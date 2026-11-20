Guillermo Bermejo y su abogado Ronald Atencio.

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El abogado del excongresista Guillermo Bermejo, Ronald Atencio, calificó como “el día más duro en toda su carrera” la confirmación de la condena de 15 años de prisión contra el exparlamentario. El pronunciamiento, difundido a través de una publicación en su cuenta de Facebook, se produjo horas después de que la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema rechazara el recurso de nulidad presentado por la defensa.

La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema declaró “no haber nulidad” respecto de la sentencia que la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria había impuesto el 24 de octubre de 2025. Con esta resolución, Bermejo deberá permanecer recluido en el penal de Ancón I hasta el 18 de mayo de 2040, según el cómputo judicial establecido en el expediente.

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En el mensaje, Atencio cuestionó la decisión y afirmó que la Corte Suprema “confirma una condena sin mayor prueba, después de dos sentencias absolutorias”. El abogado también anunció que continuará la disputa legal en torno al caso. “Mientras respiremos, mientras palpiten nuestros corazones, mientras inhalemos y exhalemos, lucharemos”, escribió en el texto.

El registro del Poder Judicial de Perú certifica la resolución que ratifica la condena de prisión impuesta a Guillermo Bermejo por el delito de afiliación a Sendero Luminoso.

“Reafirma una sentencia apócrifa, valida un pasquín de resolución, avala la aberración jurídica de señalar a Bermejo como miembro de la OT-SL. Tamaño despropósito jurídico sólo puede ser parte de iletrados, de leguleyos, de tinterillos de pasadizos fétidos, de caimanes del derecho”, dijo.

La relación entre ambos trasciende el ámbito legal. En noviembre de 2025, tras conocerse la condena en primera instancia, Bermejo cedió el liderazgo de su candidatura presidencial a Atencio mediante una carta enviada desde prisión.

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Con el rechazo del recurso de nulidad, Bermejo agotó la vía penal ordinaria para cuestionar la condena. Su defensa podría recurrir a mecanismos de justicia constitucional si considera que durante el proceso se vulneraron derechos fundamentales, aunque hasta el momento no se confirmó la presentación de un nuevo recurso.

El caso

El tribunal supremo ratificó la pena de 15 años de prisión efectiva contra Guillermo Bermejo por el delito de afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso, junto con el pago de 100 mil soles por reparación civil y 7.800 días multa. Los magistrados introdujeron una única modificación: la reducción del período de inhabilitación para ejercer cargos públicos, que pasó de dos años a seis meses, un plazo que comenzará a contarse una vez concluida la pena de prisión.

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Guillermo Bermejo espera el pronunciamiento de la Corte Suprema.

En octubre de 2025, la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria condenó al excongresista a 15 años de prisión efectiva por el delito de afiliación a la organización terrorista Sendero Luminosodictada el. La sentencia se sustentó en los vínculos que, según la acusación fiscal, Bermejo mantuvo con integrantes de esa agrupación entre 2008 y 2009.

El tribunal consideró probado que el entonces dirigente político acudió de manera voluntaria a campamentos de la organización terrorista ubicados en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). De acuerdo con la sentencia, en ese lugar Bermejo habría recibido adoctrinamiento ideológico por parte de la cúpula senderista.

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El Ministerio Público sostuvo que, durante esas visitas, Bermejo mantuvo encuentros directos con los principales cabecillas de la organización, entre ellos Víctor Quispe Palomino, alias ‘José’, y Jorge Quispe Palomino, alias ‘Raúl’. Ambos figuran entre los máximos líderes de la facción de Sendero Luminoso que opera en esa zona del país.

Además de los encuentros personales y el adoctrinamiento, la fiscalía acreditó que Bermejo colaboró en el traslado de información de la organización terrorista hacia el extranjero.

Con base en el conjunto de estos elementos, la sala de primera instancia concluyó que las pruebas presentadas durante el juicio permitían acreditar de manera suficiente la afiliación de Bermejo a Sendero Luminoso, configurando así el delito por el que finalmente fue sentenciado.

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La sentencia también dispuso una pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos, aplicable una vez que Bermejo cumpla con su condena privativa de libertad.