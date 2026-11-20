Pedro Hernández, presidente del TC, y el magistrado Francisco Morales.

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El magistrado César Ochoa reveló que dos integrantes del Tribunal Constitucional (TC) no emiten su voto sobre la ponencia respecto a la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32419, la ley de amnistía, pese a que el plazo reglamentario venció hace casi dos meses. Se trata de los magistrados Pedro Hernández, presidente del máximo intérprete de la Constitución, y Francisco Morales, según confirmó el tribuno en entrevista con RPP Noticias.

Ochoa indicó que la votación se llevó a cabo el 2 de octubre y, en dicho momento, tres magistrados decidieron reservar su voto. De ese grupo, solo la magistrada Luz Pacheco cumplió con enviar su voto.

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Los otros dos, Hernández y Morales, continúan sin pronunciarse, a pesar de que el reglamento normativo del Tribunal Constitucional establece un plazo máximo de 7 días hábiles, contados desde el día siguiente a la votación, para que los magistrados entreguen sus fundamentos singulares o votos singulares.

César Ochoa, Magistrado del TC. | RPP

Insistencia

El 22 de octubre, el tribuno César Ochoa remitió un pedido por escrito al presidente del TC para que la demora se trate en sesión de pleno. La solicitud no prosperó en ese momento. Luego, el 10 de noviembre, el magistrado reiteró el reclamo de manera oral, en presencia de todos los integrantes del colegiado, para que los dos magistrados pendientes “cumplan con la norma del reglamento”.

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“Hay una obligación de votar. Están a favor o en contra de la ponencia y deben decir por qué”, afirmó Ochoa, quien sostuvo que el Tribunal Constitucional debe ser “una entidad ejemplar de la razón pública” y que sus decisiones “deben ser motivadas y conocidas por la ciudadanía”.

El magistrado precisó que, hasta el momento de la entrevista, ninguno de los dos colegas había señalado una fecha para presentar su voto. “No hay un derecho a no votar y a extender esta situación indefinidamente. No hay un derecho a retener un expediente. Eso no existe de ninguna manera”, sostuvo.

Y agregó: “Hay un gran interés en la opinión pública sobre cuál es la posición del tribunal sobre esta ley y sus implicancias constitucionales y el marco también del derecho internacional de los derechos humanos”.

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De izquierda a derecha: César Ochoa, Gustavo Gutiérrez, Helder Domínguez, Luz Pacheco, Francisco Morales, Manuel Monteagudo y Pedro Hernández.

La Ley de Amnistía

La norma en discusión fue aprobada en el Congreso y dispone la amnistía de delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa durante el período de lucha contra el terrorismo. La ley contempla beneficios especiales para los condenados mayores de 70 años.

La iniciativa fue impugnada por el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez. La demanda de inconstitucionalidad fue admitida, se discutió en audiencia en publica y quedó al voto. En la Sesión del Pleno del TC del 2 de octubre se debatió y votó la ponencia del magistrado César Ochoa.

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Ochoa evitó referirse al contenido de las posiciones de sus colegas, al señalar que hacerlo implicaría vulnerar la reserva del proceso. Sin embargo, remarcó que la falta de emisión de los votos “no es un tema reservado”, dado que la sesión de votación ya se realizó y es de conocimiento público que existe una demora.

El magistrado indicó que demoras similares se registraron antes en procesos de amparo o hábeas corpus, pero no en procesos de inconstitucionalidad como este, en los que, dijo, habitualmente los tribunos acuerdan dar celeridad a la entrega y firma digital de los votos.

Consultado sobre las razones de la demora, Ochoa evitó hacer un “análisis psicológico” de sus colegas, aunque mencionó que había invocado la próxima visita del papa al país como una ocasión para que los dos magistrados “reflexionen” y decidan emitir su voto, con el fin de “evitar mayores tensiones al interior del Tribunal Constitucional”.

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