Durante la emisión del espacio digital Q' Bochinche, los conductores conversan en enlace remoto con la productora Pati Lorena acerca del estreno de Combate. En la transmisión se muestran fragmentos de declaraciones de María Pía Copello sobre la modificación en la fecha de su estreno.

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El regreso de Combate a la televisión peruana tendría una nueva fecha de estreno. María Pía Copello deslizó que el recordado reality de competencia ya no llegaría a las pantallas durante 2026 y que su lanzamiento se produciría a inicios del 2027.

La conductora fue consultada sobre los rumores que vinculan a varias figuras con el proyecto, entre ellas Mario Hart, Renzo Schuller y Ethel Pozo. Debido a que las semanas han pasado y el canal ATV no ha anunciado la fecha de estreno del reality, comienza a crecer la especulaciones del futuro de este espacio.

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La afirmación de María Pía surgió durante una conversación en la que sus compañeros especulaban con la posibilidad de que vuelva a conducir el programa. La figura televisiva no precisó cuál sería su participación en el espacio ni confirmó si ya llegó a un acuerdo con ATV.

El posible retorno de Combate ha sido uno de los temas más comentados en los últimos meses. El programa, que enfrentaba al equipo rojo y al verde en distintas pruebas físicas y de habilidad, podría regresar bajo la producción de Marisol Crousillat.

Combate cambia la fecha de su estreno y sale en el 2027, según María Pía Copello

¿Ethel Pozo podría conducir Combate?

Durante la conversación en ‘Sin más que decir’, Abneer Robles le preguntó a Ethel Pozo cuál es su relación actual con ATV. La conductora respondió: “Mira, tendrías que conversar con papá Armando”, en referencia a su representante Armando Tafur.

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Mario Hart interpretó esa respuesta como una señal de que existía algún acercamiento. “Bueno, eso quiere decir que sí”, comentó, pero Ethel Pozo se apresuró a responder: “No, no he dicho nada, Mario Hart”.

El diálogo avanzó entre bromas sobre las posibles duplas que podrían asumir la conducción de Combate. Abneer Robles incluso le dijo a Ethel Pozo que podría quitarle el puesto a Mario Hart, mientras otros nombres comenzaron a ser mencionados en el set.

“¿Equipo rojo o equipo verde?”, le preguntaron a Ethel Pozo. “Yo soy verde, yo soy verde”, respondió la presentadora, sin confirmar que haya sido convocada para integrar el reality.

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Ethel Pozo fue consultada por los rumores que la vinculan con el regreso de Combate. Captura: Sin Más que decir.

María Pía revela la fecha de estreno de Combate

En medio de las especulaciones, se mencionaron combinaciones como Mario Hart y María Pía Copello, María Pía junto a Ethel Pozo y Renzo Schuller con la exanimadora infantil. Sin embargo, ninguno de estos posibles equipos fue anunciado oficialmente.

La frase de María Pía Copello fue la que terminó concentrando la atención. “Bueno, veremos qué pasa el 4 de enero”, señaló, en una declaración que fue interpretada como una referencia directa al estreno del programa.

Pati Lorena también habló del estreno en 2027

Pati Lorena señaló que también recibió información sobre una eventual llegada de Combate a la televisión en enero de 2027. La comentarista consideró que el proyecto debe contar con una buena recepción del público y con el respaldo de auspiciadores.

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“A mí también me llegó esa información, así es que nada, pues hay que desearles lo mejor”, indicó al comentar la fecha deslizada por María Pía Copello en un enlace con ‘Q’Bochinche’.

Kurt Villavicencio, uno de los conductores, recordó que el 4 de enero de 2027 será lunes y señaló que el estreno se produciría después de las celebraciones de Año Nuevo. La fecha marcaría el inicio de una nueva etapa para uno de los realities más recordados de la televisión local.

Pati Lorena también se dirigió a Marisol Crousillat, a quien vinculó con el nuevo proyecto. “No, relájate, relájate, Marisol, acá nosotros nos vamos a encargar de hablar de tu programa. Lo que tienes que hacer es preocuparte que el Peter Fajardo... ¿qué estará haciendo el Peter Fajardo?”, expresó.

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El comentario aludió a Peter Fajardo, productor de ‘Esto es Guerra’. Sin embargo, no se brindaron detalles sobre su relación con el posible retorno de Combate ni sobre las decisiones que tomaría la producción.

En el mismo espacio se habló de otros proyectos que habrían sido evaluados para ATV, como un programa matutino con Ethel Pozo. Samuel Suárez señaló que, por el momento, no ve señales de que un espacio nuevo vaya a estrenarse durante las últimas semanas de 2026.

“Dudo mucho que ahorita algún programa estrene algún espacio televisivo por estas fechas”, comentó. También recordó que se habló de diferentes propuestas para la mañana y la tarde, pero que no llegaron a concretarse públicamente.

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Pati Lorena respalda las declaraciones de María Pía Copello. YouTube: QBochinche.

La expectativa por el retorno del reality

Pati Lorena consideró que María Pía Copello es una figura que evaluaría con cuidado cualquier propuesta televisiva. “María Pía no va por pichurrias, hijito. O sea, María Pía no va por tres soles, pues mi amor”, manifestó.

La comentarista sugirió que la conductora podría incluso apostar por producir sus propios formatos. “Yo creo que lo que María Pía debería hacer es ella comprar el espacio y ella producir. Creo que le iría muy bien”, añadió.

No obstante, también remarcó que, hasta ese momento, no existía una confirmación oficial sobre el estreno, los conductores o la estructura del programa. “Concreto, concreto, no hay nada. Ni siquiera la fecha de salida de Combate”, afirmó.

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Hasta el momento, no se ha difundido un anuncio oficial sobre el elenco, los participantes ni el horario de emisión. Lo único que ha quedado instalado es la frase de María Pía Copello y la posibilidad de que el programa vuelva a la pantalla el 4 de enero de 2027.

Marisol Crousillat señaló que aún no hay participantes ni conductores confirmados para la nueva temporada y dejó abierta la posibilidad de competir en horario con 'Esto es guerra'.