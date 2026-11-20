¿Carlos Zambrano vuelve a Alianza Lima en el 2027? El interés del club ‘blanquiazul’ y la postura del jugador.

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Carlos Zambrano tuvo una buena temporada con Sport Boys en 2026. Tras el escándalo por una denuncia de presunto abuso sexual y su salida de Alianza Lima, el defensor peruano llegó al Callao, se adueñó de un lugar en el equipo y ayudó a mantener al club ‘rosado’ alejado de la pelea por el descenso, a un año de su centenario.

Su rendimiento no pasó inadvertido para algunos clubes de la Liga 1, entre ellos Alianza, que buscaría tenerlo de vuelta, según informó el periodista deportivo José Varela. “Lo que recibí como información es que Carlos Zambrano estaba en el radar de Alianza Lima. Me la dieron anoche”, expresó en Modo Fútbol.

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Varela precisó que consultó con fuentes de la institución de La Victoria sobre la posibilidad de un regreso del defensor. “De todos modos, estoy contrastando esa versión con fuentes del club. Si bien consideran que es un gran jugador, hasta hoy no existe una solicitud de las autoridades deportivas para avanzar de forma concreta con su regreso a Alianza Lima”, sostuvo.

El comunicador señaló que el futuro de Carlos Zambrano y una eventual vuelta a Matute podrían definirse en las próximas semanas. También expuso la postura del ‘León’ frente a la posibilidad de retornar al club ‘íntimo’ para la temporada 2027.

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“Es una situación que podría desarrollarse durante las próximas semanas. Además, tengo información de que otro club también está interesado en Carlos Zambrano. Sin embargo, desde su entorno señalan que Alianza Lima es una opción que le atrae y que no le disgustaría volver al club”, cerró.

El 'Káiser' tuvo una buena temporada con Sport Boys en la Liga 1. Créditos: Modo Fútbol.

El interés de Carlos Zambrano por volver a Alianza Lima respondería a su identificación con el club y a la buena relación que mantiene con el entrenador argentino Pablo Guede.

En una de sus últimas entrevistas, el defensor se refirió a su vínculo con el técnico: “En mes y medio hubo buena vibra. Hablábamos las cosas muy directo. Me sentía muy cómodo con él en los entrenamientos. Sigo en contacto con él. Le deseo lo mejor, esté donde esté, esté en Alianza o si se da en otro lado. Seguimos en contacto y espero seguir así. Sé que es una buena persona”.

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El reencuentro de Carlos Zambrano con Pablo Guede antes del Sport Boys vs Alianza Lima. - créditos: Liga 1

Su continuidad en Sport Boys queda en duda

El futuro de Carlos Zambrano parecía encaminado en Sport Boys. Según informó el periodista de L1 Max, Ernesto Jerónimo, el ‘Káiser’ alcanzó un acuerdo de palabra con la directiva ‘rosada’ para continuar durante 2027, año del centenario de la institución. Sin embargo, el interés de Alianza Lima podría poner en duda su permanencia en el Callao, ya que todavía falta la firma que formalice su renovación.

“Carlos Zambrano tiene acuerdo de palabra con Sport Boys para que continúe en el centenario del club rosado todo 2027. La próxima semana, se espera que el defensor nacional firme con Sport Boys”, informó Jerónimo en su cuenta de X.

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La incertidumbre acompaña ahora el proceso de recuperación de Carlos Zambrano. Aunque el diagnóstico ya fue confirmado, el cuerpo médico rosado evitará establecer plazos hasta conocer cómo evoluciona la lesión en el hombro derecho (Sport Boys)

Mario Flores, gerente deportivo de la ‘misilera’, también confirmó que se reunió con el defensor y le presentó una propuesta para extender su vínculo. Además, señaló que el futbolista tenía la intención de permanecer durante el año del centenario. No obstante, la aparición de Alianza como posible destino abre otro escenario para el ‘León’.

La temporada de Zambrano terminó tras sufrir una lesión en el empate 2-2 ante Universitario de Deportes. El defensor peruano realiza la rehabilitación de su hombro y no estuvo disponible para la última fecha del Torneo Clausura.