico en papel milimetrado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los distritos de Lima con mejores condiciones ante un sismo?

En una entrevista con Canal N, el investigador y docente Guillermo David Huaco Cárdenas, vinculado al CISMID y a la UNI, mencionó a San Miguel, Miraflores, San Isidro y Jesús María entre los distritos que cuentan con condiciones de suelo más favorables frente a un movimiento sísmico.

La explicación está relacionada con las características del terreno. Los suelos firmes o rígidos tienden a amplificar menos las ondas sísmicas, mientras que los terrenos blandos, compuestos por materiales como arcilla, limo y arena, pueden incrementar la vibración durante un terremoto.

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Esto influye en el comportamiento de las edificaciones. Según explicó Huaco Cárdenas, una vivienda construida sobre un suelo blando puede recibir mayores movimientos y, por tanto, enfrentar condiciones más desfavorables que otra ubicada sobre un terreno firme.

Personas esperan en una calle luego de un sismo se magnitud 6,7 este viernes, en Lima (Perú). EFE/ Fernando Gimeno

Sin embargo, el especialista precisó que incluso las construcciones situadas en suelos favorables pueden colapsar si no fueron diseñadas siguiendo criterios de ingeniería estructural.

Estos son los distritos de Lima con mayor vulnerabilidad sísmica

El Mapa de Riesgo Sísmico del CISMID identifica diez distritos con mayor concentración de zonas donde las viviendas podrían sufrir niveles elevados de daño ante un movimiento telúrico: Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Puente Piedra, Comas, Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Ventanilla, Ate y Chorrillos.

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El estudio también presenta un Mapa de Microzonificación Sísmica, que identifica los sectores con suelos desfavorables o mayor amplificación del movimiento. En esta clasificación aparecen Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Comas, Puente Piedra, Villa El Salvador, Chorrillos, Lurín, Ate, Villa María del Triunfo y Santa Rosa.

Ambos instrumentos cumplen funciones distintas. El primero estima los daños que podrían sufrir las viviendas al integrar las condiciones del terreno y la vulnerabilidad de las estructuras. El segundo permite conocer cómo podría comportarse el suelo durante un terremoto.

Varias edificaciones de la región Junín presentan grietas en sus muros y desprendimiento de escombros tras los movimientos sísmicos registrados en la zona.

Por ello, un distrito puede presentar sectores con diferentes condiciones de riesgo. La ubicación de una vivienda y sus características particulares también deben considerarse.

Las viviendas autoconstruidas representan un riesgo adicional

Uno de los factores que preocupa a los especialistas es la construcción informal. Huaco Cárdenas advirtió que numerosas viviendas de Lima fueron levantadas sin seguir necesariamente diseños ni criterios de ingeniería civil, lo que incrementa su vulnerabilidad ante un terremoto.

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El investigador explicó que una edificación diseñada por profesionales puede incorporar las condiciones del terreno y las fuerzas sísmicas que deberá soportar. Esto también se aplica a las construcciones ubicadas sobre suelos blandos, siempre que respeten las especificaciones técnicas correspondientes.

Una prevencionista de la Municipalidad de Lima atiende a una joven herida por la caída de concreto tras un sismo en el jirón Andahuaylas. (Municipalidad de Lima)

En cuanto a las viviendas que necesitan reforzamiento, recomendó evaluar los elementos estructurales, como muros, columnas y vigas. También señaló que reforzar los cimientos puede resultar costoso, por lo que las intervenciones deben considerar alternativas técnicas que se ajusten a las posibilidades económicas de las familias.

¿Cómo conocer el nivel de riesgo de tu vivienda?

El CISMID estableció cinco niveles para clasificar los posibles daños en las edificaciones. La categoría I comprende viviendas sin daños o con afectaciones superficiales, mientras que la II corresponde a daños leves. Los niveles III y IV representan daños moderados y severos, respectivamente. Finalmente, el nivel V contempla el colapso estructural.

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La institución también dispone de la aplicación gratuita VIRVI ALB, que permite realizar una primera evaluación del nivel de riesgo de una vivienda y conocer posibles medidas para reducir su vulnerabilidad.

Un equipo básico reúne provisiones de agua, alimentos no perecibles y primeros auxilios para la respuesta inicial ante emergencias sísmicas en zonas urbanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El CISMID advierte que los mapas ofrecen estimaciones generales por zonas y no reemplazan una evaluación técnica individual. Cada inmueble puede responder de manera diferente según su diseño, materiales, construcción y estado de conservación.