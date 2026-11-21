Tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley 2026-27. (Betsson)

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Hoy, sábado 21 de noviembre, arranca la fecha 6 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027 con duelos decisivos que marcarán el destino de los equipos. San Martín se medirá con Olva Latino, Alianza Lima hará lo suyo con Atlético Atenea, Universitario de Deportes chocará con Circolo Sportivo Italiano, y mucho más.

Tabla de posiciones previo a la fecha 6 de la Liga Peruana de vóley 2026/27

La tabla de posiciones sufrió un cambio debido a la resolución de la Federación Peruana de Vóley (FPV) sobre la apelación de Regatas Lima por alinear a 4 extranjeras en el duelo con Alianza Lima: se desestimó el recurso y ratificó el triunfo de las ‘blanquiazules’ por 3-0.

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Con ese fallo y la victoria de las tricampeonas frente Deportivo Wanka en el choque adelantado, el equipo de Alejandro Schneider subió al segundo lugar y se puso un punto del líder San Martín, en la previa de la fecha 6.

Universidad San Martín: 15 puntos (15 sets a favor y 2 en contra) Alianza Lima: 14 puntos (16 sets a favor y 7 en contra)* Universitario de Deportes: 10 puntos (13 sets a favor y 9 en contra) Atlético Atenea: 10 puntos (12 sets a favor y 7 en contra) Regatas Lima: 9 puntos (10 sets a favor y 6 en contra) Deportivo Soan: 9 puntos (10 sets a favor y 8 en contra) Olva Latino: 6 puntos (7 sets a favor y 9 en contra) Rebaza Acosta: 6 puntos (8 sets a favor y 11 en contra) Circolo Sportivo Italiano: 5 puntos (7 sets a favor y 11 en contra) Deportivo Géminis: 4 puntos (6 sets a favor y 13 en contra) Deportivo Wanka: 3 puntos (4 sets a favor y 12 en contra) Perú Sub 19: 0 puntos (0 sets a favor y 15 en contra)

*Alianza Lima tiene un partido más, ya que lo adelantó por su participación en el próximo Mundial de Clubes de Vóley 2026.

Paola Rivera celebró el triunfo de San Martín ante Alianza Lima. Crédito: USMP Vóley

Programación y resultados de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Sábado 21 de noviembre

Deportivo Wanka vs. Rebaza Acosta (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Deportivo Soan vs. Regatas Lima (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Circolo Sportivo Italiano vs. Universitario de Deportes (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Domingo 22 de noviembre

Deportivo Géminis vs. Perú Sub-19 (14:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Universidad San Martín vs. Olva Latino (16:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Alianza Lima vs. Atlético Atenea (18:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Programación de la fecha 6 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: LPV

Canal TV para ver la fecha 6 de la Liga Peruana de vóley 2026/27

Latina TV emitirá todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 para el público peruano, con acceso gratuito mediante su señal abierta.

Los encuentros se transmitirán por el canal 2 y la frecuencia 702 en alta definición. La programación no requerirá una suscripción.

La cobertura también incluirá el sitio web y la aplicación de Latina TV. Esas plataformas permitirán seguir las fechas del torneo desde dispositivos con conexión a internet.

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Infobae Perú difundirá las previas de los compromisos y realizará relatos punto a punto. El medio publicará las principales jugadas, los resultados de cada jornada y la tabla de posiciones actualizada.

Salió a la venta los boletos para la sexta jornada con encuentros decisivos. (Joinnus)