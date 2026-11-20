El Lugar de la Memoria se ubica junto al acantilado de la Costa Verde en Miraflores, donde el INGEMMET identificó riesgos de hundimiento y deslizamientos.

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El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) alertó sobre peligro medio-alto de hundimientos en el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), en Miraflores, y peligro alto de caída de detritos, derrumbes y deslizamientos en el acantilado de la Costa Verde contiguo al recinto.

La evaluación técnica fue solicitada por el propio LUM y estuvo a cargo de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico del organismo. Los especialistas realizaron trabajo de campo, sobrevuelos con dron y revisión de imágenes satelitales para determinar las condiciones del terreno y de la ladera que limita con el espacio cultural.

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Según el Informe Técnico N.° A7809, la explanada del museo presenta hundimientos de hasta 10 centímetros, además de grietas en paredes y zonas del estacionamiento. El estudio concluyó que el recinto fue levantado sobre rellenos inconsolidados, materiales que pueden desplazarse con facilidad y que favorecen la aparición de este tipo de deformaciones.

El proceso, de acuerdo con la nota de prensa del INGEMMET, se extiende hacia la calle Bajada San Martín y la avenida Del Ejército, donde se observaron fisuras y desniveles en la calzada. El tránsito de vehículos pesados y una compactación insuficiente de los rellenos figuran entre los factores que agravan el escenario.

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La sede del Lugar de la Memoria se ubica junto al acantilado de la Costa Verde en Miraflores, donde el INGEMMET identificó peligros de derrumbes y deslizamientos.

El acantilado junto al LUM presenta una escarpa de 90 metros

En el talud de la Costa Verde que colinda con el LUM, los geólogos identificaron derrumbes asociados a una escarpa de alrededor de 90 metros de longitud. Parte del material desprendido permanece contenido por geomallas que se encuentran deterioradas, una condición que requiere intervención.

El informe también registra erosión en cárcavas, causada por agua de riego de áreas verdes cercanas. Estas zanjas generadas por la escorrentía pueden debilitar progresivamente la ladera. INGEMMET advirtió que los procesos podrían reactivarse ante sismos de intensidad moderada o fuerte, con consecuencias para las instalaciones del museo y para la vía del Circuito de Playas.

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Entre las medidas planteadas figuran mejorar el relleno del terreno, estabilizar los taludes y sustituir las geomallas dañadas. La entidad propuso, además, realizar una Evaluación de Riesgo de Desastres, monitorear las grietas, restringir el riego por inundación y limitar el tránsito pesado por la Bajada San Martín.

El documento fue remitido al LUM, la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Instituto Nacional de Defensa Civil y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres.

El INGEMMET es un organismo técnico especializado adscrito al sector de Energía y Minas. Entre sus funciones están investigar los recursos minerales, energéticos e hidrogeológicos; elaborar y actualizar información geocientífica; y evaluar y monitorear peligros geológicos, como deslizamientos, aluviones, actividad volcánica, tsunamis y movimientos en masa.

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El edificio del Lugar de la Memoria en Miraflores se ubica junto a una ladera del acantilado de la Costa Verde evaluada por el INGEMMET ante peligros geológicos.

El Lugar de la Memoria abrió al público en diciembre de 2015

El Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social es un espacio del Ministerio de Cultura dedicado a la reflexión, investigación y conmemoración del periodo de violencia vivido en Perú entre 1980 y 2000. Su construcción comenzó en 2010, tras la cesión del terreno por parte de la Municipalidad de Miraflores, y su proceso de implementación incluyó la elaboración del guion de su exposición permanente.

El recinto fue inaugurado y abrió sus puertas el 17 de diciembre de 2015, durante el gobierno de Ollanta Humala. Actualmente desarrolla actividades culturales, educativas y de investigación vinculadas con los derechos humanos y la memoria del conflicto interno.

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