Horarios del Universitario vs Circolo

El compromiso está pactado para las 18:30 horas de Perú. Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 17:30 horas de México; a las 18:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 19:30 horas de Estados Unidos, Bolivia y Venezuela; y a las 20:30 horas de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay.