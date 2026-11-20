Lisandro Greppo usó sus redes sociales para despedirse del Deportivo Garcilaso. Crédito: Instagram Deportivo Garcilaso.

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La temporada 2026 ya ha terminado para la mayoría de clubes de la Liga 1 y empiezan a planificar su próximo curso desde ya. Es el caso de Deportivo Garcilaso, que para el 2027 tendrá nuevo entrenador, luego que Lisandro Greppo anuncie que no continuará al frente del equipo.

El argentino comunicó su salida a través de una publicación en Instagram, donde repasó su etapa en la institución cusqueña y agradeció a los futbolistas, al personal que acompañó su labor y a los aficionados. Por ahora, no se conocieron detalles sobre los motivos de salida ni una decisión oficial de la directiva respecto al sucesor.

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Greppo calificó su paso por el cuadro celeste como una etapa especial dentro de su carrera. “Hoy me toca cerrar una de las etapas más maravillosas y enriquecedoras de mi vida. Me voy con el corazón lleno de gratitud tras un año inolvidable defendiendo estos colores y representando a esta institución y a la ciudad”, escribió el técnico en su mensaje de despedida.

El entrenador dedicó uno de los pasajes más extensos a sus jugadores, a quienes atribuyó el rendimiento del plantel en el tramo final de la temporada. “Gracias por su entrega absoluta en cada entrenamiento, por su profesionalismo y por dejar hasta la última gota de sudor en la cancha”, señaló Greppo, quien destacó la campaña de Garcilaso en la Liga 1.

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Lisandro Greppo se despidió de Deportivo Garcilaso. Crédito: X Jerónimo Macedo.

También hizo referencia a los resultados que consiguió el club durante su gestión. El argentino sostuvo que el plantel demostró “hambre de gloria y amor propio”, en alusión a los partidos que permitieron al equipo competir por posiciones altas del Torneo Clausura y asegurar presencia internacional para el próximo año.

La despedida incluyó un reconocimiento a los hinchas que acompañaron a Deportivo Garcilaso tanto en Cusco como en otras ciudades. “Su aliento incondicional en el Inca Garcilaso de la Vega, bajo el sol o la lluvia, y su acompañamiento en cada plaza del país nos hicieron sentir invencibles”, expresó. “Ustedes son el alma celeste”, añadió.

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Greppo también agradeció al comando técnico, los trabajadores del club, al dirigente Héctor Quintanilla y a la junta directiva por el respaldo recibido. “Los llevaré siempre en mi corazón”, cerró el entrenador. Hasta el momento, no se informó si la ruptura fue una decisión institucional, una elección personal del técnico o si existe una oferta de otra entidad.

La etapa de Lisandro Greppo en Deportivo Garcilaso

Lisandro Greppo dirigió 14 partidos al frente de Deportivo Garcilaso, con un balance de siete victorias, tres empates y cuatro derrotas. El técnico había llegado inicialmente como asistente de Sebastián Domínguez y asumió en dos oportunidades como interino antes de quedarse al mando hasta el cierre de la campaña.

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Alianza Lima no pudo en casa y cayó por la mínima diferencia ante Deportivo Garcilaso. El partido se definió desde los doce pasos tras una revisión del VAR. Mira el resumen completo del partido.

El cuadro cusqueño mostró su mejor versión en la parte media del Clausura. Uno de los resultados que marcó su recorrido fue el triunfo por 1-0 ante Alianza Lima en Matute. Poco después, el equipo firmó una goleada por 4-0 frente a Universitario en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, dos partidos que reforzaron la ilusión del Clausura.

La derrota por 3-2 ante Alianza Atlético, en la fecha 14, redujo gran parte de sus posibilidades de pelear el certamen hasta el final. Aun así, el desempeño acumulado permitió a Deportivo Garcilaso asegurar su participación en una competencia internacional durante 2027, uno de los objetivos que se trazó el plantel para esta temporada.

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¿De qué depende que Deportivo Garcilaso clasifique a la Copa Libertadores?

Deportivo Garcilaso ocupa el cuarto puesto de la tabla acumulada, una ubicación que por ahora le concede el cupo de Perú 4 para la Copa Libertadores 2027 desde la fase 3. El desenlace del Torneo Clausura, sin embargo, puede modificar el destino continental del equipo cusqueño.

Si Sporting Cristal o Sport Huancayo conquistan el Clausura, el club ‘celeste’ descenderá a la condición de Perú 5 y disputará la Copa Sudamericana. La definición pendiente marcará el torneo que afrontará Garcilaso tras el adiós de Greppo y la llegada de un nuevo comando técnico.

El cuadro 'crema' fue goleado 4-0 en Cusco y cedió el primer lugar de la tabla a su rival de turno - Crédito: L1MAX.