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¡Día de partido! Universitario de Deportes se medirá hoy, sábado 21 de noviembre, a Circolo Sportivo Italiano en el marco de la fecha 6 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Este encuentro comenzará no antes de las 18:30 horas de Perú y tendrá como escenario el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.
¿Cómo llega Universitario?
Universitario de Deportes llegará al partido frente a Circolo Sportivo Italiano luego de sufrir su primera derrota en la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Las ‘pumas’ cayeron por 3-0 ante Regatas Lima en la quinta fecha de la Fase 1 y perdieron el invicto que mantenían tras cuatro victorias consecutivas.
El cuadro ‘crema’ había iniciado el campeonato sin ceder sets, pero el equipo dirigido por Horacio Bastit se impuso con parciales de 25-19, 25-13 y 25-19 en el Polideportivo Lucha Fuentes. Con ese resultado, la ‘U’ dejó escapar la oportunidad de mantenerse en la cima de la clasificación y buscará recuperarse en su siguiente presentación.
¿Cómo llega Circolo?
Circolo Sportivo Italiano llegará al duelo ante Universitario de Deportes luego de una victoria contundente sobre el Equipo Perú. El conjunto dirigido por Marcos Blanco se impuso por 3-0, con parciales de 25-12, 25-13 y 25-19.
Con ese resultado, el cuadro de Pueblo Libre cortó una racha de dos derrotas consecutivas, luego de caer por 3-1 ante Alianza Lima y por 3-0 frente a Atlético Atenea.
Así va la tabla de posiciones previo a la fecha 6
- Universidad San Martín: 15 puntos (15 sets a favor y 2 en contra)
- Alianza Lima: 14 puntos (16 sets a favor y 7 en contra)*
- Universitario de Deportes: 10 puntos (13 sets a favor y 9 en contra)
- Atlético Atenea: 10 puntos (12 sets a favor y 7 en contra)
- Regatas Lima: 9 puntos (10 sets a favor y 6 en contra)
- Deportivo Soan: 9 puntos (10 sets a favor y 8 en contra)
- Olva Latino: 6 puntos (7 sets a favor y 9 en contra)
- Rebaza Acosta: 6 puntos (8 sets a favor y 11 en contra)
- Circolo Sportivo Italiano: 5 puntos (7 sets a favor y 11 en contra)
- Deportivo Géminis: 4 puntos (6 sets a favor y 13 en contra)
- Deportivo Wanka: 3 puntos (4 sets a favor y 12 en contra)
- Perú Sub 19: 0 puntos (0 sets a favor y 15 en contra)
*Alianza Lima tiene un partido más, ya que lo adelantó por su participación en el próximo Mundial de Clubes de Vóley 2026.
Horarios del Universitario vs Circolo
El compromiso está pactado para las 18:30 horas de Perú. Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 17:30 horas de México; a las 18:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 19:30 horas de Estados Unidos, Bolivia y Venezuela; y a las 20:30 horas de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay.
Dónde ver Universitario vs Circolo: canal TV
El partido entre Universitario de Deportes y Circolo Sportivo Italiano será transmitido en vivo por Latina Televisión, a través de los canales 2 y 702 HD.
La señal también estará disponible en la página web y la aplicación oficial de Latina para quienes sigan el encuentro desde dispositivos móviles.
Infobae Perú realizará la cobertura minuto a minuto, con las principales incidencias, las declaraciones posteriores y el resultado final.