Marcos Blanco confirma la continuidad de Mabel Olemar y Antuanette Arteaga en Circolo para la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Mabel Olemar y Antuanette Arteaga, claves para el proyecto que encabeza Marcos Blanco en Circolo. Crédito: LPV.

El entrenador argentino Marcos Blanco anunció que Mabel Olemar y Antuanette Arteaga permanecerán en Circolo Sportivo Italiano para la próxima edición de la Liga Peruana de Vóley. Ambas deportistas nacionales fueron confirmadas como piezas clave en el esquema del equipo de Pueblo Libre, que buscará consolidar su proyecto competitivo durante la temporada 2026/27.

Blanco explicó a ’Dosis de vóley’ que tanto Olemar como Arteaga cumplen con los estándares técnicos y el perfil de dedicación que exige el cuerpo técnico. Antuanette Arteaga, quien sumó 298 puntos en la última temporada, es considerada una jugadora fundamental para el entrenador, quien la definió como “una atleta especial” por su entrega constante y su ética de trabajo durante los entrenamientos. El técnico sostuvo que la capacidad de Arteaga para influir tanto en la competencia como en la preparación diaria justifica su permanencia en el plantel.

En el caso de Mabel Olemar, Blanco precisó que la jugadora, clave para alcanzar el séptimo puesto en la campaña más reciente, había manifestado que aún no tenía un acuerdo cerrado con el club y escuchaba propuestas de otras instituciones. Finalmente, la directiva consiguió asegurar su continuidad, lo que refuerza la estructura del equipo para la próxima temporada, según detalló el entrenador argentino.

El también entrenador de la selección peruana masculina se refirió a que ambas deportistas han llegado a un acuerdo para seguir en la escuadra de Pueblo Libre para la próxima temporada. Crédito: Dosis de Voleibol.

El cuerpo técnico de Circolo Sportivo Italiano, bajo la conducción de Blanco, estructuró la renovación en torno a la base que permitió al equipo finalizar en la séptima posición de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. El entrenador enfatizó que ambas jugadoras reúnen “las herramientas necesarias” para sostener el crecimiento competitivo del club, y que su permanencia responde a un criterio técnico y de compromiso diario.

La primera salida

En el mismo diálogo con ’Dosis de vóley’, Blanco anunció que Astrid Ruíz será la primera jugadora en dejar el plantel de Circolo. El entrenador señaló que la decisión responde a la necesidad de renovar posiciones estratégicas y mantener la competitividad del equipo de Pueblo Libre de cara al próximo curso.

La continuidad de Mabel Olemar y Antuanette Arteaga confirma la apuesta del club por reforzar su columna vertebral, mientras que la salida de Ruíz marca el inicio de una etapa de ajustes en la plantilla. Para Blanco, sostener a jugadoras de alto rendimiento como Olemar —quien renovó tras un período de negociaciones— y Arteaga es fundamental para consolidar el proyecto deportivo en la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

Astrid Ruiz, primera salida confirmada en Circolo Sportivo Italiano. Crédito: Puro Vóley.

La temporada de Circolo Sportivo Italiano

Bajo la conducción del entrenador Marcos Blanco, el Circolo Sportivo Italiano logró instalarse entre los ocho mejores equipos de la Liga Peruana de Vóley, alcanzando la tercera fase del certamen. En los cuartos de final, el conjunto de Pueblo Libre no pudo superar a San Martín, actual finalista del torneo, y posteriormente cayó en la serie ante Regatas Lima, lo que determinó su séptima posición al cierre de la temporada.

A pesar de los desafíos en los cruces definitorios, el balance del año es positivo para Circolo. El equipo exhibió puntos altos gracias al aporte de su capitana Eugenia Nosach, la armadora Candela Díaz y las nacionales Antuanette Arteaga y Mabel Olemar, figuras determinantes en el rendimiento colectivo a lo largo de la campaña.

Se define el título

De acuerdo con la programación oficial de la Federación Peruana de Vóley, el segundo partido de la serie entre Alianza Lima y San Martín se disputará el domingo 26 de abril desde las 17:00 horas. Al igual que el resto de encuentros decisivos del campeonato, el duelo tendrá como escenario el Polideportivo Lucha Fuentes.

Dos jugadoras de Alianza Lima y Universidad San Martín expresan su fervor durante un emocionante punto en la final de vuelta de la Liga Peruana de Vóley. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transmisión de esta serie por el campeonato estará a cargo de Latina Televisión, que emitirá los partidos tanto en señal abierta como a través de su aplicación y página web oficial. De esta manera, los aficionados podrán seguir cada punto de la final desde distintos dispositivos. Asimismo, en Infobae Perú realizaremos una cobertura punto a punto de la definición, con todos los detalles, incidencias y reacciones que deje el desenlace del campeonato.