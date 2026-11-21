El elenco liderado por Norma Martínez y Jimena Lindo protagoniza una historia que observa las relaciones familiares desde las diferencias de clase y origen.

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La película peruana ‘Ellas’ ya se encuentra a la cartelera nacional el 19 de noviembre con una historia centrada en seis mujeres y en las diferencias de clase, origen y oportunidades que atraviesan sus vínculos en Lima.

El décimo largometraje de Eduardo Mendoza De Echave cuenta con las actuaciones de Norma Martínez, Jimena Lindo, Katia Salazar, Ana Cecilia Natteri, Flor Castillo y Mirella Villalobos.

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El filme, de 106 minutos, obtuvo el Premio Especial del Jurado de la competencia peruana en la edición número 30 del Festival Internacional de Cine de Lima. La producción aborda el trabajo doméstico, la migración andina y las jerarquías que pueden instalarse incluso en relaciones marcadas por el afecto y la convivencia.

Julia hereda de su madre el trabajo en una casa de Lima

La trama sigue a Julia, personaje interpretado por Mirella Villalobos, quien continúa el oficio de su madre, Asunta, encarnada por Flor Castillo. Ambas han trabajado en la casa de una familia limeña, un espacio donde Julia creció cerca de las hijas de sus empleadores, aunque desde una posición social distinta.

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A partir de esa relación, ELLAS plantea las tensiones entre quienes cuidan y quienes reciben ese cuidado. La película sitúa a sus personajes frente a experiencias de desarraigo, dependencia económica y silencios familiares que suelen quedar fuera de la conversación cotidiana.

“Esta es, probablemente, la película más personal que he realizado. Me interesa iluminar esos vínculos invisibles que sostienen a las familias, esas complejas relaciones de afecto, dependencia y silencios, y darles voz a mujeres que durante mucho tiempo han permanecido fuera del centro de la historia”, señaló Mendoza De Echave.

El drama pone el foco en las desigualdades que persisten en el país

El director sostiene que las relaciones entre mujeres que realizan labores de cuidado y las familias para las que trabajan exponen diferencias históricas. “Hablar de las relaciones entre quienes cuidan y quienes son cuidados, entre quienes tienen mayores oportunidades y quienes han debido construir su vida desde la falta de ellas, revela una sociedad atravesada por diferencias de clase, origen y acceso”, afirmó.

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El reparto reúne a Ana Cecilia Natteri, Jimena Lindo, Katia Salazar y Norma Martínez, junto a Castillo y Villalobos. La película propone un relato coral que observa cómo las desigualdades sociales influyen en las relaciones familiares y afectivas.

Norma Martínez, Jimena Lindo, Katia Salazar, Ana Cecilia Natteri, Flor Castillo y Mirella Villalobos integran el elenco de ELLAS.

Eduardo Mendoza De Echave suma su décimo largometraje

Con más de dos décadas de trayectoria, Eduardo Mendoza De Echave ha escrito 15 largometrajes y dirigido 10 películas. Entre sus trabajos anteriores figuran El Evangelio de la carne, que fue la candidata peruana a los Premios Óscar, y La hora final, estrenada a escala global por Netflix.

La producción de ELLAS cuenta con la coproducción asociada de Del Barrio Producciones y Okeechobee Films, además de la participación de Atómica Rental House, Stereomonkey Studio, Zeppelin Animation y EPIC Perú.

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ELLAS, dirigida por Eduardo Mendoza De Echave, llegó a los cines peruanos el 19 de noviembre.