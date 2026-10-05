Mano Menezes matiza el comunicado oficial de la FPF acerca de la desconvocatoria de Oliver Sonne previo a Perú vs Colombia: “No está lesionado”

Mano Menezes descarta que la desconvocatoria de Oliver Sonne obedezca a una lesión. - Crédito: FPF

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Perú se prepara para cerrar la gira de amistosos en Norteamérica. El partido que abrochará la ronda será contra Colombia. Sin embargo, el tema que ha monopolizado la conferencia de prensa de Mano Menezes ha sido el sorprendente alejamiento de Oliver Sonne.

A primera hora del lunes (05.10.2026) se conoció, a través de un comunicado de la Federación Peruana de Fútbol, la desconvocatoria del seleccionado nacional por razones médicas. En tal sentido, se anunció su liberación de la concentración para que enrumbara con destino a Burnley.

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Oliver Sonne fue desafectado de la convocatoria de Perú y no jugará ante Colombia. Crédito: FPF

Al momento que apareció Menezes en la sala de prensa, para dar inicio a su comparecencia en la antesala del último fogueo de los suyos, se le preguntó acerca del desmarque del ‘Vikingo’ —presuntamente afectado por una dolencia en la rodilla— y la respuesta trajo más dudas que certezas.

“No tiene lesión, si tuviese lesión, no estaría acá”, dijo de una manera muy categórica Mano, que luego detalló por qué desafectó al lateral derecho: “Habíamos planeado utilizar a Sonne en dos partidos para intercalar e hiciese una recuperación adecuada y no corriese riesgo”.

El seleccionador nacional aclaró que el lateral derecho "no tiene lesión" | VIDEO: L1MAX

“Nosotros tenemos por comportamiento conversar directamente con los jugadores cuando los convocamos para saber cómo están o si tienen algún problema […]. Conversamos con Sonne, se sintió bien para estar aquí, por eso está”, añadió.

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Aunque la explicación fue clara, la polémica siguió instalada. De ahí que la informante refrendase su cuestionamiento por una supuesta lesión de Oliver, lo que exasperó un poco al seleccionador: “Está claro, ¿no? No mentimos”.

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