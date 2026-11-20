Una mujer integra en su vida diaria la preparación de alimentos frescos, el entrenamiento con mancuernas y paseos a pie por un parque urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 14 de noviembre se conmemoró el Día Mundial de la Diabetes y, como sucede año tras año, el objetivo de esta fecha es llamar la atención sobre la importancia de la prevención, el diagnóstico temprano y un control adecuado de la enfermedad.

En la actualidad, uno de cada diez peruanos mayores de 18 años padece diabetes. Más preocupante aún es que se estima que el doble de connacionales, es decir, unos 5,9 millones, presenta condiciones específicas que incrementan el riesgo de desarrollarla.

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Si bien existen varios tipos de diabetes, el más frecuente de todos, tanto en el Perú como en el mundo, es la diabetes mellitus tipo 2. Esta enfermedad pertenece al grupo de las llamadas crónicas no transmisibles, es decir, aquellas que no tienen cura ni se contagian como si fueran una infección. Cuando no se controla adecuadamente, puede afectar gravemente la calidad de vida y provocar complicaciones como enfermedad renal crónica y diálisis, daño en los nervios, dolor y alteraciones musculares, mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, daño cerebral progresivo e irreversible e incluso la amputación de extremidades.

Frente a ello, es importante conocer los factores de riesgo para desarrollar diabetes, los cuales se pueden agrupar en dos categorías: los no modificables, es decir, aquellos que son propios de las características biológicas de la persona y no se pueden cambiar, evitar o eliminar; y los modificables, que incluyen hábitos, conductas, estado de salud, exposición a ciertas sustancias entre otros que pueden ser cambiados, evitados o tratados con el objetivo de reducir la posibilidad de desarrollar cáncer.

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Entre los principales factores no modificables se encuentran la edad —uno de cada dos adultos mayores padece la enfermedad—, los antecedentes familiares y ser mujer. En cuanto a los modificables, se encuentran una buena nutrición, el ejercicio de fuerza y una composición corporal adecuada.

En ese sentido, la nutrición cumple un rol clave en la prevención de la diabetes, principalmente por cuatro aspectos esenciales: el consumo excesivo de energía, azúcares y grasa saturada, así como el consumo reducido o nulo de fibra.

Un hombre con indumentaria deportiva se dispone a comer una ración de pechuga de pollo a la parrilla, arroz integral, brócoli y huevo cocido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En primer lugar, la energía o, más coloquialmente hablando, las calorías consumidas diariamente, deben ser proporcionales a nuestra edad, sexo y nivel de actividad física. El exceso de energía contribuye con la ganancia de peso y, sobre todo, de grasa corporal.

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Otro aspecto importante es el azúcar, nombre genérico que reciben diferentes sustancias que aportan dulzor y, además, calorías. Las más conocidas son la fructosa, abundante en las frutas; la glucosa, abundante en la miel de abeja; la lactosa, azúcar exclusiva de la leche; y la sacarosa, aquella que empleamos para endulzar bebidas o postres.

La fructosa no genera mayores problemas si consumimos fruta entera y, de preferencia, con cáscara cuando se pueda. La lactosa es totalmente saludable y, por el contrario, ayuda a construir la microbiota intestinal en los niños. Además, contribuye con la absorción del calcio de los alimentos. La sacarosa, por otro lado, debe ser consumida en la menor proporción posible porque es la principal responsable de la elevación del azúcar en la sangre. Este mismo efecto tienen la miel de abeja, la panela y la algarrobina, entre otras.

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Un cuenco con yogur griego, avena, semillas y frutos secos ilustra la combinación de proteína y fibra recomendada para una alimentación equilibrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la grasa, sobre todo aquella de origen animal, como por ejemplo la piel del cerdo o del pollo, se almacena fácil y rápidamente en el cuerpo, siendo muy difícil eliminarla. La grasa almacenada contribuye con el desarrollo de resistencia a la insulina, un desequilibrio que predispone al desarrollo de diabetes.

Por su parte, la fibra presente en frutas, vegetales y menestras regula el azúcar en la sangre, mejora la sensibilidad a la insulina, ayuda a equilibrar la microbiota intestinal y contribuye al control del peso por su efecto saciante. Un consumo regular de fibra no solo reduce el riesgo de desarrollar diabetes, sino que también ayuda a controlarla mejor.

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Además de la nutrición, el ejercicio de fuerza y la composición corporal están directamente relacionados con la prevención de esta enfermedad. El ejercicio de fuerza contribuye con la ganancia de músculo y, mientras mejor sea nuestro contenido muscular, menor será la cantidad de grasa acumulada en el cuerpo. Los músculos producen unas sustancias llamadas mioquinas que reducen el riesgo y el desarrollo de resistencia a la insulina y, a la larga, de diabetes.

Una mujer sentada en una banca levanta mancuernas sobre los hombros durante una sesión de ejercicios de fuerza en una sala de pesas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto el músculo como la grasa se encuentran en equilibrio permanente en el cuerpo. El aumento de la grasa corporal promueve la pérdida de músculo, un evento mucho más serio en mayores de 40 años, porque a partir de esa edad todas las personas empiezan a perder alrededor de 1,4 % de músculo por cada año de vida. Este valor se puede incrementar considerablemente si la persona presenta obesidad o diabetes. Por ello, mantener una buena nutrición, realizar ejercicios de fuerza y cuidar nuestra composición corporal resulta fundamental para reducir el riesgo de desarrollar esta enfermedad.

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