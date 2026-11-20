Los integrantes de la orquesta colombiana The Latin Brothers posan con sus instrumentos para la promoción del festival musical Una Noche de Salsa 15 en Lima.

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La salsa colombiana tendrá presencia en Lima con The Latin Brothers, que se incorporará a Una Noche de Salsa 15. La orquesta actuará por primera vez en este festival los días viernes 2 y sábado 3 de abril de 2027, en el Estadio de San Marcos.

El grupo llegará desde Colombia con una formación de 14 integrantes y un repertorio que reúne canciones difundidas durante más de cinco décadas. Bajo la dirección de Carlos André Olaya, la agrupación contará con las voces de George Mejía, Maury Benítez y Pedro Matta.

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La presencia de The Latin Brothers se suma a una programación que reunirá a artistas de varios países vinculados con distintas etapas de la salsa. Entre los nombres anunciados figuran Grupo Niche, El Gran Combo de Puerto Rico, Víctor Manuelle, La Sonora Ponceña, Adolescentes Orquesta, Puerto Rican Power y Willie González.

La lista también incluye a Viti Ruiz, Ray Sepúlveda, Nino Segarra y Los Hermanos Moreno. Además, Van Lester presentará un tributo musical a Héctor Lavoe durante el evento.

La agrupación colombiana The Latin Brothers integra el cartel musical de la decimoquinta edición del festival Una Noche de Salsa en Lima.

The Latin Brothers nació en 1974 bajo el sello Discos Fuentes. Desde entonces, construyó una identidad musical asociada a la salsa producida en Colombia, con influencias de la cumbia, el danzón y otros ritmos del Caribe.

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A lo largo de su recorrido, la orquesta pasó por distintos formatos y voces. Sus discos ayudaron a instalar un repertorio que aún circula en emisoras, fiestas y espacios dedicados a la música tropical en América Latina.

En Lima, el conjunto interpretará parte de ese cancionero. El público podrá escuchar “Sobre las olas”, “Fuma el barco”, “Buscándote”, “Tonterías”, “Las caleñas son como las flores” y “Patrona de los reclusos”.

La presentación ofrecerá una oportunidad para escuchar en vivo temas que acompañaron varias generaciones de seguidores de la salsa. La agrupación compartirá cartel con representantes de Puerto Rico, Venezuela y Colombia.

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Artistas y agrupaciones de salsa posan para la promoción del festival Una Noche de Salsa 15, que se celebrará en el Estadio San Marcos de Lima.

Los organizadores adelantaron que aún incorporarán más artistas a la programación de ambas fechas. El festival tendrá dos jornadas consecutivas y contará con sectores de pie y espacios con asientos.

Precios de entradas para Una Noche de Salsa 15

Las entradas para Una Noche de Salsa 15 ya se encuentran disponibles en Teleticket. El precio más bajo de preventa corresponde a la tribuna norte, con boletos desde S/25.

El recinto tendrá las zonas Box, Super VIP, VIP, Preferencial, Oriente, Occidente y Norte. La distribución contempla ubicaciones para quienes prefieran seguir el espectáculo de pie y sectores con sillas.

Los boxes tienen capacidad para 10 personas y alcanzan los S/3258 durante la preventa. Pese a esa modalidad, también será posible comprar ingresos individuales para estos espacios, sin necesidad de completar un grupo de 10 asistentes.

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Precios de entradas para Una Noche de Salsa 15

La programación reunirá a orquestas y cantantes con trayectorias vinculadas a la expansión de la salsa en el continente. La llegada de The Latin Brothers agrega a la cartelera una referencia de la música tropical colombiana, con clásicos que mantienen vigencia en el circuito salsero.